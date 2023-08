Pourquoi les rapports sexuels peuvent-ils donner mal à la tête?

Avez-vous déjà eu mal à la tête pendant ou après une relation sexuelle? Si seulement 1% des adultes déclarent avoir ressenti des maux de crâne à cause d'un rapport, nombreux seraient ceux qui n'osent pas en parler.

Discover Magazine nous dit tous sur les maux de tête sexuels, aussi surnommés «maux de tête orgasmiques».

Qu'est-ce qu'un mal de tête orgasmique?

Le mal de tête orgasmique peut survenir au cours d'une activité sexuelle, que ce soit en couple ou en solitaire. Chez certaines personnes, cette sensation inconfortable ne survient qu'une fois au cours de leur vie, tandis qu'elle peut revenir de manière beaucoup plus fréquente chez d'autres, notamment chez les hommes et les personnes ayant des antécédents de migraines.

Selon Kiran Rajneesh, directeur de la division de la douleur neurologique au Wexner Medical Center de l'Université d'État de l'Ohio, les maux de tête orgasmiques ont probablement une origine vasculaire. La douleur surviendrait en raison de la dilatation et du gonflement des vaisseaux sanguins.

Ces maux de tête peuvent présenter des caractéristiques similaires aux maux de tête d'effort, généralement déclenchés par une activité physique soudaine ou intense comme la course à pied ou l'haltérophilie. «Après tout, un rapport sexuel est une forme d'effort», note Nestor Galvez-Jimenez, professeur de neurologie au Cleveland Clinic Lerner College of Medicine. Le rythme cardiaque et la pression artérielle peuvent augmenter pendant l'acte sexuel, entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins dans le cerveau.

Quels symptômes?

Les maux de tête sexuels peuvent parfois présenter des caractéristiques différentes des maux de tête classiques.

Kiran Rajneesh explique: «Ils peuvent se manifester sous trois types: une douleur sourde qui s'intensifie avec l'activité sexuelle croissante, une douleur dite explosive survenant brusquement au moment de l'orgasme, ou au moment de changement de position sexuelle. Dans le dernier cas, le mal de tête s'empire lorsque vous vous asseyez et s'atténue lorsque vous vous allongez.»

Parfois, les maux de tête sont accompagnés d'une vision floue, de nausées, de vomissements, ou de symptômes neurologiques tels que des propos confus ou une sensation de faiblesse dans les bras. «Si c'est le cas, rendez-vous au plus vite aux urgences, car il pourrait s'agir d'un anévrisme, d'une hémorragie sous-arachnoïdienne ou d'une hémorragie intracérébrale», alerte le professeur Galvez-Jimenez.

Comment s'en débarrasser?

Certains de ces maux de tête ne durent que quelques minutes et disparaissent presque instantanément, ne nécessitant pas de prise de médicaments. Mais ils peuvent aussi durer des heures voire plusieurs jours. En cas de douleur trop intense, vous pouvez vous procurer des médicaments en vente libre comme du paracétamol ou de l'ibuprofène. Si les maux de tête sont réguliers, envisagez de prendre ces médicaments de manière préventive, une trentaine de minutes avant l'activité sexuelle.

Nestor Galvez-Jimenez conseille également de tenir un journal de maux de tête: un outil précieux pour identifier la fréquence, les déclencheurs et le regroupement des symptômes. Il se révélera particulièrement utile lors de votre visite chez un professionnel de santé.

Dans tous les cas, il est recommandé de consulter un médecin, qui pourra exclure des causes graves et/ou vous prescrire un traitement adapté. Le professeur Galvez-Jimenez insiste: «Quiconque souffrant de maux de tête sexuels doit les faire traiter, afin qu'il puisse profiter pleinement de cet aspect de sa vie.»