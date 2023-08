Ni Trump ni Biden: aux États-Unis, la possibilité d'une présidentielle surprise

Temps de lecture: 4 min

L'été n'étant pas encore terminé, la possibilité d'écrire un récit de politique-fiction reste de mise. Et comme tout semble indiquer que les jeux sont faits aux États-Unis pour la prochaine élection présidentielle, à savoir un nouveau duel entre Joe Biden et Donald Trump, l'idée de bousculer un peu les certitudes et d'élargir le champ de vision semble intéressante.

Il faut dire que l'actualité politique est en ébullition outre-Atlantique, avec les sérieux ennuis judiciaires auxquels est confronté l'ancien président américain. Si ces derniers ont pris le pas ces dernières semaines sur les interrogations autour de la candidature de Joe Biden, notamment liées à son âge, elles n'ont pour autant pas disparu.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Ces deux éléments, bien distincts, nous amènent à réfléchir à une possibilité peu, voire pas du tout envisagée jusqu'ici: et si ni l'un ni l'autre n'étaient finalement présents sur la ligne de départ en novembre 2024? Si rien ne permet de l'envisager trop sérieusement aujourd'hui, cette option ne peut être totalement exclue.

L'épée de Damoclès au dessus des Républicains

À moins d'avoir vécu les six derniers mois dans une grotte sans accès à internet, impossible d'ignorer que Donald Trump est empêtré dans plusieurs procédures judiciaires d'envergure.

Dans les prochains mois, l'ancien locataire de la Maison-Blanche devra en effet jongler entre la primaire républicaine et quatre procès relatifs à diverses suspicions de malversation, liées à sa gestion des archives de son administration, son comportement après l'élection présidentielle 2020 ou encore à l'achat du silence d'une ancienne actrice pornographique.

Les procès en question, relativement imminents, se dérouleront respectivement en Floride, à Washington D.C., en Géorgie et à New York. Un agenda chargé qui impactera certainement sa campagne et pourrait déboucher sur des verdicts de culpabilité assortis d'une peine de prison.

Consciente de cette problématique, la Maison-Blanche met de plus en plus en avant la vice-présidente Kamala Harris.

Bien qu'il soit pour l'heure impossible de prédire avec exactitude la suite des évènements, le favori du camp républicain court un risque certain, qui menace grandement ses ambitions politiques et celles de sa famille politique.

S'il devait être reconnu coupable dans l'une de ses affaires, et notamment celles liées à sa tentative de renverser le résultat du vote en 2020, pourrait-il être le candidat du second grand parti américain? Une question qui deviendrait même inévitable et centrale s'il devait être emprisonné avant le scrutin, bien que cela soit peu probable.

Il faudrait beaucoup de «si» pour que Donald Trump soit contraint de jeter l'éponge et laisser sa place. Et pour cause: l'élection constitue pour lui une issue de secours et il reste, en outre, soutenu par une majorité de la base électorale républicaine, qui compte se déplacer pour voter à la primaire. Ajoutez à cela qu'un verdict de culpabilité et une peine de prison ne l'empêcheraient pas légalement d'être candidat.

Mais la tempête juridique qui va s'abattre sur lui dans les prochains mois devrait au moins pousser les électeurs républicains à bien réfléchir avant de faire leur choix lors de la primaire, et l'establishment conservateur à bâtir un plan de secours pour limiter la casse en cas de retournement de situation.

L'âge n'est pas qu'un chiffre pour les électeurs

Du côté des Démocrates, les problèmes sont beaucoup moins nombreux et importants. Si la faible popularité de Joe Biden inquiète en haut lieu, du côté des électeurs c'est son âge qui revient souvent au centre des discussions. La question se pose aussi pour Donald Trump, de deux ans son cadet, mais reste pour l'heure largement secondaire. En revanche, certaines vidéos de chutes de Joe Biden, sans conséquence et sans lien direct avec son état de santé, ont un effet très négatif en matière de communication.

Il faut dire qu'à 80 ans, Joe Biden est déjà le plus vieux président en exercice de l'histoire des États-Unis, et qu'un nouveau mandat de quatre ans entraînerait une sortie de la Maison-Blanche à 86 ans. Les doutes des électeurs à ce sujet ne sont donc pas illégitimes. Si Biden a jusqu'ici montré sa capacité physique et mentale à diriger le pays, difficile de prévoir l'avenir, surtout quand la projection amène plus de cinq années dans le futur.

Consciente de cette problématique, la Maison-Blanche met de plus en plus en avant la vice-présidente Kamala Harris. Elle apparaît notamment à plusieurs reprises dans la vidéo qui officialise la nouvelle candidature du président, se déplace partout dans le pays et semble performante pour lever des fonds afin de financer la campagne.

Âgée de 56 ans, elle est en pleine force de l'âge et cumule désormais –sur le papier au moins– suffisamment d'expérience pour être en mesure de prendre les reines du pays si Joe Biden devait abandonner sa campagne ou renoncer au pouvoir en cours de mandat.

Afin de dissiper les doutes, l'objectif de l'exécutif est donc de faire comprendre à l'électorat qu'il s'agit bien de l'élection d'un ticket présidentiel –où vice-président et président sont élus– et non d'une seule personne. Une stratégie qui peut être critiquée mais qui rappelle surtout qu'un retrait de Joe Biden –pour raisons de santé notamment– ne peut être totalement exclu, bien qu'il n'y ait aucun signe allant dans ce sens aujourd'hui.

In fine, l'un des deux favoris seulement pourrait être contraint de renoncer. À la différence du Parti républicain, qui semble incapable de mettre fin à l'ère Trump et se détacher de ses graves ennuis judiciaires, le Parti démocrate possède une option pour parer à tout accident ou incident. Quant à la probabilité que les deux ne soient pas sur les bulletins en novembre 2024, elle est très faible mais existante.