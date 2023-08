Leurs publicités paraissent à côté de contenus nazis, des annonceurs les retirent de Twitter

Deux annonceurs retirent leurs publicités de la plateforme après avoir découvert qu'elles étaient apparues aux côtés de publications faisant la promotion du nazisme. Futurism revient sur le nouveau scandale qui remue Twitter (nouvellement X).

La directrice générale du réseau social, Linda Yaccarino, affirmait pourtant quelques semaines plus tôt: «Nous nous engageons à protéger les marques des annonceurs sur la plateforme», ajoutant: «L'entreprise est proche de l'équilibre financier grâce au retour de nombreux annonceurs.»

Hélas pour l'entreprise, un rapport publié le 27 juillet par l'organisation de surveillance des médias à but non lucratif Media Matters for America démontre la diffusion de publicités de marques grand public à côté de contenus faisant l'éloge d'Hitler et de son parti sur le réseau.

Dix jours plus tôt, Elon Musk admettait avoir enregistré une baisse de près de 50% des revenus publicitaires. Celle-ci serait due en partie à l'assouplissement des restrictions et à la réduction de la modération, qui ont entraîné l'apparition d'un afflux de contenus problématiques sur le réseau social.

Des publications «explicitement pro-Hitler»

En novembre 2022, X a autorisé la réactivation d'un compte «explicitement pro-Hitler», puis a «diffusé d'innombrables publicités sur sa page», avant de le suspendre de nouveau après la publication du rapport précédemment cité.

Les publicités des entreprises concernées –Adobe, l'hôpital Langone de l'Université de New York, la société pharmaceutique Gilead Sciences, The Internet & Television Association (NCTA)– auraient été vues des centaines de milliers de fois à côté de tweets fascistes.

Deux marques n'ont pas tardé à faire entendre leur réaction: la NCTA et Gilead ont déclaré qu'elles souhaitaient retirer immédiatement leurs publicités de la plateforme. «Nous prenons très au sérieux le placement responsable de nos publicités, et sommes préoccupés par le fait qu'une d'entre elles ait pu apparaître à côté de ce contenu très perturbant», dénonce la porte-parole de la NCTA. Les autres n'ont, pour le moment, pas réagi à la polémique.