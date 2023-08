Pour que votre chien vive plus longtemps, trouvez-lui des amis

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post

Dans une étude menée sur plus de 21.000 chiens et publiée dans Evolution, Medicine & Public Health, une équipe de recherche a trouvé que les interactions sociales –avec des humains ou d'autres animaux– permettaient aux chiens de vieillir en meilleure santé.

Un facteur cinq fois plus important que les autres pris en compte par les scientifiques, comme le rapporte The Washington Post.

Lien entre santé et environnement social

«Ce lien entre nos environnements sociaux et notre santé [chez les humains, ndlr] peut se retrouver chez d'autres animaux. Les animaux ayant des relations sociales plus fortes vivent plus longtemps et sont en meilleure santé», explique Noah Snyder-Mackler, à la tête de cette étude et professeur à l'Université d'État de l'Arizona.

Dans le cadre de leurs recherches, les scientifiques ont établi cinq critères principaux: la stabilité du quartier, les revenus du foyer, les interactions sociales avec les enfants, celles avec d'autres animaux, et l'âge du maître.

Ils ont découvert que les chiens en moins bonne santé vivent dans des foyers qui ont des difficultés financières et sont exposés à des sources de stress. À l'inverse, les chiens en meilleure santé semblent avoir de fortes relations sociales –avec d'autres animaux dans le foyer, par exemple.

Ces nouvelles recherches font partie du Dog Aging Project, qui regroupe plusieurs membres de la communauté scientifique depuis 2018, et dont les recherches devraient aussi bénéficier aux humains. «En étudiant les effets de l'environnement social [des chiens, ndlr] sur leur santé, nous pouvons collecter des données qui peuvent être utiles pour la santé humaine», assure Brianah McCoy, coautrice de ces travaux.

D'autres révélations surprenantes

Les auteurs de cette étude ne veulent cependant pas dicter aux maîtres ce qu'il faut faire ou ne pas faire, d'autant plus que tous les chiens ne réagissent pas de la même façon. «Les interactions sociales peuvent être une source de stress pour certains chiens, alerte Clara Wilson, chercheuse au Penn Vet Working Dog Center de l'Université de Pennsylvanie, et ce ne serait pas dans l'intérêt du chien de forcer ces interactions.»

Les scientifiques ont découvert d'autres résultats surprenants, comme le fait que les chiens élevés dans des foyers aisés contractent plus de maladies ou que les petits compagnons vivant avec des seniors sont en meilleure santé –un effet d'autant plus présent chez les jeunes chiens.

Il semblerait aussi que les enfants affectent négativement la santé des chiens. «Plus le maître a d'enfants ou leur dédie de temps, moins il fait d'efforts ou prend de temps pour ses animaux», affirme Layla Brassington, doctorante à l'Université Vanderbilt. Un chien demande en effet du temps, de l'attention et de l'énergie pour aller bien. Alors mieux vaut réfléchir avant de sauter le pas de l'adoption.