San Francisco met en circulation des navettes sans conducteurs

Les habitants de Treasure Island, une île artificielle située dans la baie de San Francisco, pourront dorénavant se déplacer gratuitement à bord de navettes... sans conducteurs. Ces véhicules, qui circuleront quotidiennement «sur un itinéraire fixe» de sept arrêts baptisé The Loop, font partie d'un programme ayant pour but «de tester la façon dont les véhicules autonomes peuvent améliorer les transports publics», nous apprends Interesting Engineering.

La navette gérée par la compagnie Beep, qui opère déjà sur une partie du territoire américain, est 100% électrique et ne comporte ni de siège conducteur, ni de volant. Toutefois, un «accompagnateur» sera présent sur les trajets et pourra «prendre le contrôle de la navette en cas de besoin» grâce à un système de commande manuelle, précise CBS News. Une présence humaine qui «met tout le monde à l'aise», selon Tilly Chang, directrice exécutive de l'autorité de transport du comté de San Francisco.

La ville espère que cette navette sera à la fois une option «pratique et écologique» pour les quelque 2.000 résidents de Treasure Island, ces derniers ne dépendant actuellement que des bus et des ferries pour se déplacer. Ce système permettra également à la ville de San Francisco de recueillir des données concernant «les performances et la sécurité des véhicules autonomes.»

Un projet controversé

S'il se veut donc plus pratique, ce nouveau service reste toutefois controversé. En cause? La ville a déjà connu des désagréments avec ce genre de véhicules autonomes. Des compagnies de robots-taxis opèrent en effet dans le comté, et bon nombre de personnes se plaignent des embouteillages provoqués par ces voitures, de leurs arrêts intempestifs ou encore des blocages qu'elles provoquent sur les voies de bus, par exemple.

Si les compagnies en charge de ces véhicules autonomes assurent que les accidents restent rares, un de ces robots-taxis géré par l'entreprise Cruise était tout de même entré en collision avec un camion de pompiers à San Francisco le 18 août dernier, faisant un blessé.

Selon Interesting Engineering, les experts affirment toutefois que les navettes sans chauffeurs seront moins susceptibles de causer de tels problèmes, notamment grâce aux «accompagnateurs» qui pourront prendre la main en cas de danger.