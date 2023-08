Les tribulations d'un fumeur français au Japon

Temps de lecture: 7 min

À Kyoto et Tokyo (Japon).

Peut-être possédez-vous parmi vos proches celui ou celle qui, au sortir d'un long voyage, n'a qu'une chose en tête: s'en griller une petite. Il y a quelques semaines, après plus de treize heures de vol en direction de Kyoto, j'ai été cette personne. À peine arrivé à l'aéroport, pas le temps ni de me réjouir, ni de m'émerveiller d'être au pays de Hello Kitty. Non. À ce moment précis, être au Japon ne m'intéressait pas: je devais fumer.

Jusque-là, la situation, bien que triste, n'était pas si atypique. À un détail près: je venais d'arriver dans un pays où il n'est visiblement pas permis de s'intoxiquer tranquillement dans la rue. Coup de théâtre! En réalisant cela, je ne me doutais pas de tous les paradoxes que peut comporter l'archipel dans son rapport au tabac. Je n'allais pas être déçu.

Reprenons. Après des heures de vol, que faire lorsqu'on est tiraillé entre la volonté de profiter de ses premiers moments sur le sol nippon, et l'envie ou le besoin d'une cigarette? De toute évidence, l'idéal est de profiter du moment tout en fumant. Mais ça ne semblait pas aller de soi ici.

Entêté que je suis, c'est porté par ce merveilleux but que je me suis tout de même mis en quête d'un espace fumeur (autrement appelé «smoking area») dans le périmètre où je me trouvais. Je vous le donne en mille: je n'ai pas trouvé (j'apprendrai plus tard qu'en toute logique, j'avais mal cherché).

Le stress commençait à monter, je me voyais déjà courir dans tout l'aéroport à la recherche d'un logo de fumée, d'une odeur de tabac froid, d'un recoin caché. Mais je me suis dit que, foutu pour foutu, je pourrais bien me rajouter quelques minutes supplémentaires de trajet jusqu'au centre de Kyoto avant de pouvoir me poser avec ma clope. Je me le suis dit, je l'ai même fait. Mais ça m'a coûté.

Me voici donc arrivé à Kyoto. Mais à Kyoto: rien. Pas la moindre odeur de tabac. Les rues sentiraient presque bon. La première chose qui me marque reste la propreté de l'espace public, alors même que les poubelles sont introuvables (lorsqu'on y réfléchit, c'est à peu près l'inverse de Paris ou de n'importe quelle grande ville française). Avant de monter dans l'avion, je ne m'étais pas vraiment renseigné sur la politique du tabac ici.

Petit à petit, je commence à me demander si fumer n'est pas tout bonnement interdit, notamment lorsque j'observe des marquages anti-cigarettes au sol, à chaque coin de rue. Les choses semblent plutôt claires: les fumeurs et les fumeuses ne sont pas les bienvenus ici. Comme dirait François Pignon dans Le dîner de cons: «Au moins, j'étais fixé.»

Pour fumer heureux, fumons cachés

Ce n'est qu'arrivé à l'hôtel que j'ai immédiatement repéré le petit logo en forme de cigarette (le plus beau logo à mes yeux à ce moment-là) qui m'indiquait un espace fumeur. Soulagement. Puis étonnement. Oui, aussi traditionnel soit-il, un hôtel japonais dispose d'un coin pour s'en griller une, ce qui dit quelque chose de ce rapport qu'ont les Japonais avec le tabac.

Certains cafés et magasins disposent des cendriers devant leur établissement, signe que fumer y est autorisé. | Shot by Cerqueira via Unsplash

En réalité, depuis le 1er juillet 2019, il est résolument interdit de fumer dans l'espace public au Japon, confortant ce qu'a commencé à mettre en place la loi sur la promotion de la santé en 2003. Ceci n'est probablement pas sans lien avec l'organisation des Jeux olympiques d'été de 2020 à Tokyo, qui a également permis d'augmenter les taxes sur le tabac.

C'est l'un des constats que j'ai pu faire au Japon en tant que Français: fumer reste financièrement accessible.

Mais il reste un élément intéressant à plus d'un titre au pays du Soleil-Levant: le gouvernement japonais participe à développer le mastodonte du tabac Japan Tobacco à travers ses actions. Pour être synthétique, l'industrie du tabac pourrait presque être considérée comme ayant de près ou de loin une forme de pouvoir. Tiens tiens.

Alors comment fait-on lorsqu'on veut fumer mais qu'on ne peut pas? Si la prévalence du tabagisme quotidien atteignait 17% chez les jeunes adultes japonais en 2020, des espaces fumeurs sont mis en place à certains endroits. De toute évidence, je n'avais pas eu l'œil. Et si chaque ville semble avoir ses règles, il n'en reste pas moins que j'ai hâte de poser mes bagages et de sortir visiter Kyoto pour découvrir tout ça.

Acheter des cigarettes, une aventure différente

20 ans. C'est l'âge auquel un jeune Japonais peut commencer à fumer. S'il le souhaite, il lui faudra débourser en moyenne 500 yens pour un paquet, ce qui équivaut aujourd'hui à 3 euros 20. De mon côté, un jour où la fin de mon paquet français approchait, je me souviens avoir payé 600 yens (entre 3 euros 50 et 4 euros) pour un paquet de Marlboro, tandis que la marque Melvius (produite par la société Japan Tobacco) est un peu moins chère.

C'est là l'un des constats que j'ai pu faire au Japon en tant que Français: fumer reste financièrement accessible. Alors oui, tout est relatif, mais rappelons qu'à l'heure où j'écris ces quelques mots, acheter un paquet de cigarettes en France coûte environ 11 euros. À ce prix-là, ça vaudrait presque le coup de s'en priver.

Ici, la clope n'est pas sociale, rassembleuse, fédératrice, elle ne se fume pas en terrasse avec un verre de rosé.

Qu'il s'agisse des konbinis (épiceries de proximité) ou des magasins spécialisés, se procurer un paquet est donc assez facile ici. Par ailleurs, si je ne les ai pas testés moi-même, des distributeurs automatiques existent pour les personnes qui y sont autorisées. Cette autorisation se matérialise par une carte, la carte Taspo, depuis 2008.

On parle on parle, mais n'oublions que dans tout ça, je n'ai toujours pas fumé en extérieur. Muni de mon plus beau sourire, prêt à chercher un espace fumeur comme un trésor, je réalise également que sur le paquet que je viens d'acheter, aucune image choc ne figure, simplement des indications dont on imagine qu'elles ne vantent pas les mérites du tabagisme, ni ne nous donnent la recette des gyozas. Google Traduction me l'a confirmé, merci à lui.

Que la chasse au trésor commence

Arrêtons le suspense: oui, j'ai finalement réussi à fumer dehors. Mais que les choses soient dites: à Kyoto comme à Tokyo, je n'ai jamais aussi peu fumé que lors de ce voyage. Et pour cause, au-delà des espaces fumeurs des hôtels dans lesquels je séjournais, trouver une «smoking area» dans la rue relève du défi à chaque fois. Si j'étais incivique, j'aurais fumé n'importe où dans la rue sans me préoccuper des risques de brûlures sur les enfants également évoquées lorsqu'on parle de l'interdiction dans l'espace public.

L'intérieur d'une zone fumeur dans une rue japonaise. | Heshan Perera via Unsplash

Or, en bon petit soldat que je suis, j'ai à cœur de respecter les règles du pays, notamment lorsque j'ai appris que fumer dans l'espace public était passible d'une amende –qui diffère selon les villes, mais toujours de plusieurs dizaines d'euros. N'oublions pas que, selon l'OMS, le Japon fait partie des sept pays qui ont durci leur législation depuis 2018, sans avoir encore atteint le niveau d'excellence. Le principe de l'amende y contribue. Je leur donne les encouragements du jury, allez!

Au Japon, les espaces fumeurs peuvent prendre plusieurs formes: des barrières, des panneaux transparents, une construction dédiée... Ils sont toujours signalés pour une raison simple: il est aisé de ne pas les voir dans le paysage urbain. C'est d'ailleurs ce qui a dû se produire plus d'une fois pour moi.

En effet, qu'il s'agisse de l'espace fumeur extérieur d'Asakusa à Tokyo, de celui de Shibuya, ou encore du fumoir que l'on retrouve dans les salles d'arcade, rien ne donne envie de rester à papoter des heures dans la «smoking area». On est, concrètement, isolés. Ici, la clope n'est pas sociale, rassembleuse, fédératrice, elle ne se fume pas en terrasse avec un verre de rosé, elle est renvoyée à son statut de besoin physique. Solitaire.

S'il y a bien un espace où je ne m'étais pas imaginé pouvoir fumer, c'est le train reliant Kyoto et Tokyo, le Shinkansen.

Bien sûr, il y a eu des exceptions. Il m'est déjà arrivé de m'arrêter devant un 7/11 (une chaîne de magasins de proximité), en voyant que quelques personnes s'en grillaient une devant... le panneau d'interdiction. Tiraillé, j'ai fini par me persuader que j'avais envie de fumer, de sortir mon cendrier de poche, et m'en allumer une avec la sensation d'être le criminel de l'année.

Enfin, s'il y a bien un espace où je ne m'étais pas imaginé pouvoir fumer, c'est le train reliant Kyoto et Tokyo, le Shinkansen. Autant vous dire que, ne serait-ce que pour l'expérience, je me suis, encore une fois, trouvé une envie irrépressible d'en allumer une durant ces deux heures de trajet!

Boire ou fumer, il faut choisir?

À Tokyo, j'avais la chance de connaître quelqu'un qui vit sur place depuis bientôt quinze ans. En bon enquêteur, toujours une question pertinente à la bouche, alors que nous sommes sur sa terrasse, je lui demande, en lui soufflant ma fumée dans les yeux, pourquoi je vois des personnes fumer dans une sorte de boîtier –comme si la cigarette était emprisonnée dans une grosse clé USB.

Quelle n'est pas ma surprise lorsqu'il me répond qu'il s'agit de tabac chauffé. Inconnu au bataillon. Bon nombre de Japonais et de Japonaises ont cette manière de fumer qui, si elle n'est pas moins dangereuse pour la santé que le tabac grillé classique, a l'avantage de ne pas faire de fumée. Disons que c'est toujours ça de pris.

Il est toléré de fumer dans certains endroits de l'espace public. | Erica Leong via Unsplash

Et patatras, porté par le verre de trop (l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, lui aussi), mon pote nous conduit dans son «Tokyo secret», notamment dans un bar de Shibuya qui était tout simplement... enfumé!

Alors voilà, c'est dit: au Japon, il est possible de fumer dans certains espaces exceptionnels. Le mieux reste, pour le savoir, de demander avant de s'installer (ou juste de sentir, finalement).

Vous commencez à le comprendre, à ce moment-là du voyage, je suis le plus heureux, grillant clope sur clope en toute détente d'une main, pendant que, de l'autre, je soulève ma meilleure pinte de bière. Une certaine idée de la France en terrasse quoi. À ceci près qu'à peine sorti du bar, la vie japonaise a repris son cours dans la rue. Une vie paisible, sans odeurs ni mégots.