Le New York Times menace de poursuivre l'entreprise créatrice de ChatGPT en justice

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NPR

Le New York Times pourrait traîner OpenAI, entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle ayant notamment développé le chatbot ChatGPT, devant les tribunaux. NPR revient sur l'affaire.

Les deux entreprises avaient pourtant entamé des négociations depuis plusieurs semaines: l'accord devait comprendre l'autorisation pour OpenAI d'intégrer les articles du journal à ses outils d'intelligence artificielle. En contrepartie, l'entreprise devait s'engager à payer des droits d'auteur au journal.

Un des bras de fer juridiques les plus médiatisés

Mais les deux entités n'étant pas parvenues à trouver un chemin d'entente, le média menace désormais de poursuivre OpenAI afin de protéger ses droits de propriété intellectuelle. S'il a lieu, ce procès pourrait être l'un des bras de fer juridiques les plus médiatisés concernant la protection des droits d'auteur à l'ère de l'intelligence artificielle.

Le Times accuse notamment ChatGPT de reprendre illégalement ses articles pour composer sa base de données. En juin 2023, la directrice générale du média, Meredith Kopit Levien, déclarait à ce propos: «Il doit y avoir un échange de valeur équitable pour le contenu qui a déjà été utilisé, et pour le contenu qui continuera d'être utilisé pour paramétrer les modèles d'intelligence artificielle.»

Cette préoccupation est renforcée par le fait que les entreprises technologiques intégrent des outils d'intelligence artificielle dans leurs moteurs de recherche. C'est le cas de Microsoft, qui alimente son moteur Bing via ChatGPT. Dès qu'ils ouvrent une page internet, les utilisateurs voient apparaître un résumé des articles de différents médias sur leur écran. À cause de cette pratique généralisée, un grand nombre de lecteurs ne voient plus l'utilité de se rendre sur le site du journal en question, qui voit son nombre de visites décroître. ChatGPT pourrait donc, à l'avenir, s'imposer comme le concurrent direct des médias.

Des sanctions sévères

Cette collecte d'informations, les grands modèles de langage («large language models») comme ChatGPT l'effectuent sans aucune autorisation. Ainsi, si la justice déclare OpenAI coupable de violation de droits d'auteur, l'entreprise pourrait se voir contrainte de détruire l'ensemble des données de ChatGPT. Elle devrait donc recréer l'intégralité de son chatbot, cette fois-ci uniquement à partir d'informations libres d'exploitation.

La loi fédérale sur les droits d'auteur prévoit des sanctions financières sévères, les amendes pouvant aller jusqu'à 150.000 dollars (environ 138.000 euros) par infraction commise «en toute connaissance de cause».

«Si vous copiez des millions d'œuvres, le montant de l'amende peut porter un coup fatal à votre entreprise», explique Daniel Gervais, codirecteur du programme de propriété intellectuelle à l'Université Vanderbilt, située dans l'État du Tennessee. Il renchérit: «À moins qu'elles ne négocient une solution, la question des droits d'auteur est une épée qui va planer au-dessus de la tête des entreprises d'intelligence artificielle pendant plusieurs années.»