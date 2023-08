Des pièces d'or vieilles de 2.300 ans et des restes d'enfants découverts dans l'ancienne Carthage

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

Des archéologues ont découvert cinq pièces d'or vieilles de 2.300 ans et des restes d'enfants dans un site archéologique en Tunisie, où se trouvait notamment l'ancienne cité antique de Carthage.

Fondée par les Phéniciens au premier millénaire avant J.-C., elle était l'une des plus grandes cités durant l'Antiquité grâce à son port qui faisait d'elle un lieu d'échanges commerciaux important en Méditerranée. Devenue l'une des rivales de Rome, elle a été conquise et détruite en 146 avant J.-C. Le site archéologique est entré au patrimoine mondial de l'Unesco en 1979.

Cette nouvelle découverte archéologique a été annoncée par le ministère tunisien des Affaires culturelles, relate Newsweek dans un article.

Offrandes aux dieux

L'ancienne cité avait un espace sacré appelé «tophet», un cimetière où étaient enterrés de jeunes enfants. C'est ici que les archéologues ont pu y découvrir les pièces ainsi que les restes d'animaux, d'enfants et de bébés morts prématurément.

Des centaines d'urnes funéraires contenant des cendres y avaient déjà été découvertes par des chercheurs sur le site –qui était dédié au dieu Baal Hammon (dieu des stèles) et à la déesse Tanit (déesse de la fécondité), deux divinités majeures de la religion carthaginoise.

Pour le ministère tunisien des Affaires culturelles, ces pièces datant du IIIe siècle avant J.-C. reflètent «la richesse de cette période historique et [affirment] la valeur de la civilisation de Carthage». Faites d'or, elles mesurent environ 2,5 centimètres et sont frappées d'une représentation de la déesse Tanit. Pour les archéologues, elles auraient été laissées ici par de riches fidèles comme des offrandes aux dieux.

La controverse autour des tophets de Carthage

D'autres tophets ont été retrouvés sur d'autres sites carthaginois, mais leur fonction divise encore. Certaines sources romaines, hellénistiques et bibliques, ainsi que certains manuels scolaires modernes, attestent que les tophets étaient l'endroit où finissaient les enfants victimes de sacrifices.

Pour d'autres chercheurs, les tophets seraient simplement des cimetières d'enfants morts de cause naturelle ou, en tout cas, toutes les sépultures et cendres retrouvées pourraient ne pas avoir été le résultat de sacrifices.

Les pièces trouvées sur le site de l'ancienne Carthage ne sont pas les seules découvertes de ce type ces dernières semaines. Le 30 juillet, un chercheur de métaux a découvert deux pièces en or de différentes époques dans un champ en Angleterre. Plus tôt dans le mois, des archéologues ont excavé plusieurs pièces en or vieilles de 500 ans au niveau des ruines d'un monastère en Allemagne. Enfin, une pièce en argent très rare a été retrouvée dans le désert de Judée –entre Israël et la Cisjordanie– datant de la première révolte juive contre l'Empire romain (entre 66 et 70 après J.-C.).