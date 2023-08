L'été où des légions d'adultes ont admis avoir regardé «L'Été où je suis devenue jolie»

Temps de lecture: 6 min

Il y a quelques semaines, j'étais à une soirée où je parlais avec d'autres femmes adultes de ce dont parlent les femmes adultes: travail, appartements, dating, célébrités de la chaîne Bravo. Puis, d'un seul coup, la discussion a dévié: la série télévisée The Summer I Turned Pretty (L'Été où je suis devenue jolie) a été évoquée, et l'ambiance est devenue hystérique.

Nous n'avons pas tardé à révéler nos préférences: team Conrad ou team Jeremiah (j'avoue à ma grande honte appartenir au premier camp). Nous semblions toutes à la fois aux anges et un peu déconcertées par le tour qu'avait pris notre conservation. J'ai alors compris que je n'étais pas la seule adulte à m'être prise de passion pour une série Amazon Prime à l'eau de rose centrée sur les émois de trois adolescents.

La situation s'est reproduite l'autre jour, alors que j'étais au téléphone avec une vieille amie. Elle m'a avoué avec embarras que mon appel avait interrompu son visionnage du dernier épisode de L'Été où je suis devenue jolie (LÉOJSDJ). Je l'ai assurée qu'il n'y avait pas lieu d'être gênée. J'ai ensuite passé le reste de notre conversation à lutter contre l'envie de raccrocher et d'aller voir illico ce nouvel épisode sur Amazon Prime.

Je pensais être la seule, mais il s'avère que nous autres adultes qui regardons en secret les mésaventures romantiques d'une certaine Belly (oui, Belly), sommes légion. Voici donc les confessions d'une fan adulte de LÉOJSDJ –et une invitation à rejoindre les rangs.

Profitez-en: le dernier épisode de la deuxième saison est sorti le 18 août, ce qui permet un visionnage compulsif des deux saisons. C'est le moment idéal pour rejoindre la mêlée, notamment parce que le mois d'août est parfaitement en phase sur le plan thématique, et qu'un nouvel engouement tombe à pic pour remplir cette période généralement ennuyeuse de l'année.

Petit résumé avant d'aller plus loin: basée sur une trilogie romanesque pour jeunes adultes de Jenny Han (autrice de To All the Boys I've Loved Before, mais également créatrice et coscénariste de la série), LÉOJSDJ raconte l'histoire d'Isabel Conklin (interprétée par Lola Tung), une adolescente dont la principale caractéristique est d'avoir choisi de se faire appeler «Belly», un surnom qui donnerait des cauchemars à la plupart des adolescentes [il signifie «ventre», voire «bedaine», ndlr].

Si vous avez manqué le début

Elle est godiche et maladroite jusqu'à ce qu'un été, elle débarque dans la maison de vacances où elle passe tous ses étés, qu'elle bazarde ses lunettes et qu'elle devienne la fille irrésistible qui va faire des ravages.

Deux frères en particulier vont en être les victimes. Voici comment: la famille de Belly séjourne chaque été dans une ville balnéaire idyllique appelée Cousins Beach, en compagnie d'une autre famille qui a deux fils, les susmentionnés Conrad et Jeremiah. Le frère aîné, Conrad (Christopher Briney), est un sosie boudeur de Leonardo DiCaprio dans les années 1990, et le frère cadet, Jeremiah (Gavin Casalegno), est un garçon bisexuel avenant et sympathique.

Ils remarquent tous les deux la beauté énigmatique de Belly, tout droit sortie d'une chanson de One Direction, et la série se concentre principalement sur son oscillation entre eux deux, le grand frère qu'elle a toujours trouvé canon et le plus jeune, qui est de fait gentil avec elle (c'est pourquoi mon appartenance à la team Conrad est indéfendable).

La réticence à admettre qu'on la regarde vient peut-être en partie de son efficacité.

Finalement, nous découvrons que la mère des garçons est atteinte d'une maladie grave, ce qui complique considérablement l'action. Belly a également un grand frère très mignon, Steven, et une meilleure amie, Taylor, qui sont aussi pris dans un jeu de rapports amoureux, parfois l'un avec l'autre. Le tout accompagné d'une bande-son –Taylor Swift et Olivia Rodrigo– qui vous fera chanter les louanges du fortuné Jeff Bezos.

LÉOJSDJ est un succès, l'une des séries les plus regardées sur Prime, et une saison 3 est déjà en route. Est-il vraiment surprenant que des adultes aient rejoint le fan club? Les histoires d'ados ont toujours eu la cote, et des productions comme Euphoria et la série originale Gossip Girl ont été des phénomènes culturels bien avant que Belly soit entrée dans le champ de vision d'un cadre d'Amazon.

Quelque chose de «Dawson»

Mais LÉOJSDJ n'est pas Euphoria, et ce n'est pas non plus Gossip Girl –la série joue franc jeu et ne semblait se réclamer d'aucune autre quand elle a débuté. On pourrait peut-être la rapprocher de Dawson, qui a également fait un carton en son temps –et il est possible que certains millennials la regardent parce qu'elle les rend nostalgiques de Dawson et d'autres séries pour ados de la fin des années 1990 et du début des années 2000. (La bande-son de la saison 2 contient une référence à Roméo + Juliette qui s'adresse tout particulièrement à ce public).

Mais que vous ayez ou non regardé Dawson, il semble que les femmes de la génération Y aient un faible secret pour LÉOJSDJ. La réticence à admettre qu'on la regarde vient peut-être en partie de son efficacité: elle évoque si parfaitement l'atmosphère des étés à cet âge de la vie, les moments d'ivresse arrachés à des journées d'oisiveté qui semblent interminables, la richesse infinie et effrayante des possibles.

Les spectatrices de la génération X s'identifient à Belly et aux personnages les plus jeunes, bien qu'elles aient plutôt l'âge de leurs parents.

Tout cela vous ramène tellement à l'adolescence que vous risquez de vous dire: «Attendez, est-ce que j'ai passé l'âge de l'été où je vais devenir jolie?» Et d'enchaîner sur cette question, une fois que vous vous serez rappelé votre âge: «Euh, est-ce que je suis à ma place ici?»

Eh bien, mon amie, crois-moi: tu es à ta place. Une chose qui m'a ravie ces dernières semaines, c'est de tomber sur d'autres adultes qui évoquaient LÉOJSDJ sur les réseaux sociaux. Beaucoup de leurs posts avaient un sous-texte du type: «Je n'arrive pas à croire que je dis ça, mais […]».

Par exemple, cette publication TikTok: «Je suis une femme adulte de 30 ans […]. Comment est-ce que je peux être aussi captivée par une série centrée sur un triangle amoureux d'adolescents, avec une fille dont le surnom désigne une partie du corps?»

Dans les commentaires, on voit s'exprimer des fans encore plus âgées: «J'ai 37 ans et j'ai regardé les trois saisons jusqu'à 2h30 du matin, lol», «Moi pareil, j'ai 45 ans, à mon avis c'est parce que nous avons toutes eu un Jer et un Conrad» (si seulement), et «C'est vrai?! J'ai 52 ans ma parole!»

Identification inattendue

Un autre post TikTok soulignait avec une cruelle acuité que les spectatrices de la génération X s'identifient toujours à Belly et aux personnages les plus jeunes de la série, bien qu'elles aient plutôt l'âge de leurs parents.

De très nombreux adultes sur les réseaux sociaux commentent la confusion dans laquelle se trouve Belly. En témoigne cet homme sur TikTok suggérant qu'un titre plus approprié serait «L'été où tu t'es transformée en pute», ou cette mère qui exprime sa désapprobation à l'égard de Belly: «Elle donne des signaux très contradictoires!»

Autre type de commentaires fort intéressants, les hommes adultes qui se sont pris d'intérêt pour l'intrigue: dans cette charmante vidéo, une femme filme son petit ami de 29 ans en train de persuader un pote de la regarder; dans celle-ci, vous voyez un couple réagir à la série en temps réel, la caméra capturant sur leurs visages à la fois le dégoût et le plaisir plus «méta» d'être aussi remués par une série destinée aux ados.

La question se pose vraiment de savoir s'il s'agit de régression ou d'infantilisation.

Nous vivons un moment très «girly». Comme l'ont souligné certains articles faisant état des dernières tendances, c'est l'été du «repas de fille», de la domination mondiale de Barbie et du succès phénoménal de la tournée de Taylor Swift. LÉOJSDJ fait peut-être moins de bruit que ces deux mastodontes, mais elle active les mêmes synapses du plaisir dans le cerveau des spectateurs.

Cet été, j'ai entendu beaucoup de femmes se décrire en ces termes: je suis «une adolescente dans la vingtaine». Alors qu'elles atteignent l'âge adulte, elles ont le sentiment que leurs intérêts et leur regard sur le monde n'ont pas évolué autant qu'elles l'auraient cru. LÉOJSDJ, c'est «l'adolescente dans la vingtaine» personnifiée. Mais c'est aussi une adolescente dans la trentaine, une adolescente dans la quarantaine, et ainsi de suite, parce que l'adolescente est un état d'esprit qui transcende l'âge (et peut-être le sexe).

La question se pose vraiment de savoir s'il s'agit de régression ou d'infantilisation, et c'est en partie la raison pour laquelle je soupçonne que tous les adultes qui regardent LÉOJSDJ ne l'assument pas. C'est peut-être mieux ainsi: cette adhésion peut rester le signe de reconnaissance secret entre celles et ceux qui savent.

Nous pouvons conserver l'apparence d'adultes qui vaquent à leurs occupations, mais il est bon de savoir que, selon toute probabilité, quelqu'un d'autre dans le métro ou dans la file d'attente au supermarché fait aussi partie de la «team Conrad» ou de la «team Jeremiah».