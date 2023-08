Le maillot deux-pièces pour des fillettes, c'est oui ou c'est non?

Temps de lecture: 4 min

Depuis la fin des années 1950, le bikini s'est répandu comme une traînée de poudre sur les côtes. Le maillot de corps qui dominait jusqu'alors l'attirail des plagistes a été relégué au placard pour dévoiler un peu plus les corps.

Mais lorsque la poitrine n'est pas encore développée, le maillot de bain deux-pièces est-il réellement nécessaire? Sexualiser le corps de fillettes au travers de soutiens-gorge et de culottes à froufrous peut-il avoir un impact sur l'enfant?

Le bikini, sexy à toutes les époques

Avant même de savoir parler, une petite fille peut se vêtir d'un maillot de bain deux-pièces. Loin de la neutralité du une-pièce ou de la culotte de bain, le deux-pièces est indéniablement sexualisant du fait du soutien-gorge qui vient à la fois dissimuler et souligner des seins encore inexistants.

Inventé en 1946, le bikini s'est d'ailleurs rapidement attiré une réputation sulfureuse: «Le bikini a été popularisé par les actrices Michèle Morgan et Brigitte Bardot, qui l'ont porté au Festival de Cannes en bord de plage pour attirer les photographes. Michèle Morgan a carrément retiré son haut de maillot de bain, au point de se faire interdire du festival», retrace Saveria Mendella, journaliste et doctorante en études de la mode.

À l'époque, les femmes qui adoptent le bikini le sexualisent consciemment, non seulement pour attirer l'attention médiatique, mais aussi parce qu'une bataille de mœurs entre l'ancienne et la nouvelle génération s'amorce.

Pour la journaliste, faire porter un deux-pièces à une petite fille revient à ignorer le contexte d'hypersexualisation dans lequel ce vêtement est né: «Comme très souvent dans la mode, cela découle d'une pression sociale de genre que les enfants et les parents subissent. Certaines petites filles n'en sont pas conscientes, mais leur envie de porter un deux-pièces montre qu'elles ont intériorisé certaines normes sociales.»

«La première question est sans doute celle du confort»

En tant que pièce appartenant à la mode femme, le bikini est plus largement marqueur de genre. À l'instar du rose pour les filles et du bleu pour les garçons, le deux-pièces crée une frontière visible entre les corps féminins et masculins (matérialisée par un soutien-gorge ou une brassière qui vient prématurément vieillir les premiers), sans que son usage ne soit nécessairement justifié.

Si le maillot deux-pièces est plébiscité, c'est en effet davantage pour son esthétique que pour son côté pratique. «Dès les rayons 9 mois, on commence à voir des maillots deux-pièces, alors que ce n'est pas du tout adapté à des bébés qui portent une couche», affirme Pauline, psychologue spécialisée en neuropsychologie et dans le développement de l'enfant. Les petits enfants n'étant pas adeptes des mouvements autour de l'habillage, un maillot une-pièce ou une culotte est parfois plus approprié.

Selon la psychologue, le deux-pièces peut surtout devenir un mauvais choix si l'enfant ne s'y sent pas à l'aise. «La première question est sans doute celle du confort, puis à partir du moment où les enfants peuvent décider, le choix leur appartient. Il n'y a pas d'âge à partir duquel le deux-pièces devient plus judicieux pour les enfants, le problème vient surtout de la représentation de la femme dans la société.»

D'un point de vue individuel, le deux-pièces n'influencerait pas directement le rapport au corps ni la notion de la pudeur, qui sont d'abord façonnés à travers l'entourage et les modèles avec lesquels l'enfant grandit.

Un exemple parmi d'autres

Le bikini en tant qu'objet n'est finalement qu'un exemple parmi d'autres dans une société qui sexualise les filles dès leur plus jeune âge, tout en véhiculant normes de beauté et injonctions. Puisque la mode enfant s'inspire des adultes, les petites filles peuvent porter des crop tops, des brassières, du maquillage…

Dans son ouvrage Les dessous du maillot de bain, l'autrice Audrey Millet revient sur les backlash ayant suivi l'essor de cette pièce de textile. «Le découvrement n'a pas eu que des conséquences heureuses pour le corps féminin, qui s'est trouvé soumis à de nouvelles injonctions. Le poids est en première ligne et on ne s'étonne pas de l'arrivée du pèse-personne dans les appartements au début du XXe siècle. Les femmes observent, analysent, examinent, comptent et tentent de modifier les textures et les courbes considérées comme disgracieuses. [...] Alors que l'inclusivité est aujourd'hui sur toutes les lèvres, il suffit d'attendre le printemps pour constater qu'un régime inédit accompagnera le nouveau maillot de bain tendance», note l'historienne, experte en écosystème de la mode française.

Avec son histoire écrite sur la croisette, inscrite dans l'identité des pin-up et dans les clips de rap, le bikini, lorsqu'on le fait porter aux fillettes, est surtout la preuve tangible d'une société qui fantasme le corps de la femme-enfant. Le deux-pièces, qui domine toujours plus les paysages balnéaires, participe à gommer les âges entre les femmes, proposant aux plus jeunes de paraître plus âgées et inversement. «On manque d'images de femmes qui ne soient ni très jeunes ni du troisième âge. Même dans la lingerie, on est toujours dans la dichotomie de la vierge et de la putain», analysait Alice Pfeiffer au sujet de l'esthétique des petites culottes en août 2022.

Parallèlement à l'essor du deux-pièces chez les petites filles, de plus en plus d'enfants apparaissent vêtus de combinaisons avec des manches longues ou de t-shirts sur les plages. La marque de maillots connectés Spinali, par exemple, a créé des maillots auxquels sont intégrés des capteurs UV qui rappellent à celui qui le porte d'aller mettre de la crème solaire. Peut-être que la conscience accrue du danger représenté par l'exposition au soleil modifiera-t-elle durablement les textiles de plage et la façon d'habiller les enfants, comme les adultes.