Dans les rues de Montréal, la détresse des femmes autochtones

Temps de lecture: 9 min

À Montréal (Canada).

Montréal, avenue du Parc, une matinée de juillet cuite à l'étouffée par le brouillard enfumé des incendies qui ravagent la province. Elizabeth slalome dans la file de voitures ronronnant au feu rouge, tend un gobelet fatigué à la vitre d'un SUV restée close, puis retente sa chance auprès d'un cycliste qu'elle tance de sa voix de fumeuse: «Donne-moi 5 dollars et je me marie avec toi!»

Impassible derrière ses lunettes teintées, il oppose un refus silencieux et gêné, sauvé par le feu vert. Le moteur de la voiture gronde, le vélo démarre. Retour au silence et à la solitude. La ville est en mouvement, preste, fluide, rapide. Elizabeth, elle, reste sur place, scotchée à cette centaine de mètres d'asphalte du centre-ville de Montréal qu'elle arpente tous les jours.

C'est ici, entre la place des Arts et le dôme arboré du parc du Mont-Royal, qu'une quinzaine de femmes autochtones vivent depuis quelques semaines pour certaines, des années pour d'autres. Elizabeth occupe son renfoncement fétiche, devant une boutique à la vitrine vieillotte, Lizzie préfère l'entrée du supermarché où elle s'approvisionne en canettes tandis qu'Emily, elle, a dû quitter le terrain vague désormais grillagé où elle aimait engloutir des Doritos avec ses amis.

Quels que soient leur ancienneté et leur coin préféré, elles partagent toutes le même quotidien mais aussi la même identité: femmes, à la rue –les Québécois préfèrent le terme de personnes en situation d'itinérance– et autochtones, en l'occurrence Inuits, venues du Nunavik, à 1.500 kilomètres plus au nord, aux portes de l'Arctique.

Colt 45 et nouilles lyophilisées

Elizabeth a 57 ans et un look de boxeuse: un chignon serré maintient sa chevelure en un épais coussin noir charbon, une brassière dont elle tire sans arrêt de nouveaux objets restés miraculeusement intacts –clope, briquet, menue monnaie– comme un magicien sortirait un lapin de son chapeau, et une large cicatrice à l'abdomen laissant deviner une vie tumultueuse. Elle vient de Kuujjuaq, la capitale du Nunavik, modeste ville de 3.000 habitants perdue dans l'immensité subarctique.

En 1992, sa sœur, partie vivre à Montréal, est touchée par l'épidémie de VIH qui frappe alors la ville. Elizabeth saute dans l'avion, seul lien entre le Nunavik et le reste du pays, pour la soutenir dans l'épreuve. Surnommée «Mafia» pour son goût pour les voyous, Elizabeth a la gouaille et l'assurance de ces autorités informelles, de ces figures charismatiques qui régulent la vie de la rue.

«On reforme notre communauté dans la rue, ça nous permet de nous organiser pour l'argent et l'alcool.» Elizabeth, 57 ans

«Une fois arrivée à Montréal, j'ai longtemps eu un appartement que je payais grâce à ma pension d'invalidité. Jusqu'à l'année dernière où je me suis retrouvée sans domicile après ma rupture avec mon mec. Ça a été difficile mais j'ai tout de suite su rebondir, en partie grâce à lui. Il était Hells Angel –mon petit ami précédent aussi d'ailleurs. Avec eux, j'ai eu une vie aventureuse, j'ai côtoyé des gangs et j'ai appris à me battre, même en talons aiguilles. Ce passé m'a aidée à me faire accepter et respecter dans la rue.»

Elizabeth a donc vite retrouvé ses habitudes de cheffe de bande. Elle distribue les bons points et les bons mots aux passants comme aux autres Inuits sans domicile fixe, sa «nouvelle famille» à qui elle prodigue même quelques soins –elle vient d'arracher une dent cariée à l'un de ses amis. Avec sa bande d'infortune, elle oscille entre nuits à la rue, courts répits au refuge «Open doors» situé à proximité et après-midi de biture à coups de Colt 45, une bière bon marché qu'elle éponge en mangeant des nouilles au poulet lyophilisées.

Cette routine d'errance bien réglée lui permet de se sentir «comme à la maison», d'autant que des dizaines d'Inuits se sont installés ici ces dernières années. «Beaucoup de gens de Kuujjuaq sont arrivés ces derniers temps, raconte Elizabeth. On reforme notre communauté dans la rue, ça nous permet de nous organiser pour l'argent et l'alcool, de nous défendre en cas de danger, mais aussi de parler du pays ensemble.»

Fuir l'héritage colonial

Selon les dernières estimations officielles effectuées en 2015, 10% des 3.000 personnes vivant dans les rues de Montréal sont autochtones alors que cette catégorie représente moins de 1% de la population totale de la métropole. Cette proportion en dit long sur le degré de précarité des autochtones, plus criant encore pour les femmes.

«Contrairement au reste de la population itinérante canadienne, majoritairement constituée d'hommes seuls, la moitié des itinérants autochtones sont des femmes, souvent poussées à l'exode vers les grandes villes comme Montréal par un problème de santé impossible à soigner faute de services hospitaliers dignes de ce nom, par des problèmes de logement dans des réserves devenues trop exiguës au vu de la démographie ou encore par des violences intrafamiliales, qu'elles soient physiques, psychiques ou sexuelles», liste Adrienne Campbell, commissaire aux relations avec les peuples autochtones de la ville de Montréal.

«Mon père m'a fait boire pour la première fois à 9 ans –il disait que plus tôt je m'y mettrais, mieux je tiendrais l'alcool.» Elizabeth, 57 ans

Quant aux femmes autochtones qui ont grandi en ville, le bilan n'est pas plus engageant. En bout de chaîne, ces dernières recréent comme elles le peuvent une famille et une communauté: les Inuits se concentrent avenue du Parc, les Cries dans le secteur de Sherbrooke/Saint-Urbain et les Mohawks au square Cabot, où le médiateur de la ville qualifiait la situation de «crise humanitaire» en 2022.

Wayne Robinson, chef d'équipe pour les intervenants de la patrouille conjointe au Centre d'amitié autochtone de Montréal. | Barthélémy Gaillard

Ces destins menant inéluctablement à la rue ne sont pas le produit de simples drames personnels. Ils s'inscrivent dans une histoire canadienne plus large, empreinte d'un passé colonial: rafles et adoptions forcées dans les années 1960, pensionnats destinés à «tuer l'Indien dans l'enfant» seulement fermés en 1996, ou encore massacre à grande échelle des chiens de traîneaux indispensables à la culture inuite. Les soubresauts de cet héritage se font encore sentir chez les générations actuelles.

Michèle Audette, ex-militante de la nation innue pour les droits autochtones devenue sénatrice, explique la continuité entre traumatisme historique et détresse actuelle: «Qu'elles aient été rejetées par leurs communautés après leur adoption forcée ou qu'elles aient volontairement quitté leur milieu faute de services publics suffisants, il y a toujours une racine coloniale à l'origine de l'exode de ces femmes.»

Trafic d'êtres humains et exploitation sexuelle

Depuis son renfoncement de l'avenue du Parc où elle partage une bière avec sa copine Mary, Elizabeth confirme pudiquement: «Si j'ai été tentée par la vie avec les Hells Angels, c'est que mon avenir s'annonçait bien sombre avec ma famille. Mon père m'a fait boire pour la première fois à 9 ans –il disait que plus tôt je m'y mettrais, mieux je tiendrais l'alcool. J'aimais Kuujjuaq, les montagnes, les amis, mais la vie sur place était dure.»

Mary, 31 ans, piercing et impressionnant tatouage en V ornant le front, confie un même sentiment d'urgence du départ: «Je suis aussi née à Kuujjuaq. J'ai grandi dans une famille compliquée, mes parents se battaient tout le temps. J'ai souvent été gardée par Elizabeth, qui les connaissait bien. J'ai fui dès que j'ai pu, à 19 ans, et depuis je vends et j'expose mes sculptures en espérant sortir un jour de la rue. La vie m'a quand même apporté quelques joies, comme celle de retrouver par hasard Elizabeth ici. Aujourd'hui, elle continue à veiller sur moi; elle a été très présente lorsque mon père s'est suicidé il y a quatre mois.»

En rupture familiale, déracinées et coupées de leur ville d'origine, les femmes du Nunavik sont particulièrement visées par les proxénètes qui prospèrent sur cette misère.

Entre 1980 et 2012, 1.200 meurtres ou disparitions de femmes autochtones sont restés non élucidés.

«Une fois sorties des réserves, les femmes sont immédiatement ciblées par les trafiquants qui pullulent près des gares routières et des aéroports. Ces criminels leur proposent de les loger pour quelques jours ou quelques semaines, puis les droguent et exigent remboursement. Comme elles n'ont pas d'argent, elles se retrouvent sur le trottoir pour rembourser leur dette», pose Miriam Pomerleau, directrice de l'association Échec au crime et spécialiste des questions d'exploitation sexuelle.

Un système suffisamment développé pour que l'association YMCA de Montréal ouvre un guichet d'accueil dans la gare routière afin de préserver les femmes autochtones de ces mauvaises rencontres. Face à cette menace mais aussi face à la recrudescence des problèmes de toxicomanie liés au crack ou au fentanyl, le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) a quant à lui créé un poste d'agent de liaison avec les populations autochtones en 2015, et organise désormais des patrouilles conjointes avec des travailleurs sociaux pour mieux prévenir ces risques.

Réserves gangrenées

Les proxénètes opèrent donc en ville, mais Miriam Pomerleau assure que ces réseaux s'étendent bien au-delà. «Les réserves sont gangrenées par le crime organisé, principalement tenu par les Hells Angels. Ils contrôlent les commerces grâce auxquels ils blanchissent l'argent de la drogue qu'ils vendent aux jeunes jusqu'à les rendre dépendants, ce qui leur permet de les embarquer dans des filières vers Montréal, Ottawa –la deuxième ville canadienne en matière d'infractions relatives au trafic d'êtres humains– et plus largement dans tout l'Ontario le long de l'autoroute 401. Les habitants des réserves sont écœurés. La moitié des conseils de bande [les instances politiques locales, ndlr] sont consacrés à ces questions de criminalité et de non-droit.»

D'après Miriam Pomerleau, ces filières de trafic d'êtres humains sont en partie responsables des nombreuses disparitions non élucidées de femmes autochtones. Un phénomène massif, documenté à travers l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) publiée en 2019 et pilotée par la sénatrice Michèle Audette.

Ce travail de longue haleine apporte des conclusions sans équivoque: entre 1980 et 2012, 1.200 meurtres ou disparitions de femmes autochtones sont restés non élucidés –les associations autochtones, elles, estiment que le chiffre réel est plus proche de 4.000.

Elles sont par ailleurs douze fois plus susceptibles d'être victimes de meurtres ou de disparitions que la moyenne canadienne. Au-delà des chiffres, le rapport dénonce un «génocide», poussant le Premier ministre Justin Trudeau à lancer un plan d'action en juin 2021.

Déserts policiers et milices d'autodéfense

En dépit des annonces fédérales et d'initiatives locales telles que celle menée par la police de Montréal, Édith Cloutier, directrice du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, une petite ville minière du Québec, déplore une «inertie politique» et les angles morts béants créés par le partage des compétences entre État fédéral, provinces et municipalités:

«Le rattrapage des politiques publiques au bénéfice des autochtones commence, mais il reste beaucoup à faire. Les politiques menées sur les territoires autochtones relèvent de la responsabilité d'Ottawa. Sauf que depuis 2016, la majorité des autochtones vivent dans les grandes villes. Or ces derniers sont largement ignorés par les provinces, pourtant compétentes en matière d'éducation et de logement.»

«En arrivant, j'ai eu un peu peur que la ville me perde, mais elle est devenue mon refuge.» Mary, 31 ans

Illustration de ce trou noir politique: au Québec, huit des trente réserves de la province sont désertées par les services de police locaux. «Dans la réserve de Kanesatake, une réserve mohawk située dans la ville d'Oka, à proximité de Montréal, il n'y a plus de policiers locaux depuis 2005 [la police provinciale, en l'occurrence la Sûreté du Québec, est néanmoins présente, ndlr], ce qui laisse le champ libre pour le trafic de drogue, le trafic d'armes et le trafic d'êtres humains», dénonce Miriam Pomerleau. Dans les réserves frontalières des États-Unis, les autochtones sont même contraints de s'armer pour créer des sortes de petites milices et se défendre contre les groupes criminels.»

Conscientes que la vie n'est pas plus rose dans leur ville d'origine, Mary et Elizabeth ont appris à relativiser leur sort. Comme pour se persuader qu'elle a fait le bon choix, Mary se souvient: «En arrivant à Montréal, j'étais effrayée et en même temps enthousiasmée par la grandeur des bâtiments, par la fureur de la circulation et par la foule incessante. J'avais peur d'être perdue mais j'ai vite compris qu'ici, je pouvais compter sur les amitiés de la rue, les foyers d'accueil et les travailleurs sociaux. Tout ça n'existe presque pas chez nous. En arrivant, j'ai eu un peu peur que la ville me perde, mais elle est devenue mon refuge.»

Elizabeth la coupe pour remercier un passant qui vient de leur glisser 5 dollars, puis reprend: «C'est aussi ça le charme de la ville, ici on a toujours l'espoir que quelque chose de bien nous tombe dessus. C'est ce qui me fait tenir et qui m'empêche de penser à revenir chez moi un jour.»