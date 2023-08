La misophonie pourrait être plus répandue qu'on ne le pensait

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science Alert

Vous est-il déjà arrivé de ressentir du dégoût, une irritation intense, voire de la colère lorsque vous entendez des bruits de mastication, de respiration, ou encore lorsque quelqu'un tapote ses doigts sur un clavier d'ordinateur? Peut-être êtes vous atteint de misophonie: un trouble caractérisé par une véritable aversion envers certains sons du quotidien. Selon une étude britannique, cet état pourrait être bien plus commun qu'on ne le pensait, nous apprend Science Alert.

«La misophonie, c'est plus qu'être simplement agacé par certains sons», souligne dans les colonnes du média Jane Gregory, chercheuse et co-autrice de l'étude publiée en mars 2023 dans la revue PLOS One. «C'est comme se sentir pris au piège ou impuissant quand on ne peut pas échapper à ces bruits. [...] On peut avoir l'impression que quelque chose ne va pas à cause de la façon dont on réagit à ces sons, et qu'on ne peut rien faire pour y remédier.»

Pour étudier ce trouble et sa prévalence au sein de la population britannique, les chercheurs ont donc invité plus de 770 volontaires à compléter un questionnaire concernant leur réaction émotionnelle face à des sons «déclencheurs». Les scientifiques sont finalement arrivés à la conclusion que «la prévalence de la misophonie au Royaume-Uni serait de 18,4 %» – tout en soulignant que ces résultats peuvent évidemment différer d'une partie du monde à l'autre.

Un trouble encore peu connu

«Notre étude a révélé qu'une personne sur cinq au Royaume-Uni éprouve des réactions misophoniques importantes, mais que seule une petite partie d'entre elles connaissait le nom de ce trouble», souligne Silia Vitoratou, également autrice de l'étude. «Cela signifie donc que la plupart des personnes atteintes de misophonie n'ont pas de termes pour décrire ce qu'elles ressentent.»

En effet, moins de 14% de l'échantillon avait entendu parler de la misophonie avant de participer à l'enquête. «Cela peut donc être un véritable soulagement de découvrir que l'on n'est pas seul, que d'autres personnes réagissent également de cette manière à certains sons», précise de son côté Jane Gregory.

Cette étude pourrait par ailleurs aider d'autres professionnels à identifier les personnes souffrant de misophonie. Toutefois, les scientifiques estiment que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer à quel moment ce trouble devient particulièrement préoccupant en termes de détresse psychologique et d'impact sur la vie quotidienne.