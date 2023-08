«Anatomie d'une chute», une femme au risque de tous les mots

Temps de lecture: 6 min

D'emblée, rien ne va. Cette balle qui dévale seule l'escalier du chalet. La musique trop forte qui vient du premier étage. Les réponses de la romancière, errant entre séduction et repli derrière un verre de vin, esquivant les questions de l'étudiante venue l'interroger. Le léger décalage des gestes de l'enfant qui donne un bain à son chien.

En quelques scènes, aucun événement, aucun drame ne se sont produits, mais le monde est tout entier instable, saturé de fragilités et de tensions. Décidément la musique qui vient du hors-champ est trop forte, l'étudiante s'en va. Ou bien s'enfuit-elle? Le petit garçon sort promener le chien dans la montagne alentour, au dessus de Grenoble. À son retour, Daniel trouve son père mort devant le chalet familial. Accident, suicide ou meurtre?

Consacré par une des Palmes d'or les plus judicieuses que le Festival de Cannes ait attribué depuis longtemps, et méritant la plus grande attention indépendamment des débats suscités par le discours, parfaitement fondé, de la récipiendaire, le quatrième long métrage de Justine Triet arrive sur les écrans précédé d'une réputation méritée. Il arrive, aussi, avec la réputation d'un film de procès, ce qui n'est qu'en partie exact.

Il y aura bien un procès dans Anatomie d'une chute, celui de Sandra, l'écrivaine et mère de Daniel, épouse de l'homme mort. Elle est accusée de l'avoir tué. Mais si l'enquête de police et la procédure judiciaire s'enclenchent aussitôt la découverte du corps, le procès lui-même ne commence qu'à la 52e minute d'un film de 2h30.

Et si une part importante du film se déroule en effet dans une salle d'audience, c'est selon une dramaturgie qui ne répond que très partiellement aux règles du «film de procès» comme genre cinématographique, règles établies principalement par le cinéma américain classique, dont le titre cite d'ailleurs un des fleurons –Anatomy of a Murder d'Otto Preminger, devenu Autopsie d'un meurtre en français.

Fragile et puissante, la romancière Sandra (Sandra Hüller), accusée à la fois solitaire et très entourée. | Le Pacte

Côté procès à l'écran, le film de Justine Triet appelle également la comparaison avec un autre grand film français récent situé lui aussi pour l'essentiel dans un tribunal, Saint Omer. Le film d'Alice Diop déplaçait davantage les règles du genre, en éliminant d'emblée la question de la culpabilité de l'accusée, pour mieux interroger un grand nombre de questions cristallisées par son acte.

Alors qu'Anatomie d'une chute garde en suspens, en les séparant, le fait de savoir si l'écrivaine est coupable et celui de savoir si elle sera condamnée. Cette double question est un ressort dramatique du film, mais pas son principal enjeu.

Un point fixe et de multiples flux

Autour de Sandra, son fils, son avocat (qui est un ancien amoureux), l'avocat général seront les principaux protagonistes d'une quête qui passe par de multiples voies, dont celles des enquêtes policières et judiciaires ne sont que les plus apparentes et les plus codifiées.

L'avocat général (Antoine Reinartz), redoutable virtuose de l'emploi des mots et du changement de registres de discours pour mieux déstabiliser sa cible. | Le Pacte

Dès lors, la réussite impressionnante du film passe par l'agencement d'un point fixe et d'une multitude de flux. Le «point fixe», c'est Sandra. Tout tourne autour d'elle, part d'elle et y revient. Tour à tour ou simultanément puissante et fragile, instinctive et calculatrice, artiste, mère et femme à la fois autonome et désorientée, celle à qui l'actrice Sandra Hüller offre une présence impressionnante d'intensité et de diversité est la source ou la cible de ces multiples flux.

La cinéaste et la comédienne composent ainsi une figure féminine hors du commun, figure capable de mobiliser de multiples affects sans être, loin s'en faut, conforme aux critères habituels d'une héroïne, conquérante, machiavélique ou victime.

Les flux sont, eux, de natures très diverses. Ils se matérialisent de la manière la plus apparente par des types de discours. Autour de Sandra ou émanant d'elle, circulent ainsi les formes du discours juridique, du discours médiatique, du discours médical, du discours littéraire, à un moment un discours mystique... Ils se combinent, s'entrechoquent, se font écho pour mener dans des directions différentes, voire opposées.

L'exigence factuelle d'un enquêteur face au trouble d'un enfant malvoyant à relater des événements qui l'affectent tragiquement ou l'interprétation d'indices par des techniciens qui peuvent leur faire dire tout et son contraire contribuent à ce déploiement des possibles, d'après lesquels des choix devront être faits, des décisions prises.

Ils interfèrent avec des formes plus intimes, mais pas forcément moins codées, la manière dont une mère parle à son fils de 11 ans, dont un mari mal dans sa peau et dans son couple parle à sa femme, dont un ex parle à celle qu'il a aimée, qu'il aime sans doute toujours.

Vincent (Swann Arlaud), l'avocat, et Sandra, sa cliente, qui est aussi un amour de jeunesse auquel lui n'a pas renoncé. | Le Pacte

Sandra est allemande mariée à un Français. Jugée en France, elle navigue entre sa langue maternelle, la langue du pays où elle se trouve (qu'elle maîtrise mal) et l'anglais comme mode d'expression intermédiaire, avec des interlocuteurs plus ou moins capables de le comprendre, ou disposés à le faire.

Cette pluralité des idiomes, et la circulation entre eux, sont le marqueur le plus évident de cette infinie labilité des modes d'échanges qui ne cesse de tendre le film dans de multiples registres. Cette labilité saturée de significations s'invente aussi en jouant de l'immense nuancier du langage corporel, où parfois ce qui est énoncé compte moins que le rythme d'un geste, une mimique, un regard.

D'où l'évidente proximité, aussi, entre ce qui fait le drame d'Anatomie d'une chute et la manière dont est fait un film. Cela concerne le jeu d'acteur et d'actrice, bien sûr, mais aussi le cadrage, la distance –ici, surtout des gros plans, attentifs aux infimes variations sur un visage, et des plans larges, attentifs à situer les corps dans un contexte.

Mais la musique (celle utilisée par le mari comme arme dans le conflit du couple, celle jouée par l'enfant sur son piano), les variations dans l'usage des mots et des tons lors d'une discussion entre mari et femme qui tourne à l'affrontement, les silences, maîtrisés ou pas, participent de cette pluralité infinie de ce qui tisse les rapports humains, les rapports de sens, d'émotion, de pouvoir. À la maison comme au tribunal ou au cours d'une émission de télé.

Ce sont comme des flots de liquides différents qui jaillissent ou se faufilent. Et c'est une réussite rare de la mise en scène que de rendre physiquement sensibles ces différences, leur violence, leur douceur, leur matérialité variable. Avec toujours en sous-main la certitude que ces modes de formulations existent dans le monde réel, qu'ils affectent l'existence de personnes vivantes, les envoient parfois en prison ou détruisent leur vie.

Une chasse au trésor

Les juges, les flics, les avocats, les experts à charge et à décharge, les journalistes, les écrivains (dont Sandra), les proches, un enfant qui voit mal mais sait se servir de sa tête et de ses émotions (Daniel, un des plus beaux personnages d'enfant au cinéma depuis longtemps): tous portent des savoirs, des opinions, des émotions. Ça tire dans tous les sens.

Dans ce film où chacune et chacun est animé de sentiments, de désirs, de volontés, personne n'est à proprement parler malhonnête ou méchant. Cela en fait aussi la beauté.

Dans le regard meurtri de Daniel (Milo Machado Graner), la recherche d'une réponse qui réponde à ce qui est juste pour sa vie à lui. | Le Pacte

L'étudiante venue rencontrer l'autrice sur laquelle elle fait une recherche, la jeune femme placée par la juge aux côtés du fils durant le procès, la marraine de Daniel et même le chien sont aussi porteuses et porteur d'énoncés, qui tiennent moins à l'usage de mots qu'à des manières d'être, d'exprimer ce qu'ils peuvent.

Jusqu'au moment où la cinéaste s'autorise un coup de théâtre à l'artifice revendiqué (une conversation privée a été enregistrée secrètement et est diffusée en public) puis un trucage apparent (un personnage parle avec la voix d'un autre), procédés ici parfaitement légitimes et utiles dès lors qu'ils s'inscrivent dans cette grande exploration des modes d'énonciation et de leur effets.

Anatomie d'une chute est ainsi moins un film de procès qu'une chasse au trésor à laquelle tous participent –et bien sûr, surtout les spectateurs, qui occupent la place de ceux qu'on ne verra jamais vraiment dans la salle d'audience, les jurés. Mais quel trésor? La réponse se trouve dans le même univers que le reste du film, celui des mots. La réponse est peut-être «la vérité», ou «la réalité», ou «la justice». Ou alors «la vie».

Bien sûr, dès qu'on les énonce, ces mots deviennent à la fois trop lourds et trop abstraits, dans le monde irrémédiablement instable qui est le nôtre et que tous les régimes de langages cherchent à quadriller. Trop lourds et trop abstraits? C'est pour ça qu'au lieu d'un discours, il y a de bonnes raisons de faire un film.