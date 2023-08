«Hazel»: vivre (vite), aimer (fort), mourir (pas tout de suite)

Temps de lecture: 5 min

La nuit est leur royaume. Dans un Paris enfumé, de bars en boîtes de nuit, Hazel et Ian se rencontrent, se suivent, se perdent. Ce jeu du chat et de la souris, pour le moins intense, leur vaudra quelques moments de grâce et pas mal d'ecchymoses.

C'est cette histoire tourmentée que raconte Sarah Koskievic, collaboratrice de Slate –elle est directrice de production éditoriale du podcast Transfert– dans son deuxième roman, publié quatre ans après La Meute (Plon). Hazel paraît aux Éditions de la Martinière le 25 août 2023. Nous publions ci-dessous un extrait du chapitre 2.

Je l'attends au comptoir comme je l'ai toujours fait et elle est en retard. J'aime les choses linéaires et immuables.

Propres. Stables. Précises.

C'est pour ça que je me refuse à décaler ce dîner au vendredi ou à l'avancer au mercredi. Impossible aussi de changer de resto. On va chez Sam le jeudi, c'est une adresse qu'on ne partage pas, on se la refile sous le manteau, rue du Faubourg-Saint-Denis. On a commencé à venir quand on était au lycée et qu'on n'avait pas les moyens de se payer autre chose que le plat du jour, c'est normal qu'on perpétue la tradition.

On a trente ans, on est architectes et on gagne du fric. Beaucoup trop aux yeux de certains. Bien sûr, j'en gagne plus qu'Hazel, je suis un homme. Quinze pour cent de plus, pour être exact. Elle n'a pas l'air de m'en vouloir.

Au fil des années, Sam a apporté quelques améliorations. Les murs en crépi couleur rouille ont été repeints, les tables en Formica ont été remplacées par du vieux chêne à l'aspect faussement abîmé et les prix ont doublé. Sam a son bouclard au milieu des Turcs, des Indiens qui tiennent les manucures du passage Brady, des putes chinoises et des souteneurs du boulevard Saint-Denis, de la mafia sri-lankaise qui règne en haut, côté gare de l'Est.

Une amie. Le terme me filait la gerbe. Chez moi, on est des hommes. Des bonshommes, des mecs, des vrais, on fait régner la loi, on n'a pas d'«amies».

Dans le bas de la rue, on trouve encore quelques réminiscences des Turcs qui ont investi le quartier au milieu des années 1980. Le Lahmacun a été rebaptisé Street Food et la Pizza Grill Istanbul a dû adapter sa carte au flot incessant de nouveaux clients qui se bousculent dans le coin.

Le patron a investi son argent pour se payer un webmaster. Il lui a fait un joli petit site qui promet des pizzas à la viande hachée et des grillades aussi bien adaptées à un déjeuner sur le pouce qu'à un dîner d'affaires. Comme si les pontes des grandes banques allaient asseoir leur cul en argent massif dans un resto oublié des services d'hygiène.

Reste qu'il a quatre étoiles sur Google, que les affaires tournent mieux que jamais et que maintenant au Pizza Grill, on voit tous ces jeunes couples pleins d'avenir qui se lâchent le jour de leur cheat meal. La junk food, c'est chic qu'une fois par semaine, faut pas charrier.

Plus loin, sur le même trottoir, le PNY ne désemplit pas. Pour les riverains, l'ouverture de ce resto a été le signal: le quartier va enfin prendre de la valeur. Pour Sam, la concurrence fait rage et les affaires vivotent depuis que 5 Pailles a ouvert à droite de son troquet. On y bouffe bio et vegan. Des graines, des pousses, le tout dans des bols en bambou recyclables, pas l'ombre d'un Coca, mais du thé matcha verdâtre infâme. La faune d'instagrammeuses se bouscule pour le boire, un peu et le prendre en photo, beaucoup.

Impossible de croire qu'à une rue près, les rabatteurs de Château d'Eau attendent la cliente pour la traîner vers un salon de coiffure afro. Les tresses, les extensions, les ongles… Ils suivent les femmes jusqu'à l'usure, jusqu'à ce qu'elles acceptent enfin. Devant le Lidl du boulevard de Strasbourg, les daronnes africaines côtoient les petites vieilles historiques du quartier, armées de leurs caddies et de leurs cannes.

Dans les rayons, les nouvelles habitantes de Strasbourg-Saint-Denis, Stan Smith aux pieds dans leur jean 7/8 juste au-dessus des chevilles viennent acheter une centrifugeuse Silvercrest pour presser les fruits qui accompagnent leur morning routine. Les moins connes téléchargent le catalogue sur leur iPhone avant de se déplacer et se retrouvent en file indienne devant la vitre du magasin le jour de la promo. Chéri, ce soir on bouffe des pâtes aux truffes, c'est semaine italienne chez Lidl.

Avant de rencontrer Hazel, je n'avais jamais bu un verre «juste comme ça» avec une meuf. Une amie. Le terme me filait la gerbe. Chez moi, on est des hommes. Des bonshommes, des mecs, des vrais, on fait régner la loi, on n'a pas d'«amies». On a des plans cul, des rencards, des meufs à ne plus savoir qu'en faire, mais pas une nana avec qui on partage réellement quoi que ce soit, et sûrement pas tout.

Je la cherchais du regard et je la trouvais derrière un buisson. Elle s'éclipsait pour se griller une clope et ses poumons sifflaient.

La première fois que j'ai vu Hazel, c'était en terminale. Elle venait d'intégrer le lycée en milieu d'année après s'être fait virer de son bahut précédent, on ne sait pourquoi. Elle a échoué sur la chaise à côté de moi, la seule de libre. Elle ressemblait à Keira Knightley avec son ossature frêle, ses pommettes saillantes, ses cheveux longs et noirs. Ses yeux sans expression qui lui donnaient un air fantomatique.

Quand elle a sorti ses stylos et les a alignés sur le bord de la table, j'ai compris qu'elle était flinguée. J'ai prié pour la détester, j'ai tout fait pour ça, mais quand personne ne la regardait, elle esquissait un drôle de sourire de morte qui me plaisait beaucoup trop.

[...]

On est devenus amis immédiatement. Pendant les cours d'endurance, elle disparaissait. Je la cherchais du regard et je la trouvais derrière un buisson. Elle s'éclipsait pour se griller une clope et ses poumons sifflaient. Nous devions faire des tours de course, comme des bêtes de foire, comme des éléphants dressés au cirque. Sans but et sans raison.

Quand je lui ai demandé pourquoi elle se cachait, elle a à peine levé les yeux.

– Tu ne trouves pas que c'est le meilleur entraînement pour la vie qui nous attend, l'endurance? C'est con de faire courir des gamins en rond pendant une heure et, en même temps, y a rien de plus logique, quand on y pense. Quand on aura quitté le lycée, ça sera notre quotidien. On va passer de stage en job, de la LMDE à la Sécurité sociale, on devra déclarer nos impôts et, pire, les payer. On va prendre le métro, pointer au boulot, s'en plaindre, demander une rupture conventionnelle sans l'obtenir avant de démissionner, jouer aux chômeurs, prétendre aimer ce temps pour nous, faire la queue à la pharmacie, se battre contre les pesticides, le glyphosate et toutes les merdes qu'on ingère. Puis, on mourra.

– T'as quand même un peu de marge avant de crever…

– Je sais, ça va être long.