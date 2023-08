Le «restock»: quand TikTok rend le rangement de frigo captivant

Temps de lecture: 6 min

Pour faire une bonne vidéo «restock» sur TikTok, c'est-à-dire de réapprovisionnement alimentaire, il ne faut pas seulement empiler ses achats dans son réfrigérateur ou ses placards. Il faut vider tous les paquets dans des bocaux ou boîtes en verre, que ces contenants transparents s'insèrent au millimètre près sur les étagères, que chacun soit étiqueté pour indiquer ce qu'il contient, et que le tout s'enchaîne dans un montage rapide.

Le hashtag #Restock comptabilise plus de 20 milliards de vues. Il peut être considéré comme une sous-partie plus confidentielle de #CleanTok, un terme qui regroupe les vidéos de ménage sur le réseau.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Les internautes qui regardent ce type de contenus cherchent à la fois des astuces et de la motivation, selon l'analyse de Fabienne Darnaud, «home organiser» basée à Paris qui s'est lancée sur TikTok cette année. Sur son compte, suivi par environ 14.000 abonnés, elle montre comment organiser ses placards. Dans sa vidéo qui a rencontré le plus de succès (plus de 460.000 vues), elle conseille de ne jamais remettre à plus tard un rangement si c'est une tâche qui prend moins d'une minute, afin de ne pas laisser le bazar s'accumuler.

«Je pense qu'à force de regarder ces vidéos, ça motive petit à petit les gens. Ils ont très envie d'avoir des astuces, des petites choses qui vont leur simplifier la vie, qui sont simples et pas chères», commente-t-elle.

Un plaisir pour les yeux et pour les oreilles

Lorsque l'on voit des TikTokers «restock» transvaser toutes leurs courses dans des contenants étiquetés, cette organisation ne paraît pourtant pas si simple. Ce type de vidéo semble faire passer l'esthétique du résultat final avant tout.

Selon Fabienne Darnaud, la beauté du rangement a un grand effet motivationnel: «Je suis persuadée que plus c'est joli à regarder, plus on a tendance à vouloir conserver ce rangement. Dans mon métier, je fais en sorte que chez les gens ce soit désencombré, mais aussi esthétique.» S'assurer que ses clients réussissent à conserver l'organisation même après son départ est l'un des points clés de son travail.

Voir des rangements parfaits «fait un peu rêver», estime-t-elle aussi. «Je pense qu'il y a le côté ASMR qui plaît beaucoup. C'est relaxant», ajoute la professionnelle de l'organisation. Si, à l'origine, le sigle ASMR désigne des sons agréables qui aident de nombreuses personnes à se détendre et à s'endormir, il accompagne aussi très souvent des vidéos aux visuels impeccables.

Le hashtag #ASMR est d'ailleurs souvent inséparable de #Restock. Le son joue souvent un rôle à part entière dans ces vidéos. On y entend le versement des grains de riz dans le bocal en verre, le «pop» des couvercles ou le déchirement des emballages, le tout fréquemment sans musique ni parole.

Se relaxer, vraiment?

La sophrologue Isabelle Frenay, spécialiste de l'exposition aux écrans, confirme que les sons peuvent avoir un effet relaxant. «En sophrologie et en bien-être, on se tourne plus vers des applications comme Petit BamBou, qui vont aider à la détente, sous forme de pauses de méditation avec des bruits de la nature, des musiques relaxantes. Je propose aussi des enregistrements audio avec une méditation guidée, un “body scan” ou des exercices de respiration», détaille-t-elle.

Mais regarder une vidéo relaxante pour s'endormir plus facilement reste une mauvaise idée, notamment à cause de la lumière de l'écran: «Le premier conseil, c'est de sortir les smartphones et les ordinateurs des chambres, quel que soit l'âge!»

Si les vidéos de rangement rassurent, c'est avant tout parce qu'elles donnent à des personnes fatiguées le sentiment de ne pas être isolées.

Au-delà des vidéos, faire le ménage et ranger chez soi est une façon de lutter contre le stress, note Isabelle Frenay: «Faire du tri et prendre soin de son intérieur augmente l'estime de soi, clarifie les idées et fait du bien. Pour les tempéraments les plus anxieux, ça diminue les tensions et ça rassure.»

Le fait d'instaurer des rituels quotidiens ou hebdomadaires aide aussi contre le stress; un concept que l'on observe fréquemment dans les vidéos d'organisation. Le retour de courses du week-end se transforme ainsi en préparation des fruits et légumes pour tous les repas de la semaine. Par ailleurs, la répétition des gestes dans les vidéos «restock» a peut-être un effet «hypnotique», relève Isabelle Frenay. Le mouvement répétitif crée une sorte de berceuse.

Prisées par des mères de famille

Mais selon la sophrologue, si les vidéos de rangement rassurent, c'est avant tout parce qu'elles donnent à des personnes fatiguées le sentiment de ne pas être isolées et de recevoir de l'aide. Ce type de contenu s'adresse souvent aux femmes, plus précisément aux mères de famille, et beaucoup de comptes sont d'ailleurs tenus par de jeunes mamans.

«Je pense que le côté rassurant de ces vidéos vient du fait qu'elles permettent de se dire “Je ne suis pas seule, j'appartiens à une communauté”», note Isabelle Frenay, qui reçoit souvent à son cabinet des mères de famille débordées, épuisées, se mettant la pression pour réussir à tout gérer. «Quand on est fatiguée à la maison, on peut être isolée. Ces vidéos font que l'on se sent moins seule, que l'on a quelqu'un qui nous parle et nous donne des conseils», analyse la sophrologue.

Des communautés se forment d'ailleurs autour de créatrices sur TikTok qui partagent un quotidien au sein d'une famille considérée comme atypique, comme les mères célibataires ou les familles très nombreuses.

S'accorder un moment pour soi au milieu d'une journée trop chargée, par exemple pour scroller sur TikTok, peut aussi faire du bien à ces mères de famille. Quand elle reçoit à son cabinet des personnes proches du burn-out à cause des tâches ménagères, Isabelle Frenay leur recommande de faire régulièrement de courtes pauses, de cinq ou dix minutes, «pour alterner l'action et le repos au sein de la journée». Cela peut se matérialiser par le fait d'aller marcher, d'écouter de la musique, de manger quelque chose que l'on aime...

Faire réagir

Si ces vidéos deviennent si facilement virales sur TikTok, c'est aussi parce que leurs créateurs et créatrices cherchent à faire réagir leur audience. Une TikTokeuse américaine interviewée par le Washington Post en 2022 racontait ainsi comment l'une de ses vidéos a généré un vif débat en commentaires parce qu'elle avait rangé les tomates et les avocats dans le compartiment «fruits» de son réfrigérateur. Elle a par la suite volontairement renouvelé l'expérience.

Utiliser des dizaines de compartiments spéciaux n'est pas forcément une bonne idée, et pas seulement pour une question de budget.

D'autres montrent parfois des accessoires ou contenants excessivement sophistiqués, comme une bouteille avec deux becs verseurs pour le vinaigre et l'huile ou un bocal qui sépare le liquide des cornichons. La moindre extravagance suscite des commentaires, et donc plus de vues. La créatrice de vidéos qui utilise le pseudo @Mamanaufoyer30 prend le contrepied de cette surenchère de gadgets en filmant ses réactions face à ces produits, profitant elle aussi des réactions entraînées par ces bizarreries.

Cela peut les pousser à promouvoir l'inverse du principe de simplicité évoqué par Fabienne Darnaud: «Pour que le rangement soit durable, il faut qu'il y ait un minimum de gestes à faire.» Utiliser des dizaines de compartiments spéciaux n'est donc pas forcément une bonne idée, et pas seulement pour une question de budget.

Cela participe aussi certainement à faire que les internautes considèrent ces vidéos comme des résultats parfaits, impossibles à recréer chez soi.