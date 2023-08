Crise climatique: le manque de données sur l’océan Austral inquiète les scientifiques

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

L'océan Austral –autrefois appelé l’océan Antarctique du nom du continent qu'il entoure– a une influence considérable sur le climat mondial. Et pour cause: il est en grande partie responsable de l’absorption de la chaleur et du dioxyde de carbone. Pourtant, les scientifiques n'ont accès qu'à très peu de données concernant cette région, et cela pourrait compromettre notre compréhension plus globale de la crise du climat, nous apprends The Guardian.

Ce sont en tout cas les conclusions tirées par près de 300 scientifiques lors d’une conférence organisée par le The Southern Ocean Observing System (SOOS) entre le 14 et le 18 aout 2023 à Hobart, en Australie. Selon le communiqué publié à l'issu de la conférence, «des changements brutaux ont été récemment observés dans l’océan Austral, tels que la diminution drastique de la banquise, des températures de l’eau particulièrement élevées et des changements importants concernant les populations de manchots.» Cependant, «le manque chronique d’observations in situ de l’océan Austral met [...] en péril notre capacité à détecter et à envisager les conséquences du changement climatique.»

La banquise antarctique a en effet atteint les niveaux les plus bas jamais enregistrés «au cours des deux derniers étés de l'hémisphère sud», souligne le journal britannique. En juin, les données satellitaires montraient que l'Antarctique avait perdu près de 2,5 millions de km² de banquise: une fonte sans précédent alors que la région approche du pic de l'hiver.

Un rôle clé dans le système climatique

«Nous n'étions absolument pas préparés à ce phénomène [...] qui est dû à un déficit de notre système d'observation», estime Andrew Meijers, océanographe au British Antarctic Survey (Service britannique de surveillance de l'Antarctique). Selon lui, les modèles climatiques mondiaux peinent à reproduire les changements dans l'océan Austral, et ce à cause du manque de données.

Les scientifiques en sont quasiment certains: le nombre d'événements extrêmes autour de l'Antarctique s'aggravera à mesure que la planète continue à se réchauffer. Pour Sian Henley, spécialiste des sciences de la mer à l'université d'Édimbourg, cette conclusion est d'autant plus alarmante que l'océan Austral joue un rôle «disproportionné» dans le système climatique mondial.

«Si l'on considère la couverture de l'océan mondial, les données ont augmenté. Mais l'océan Austral reste un désert de données. Il y a un manque chronique d'observations pour répondre à certaines des questions des plus urgentes», estime-t-elle. «Il est désormais évident que la banquise antarctique est en danger, ce qui met en péril son rôle dans le système climatique.»