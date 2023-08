Les «girl trends» sont-elles féministes?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vox

«C'est l'été –ou l'année, ou peut-être la décennie– de ces microtrends [micro-tendances en français, ndlr] sur internet construites de toutes pièces qui incluent le mot “girl”», remarque la journaliste de Vox Rebecca Jennings. Ces tendances, mettant en scène des femmes dans leur quotidien lissé pour la caméra, sont partout sur les réseaux sociaux.

Il faut suivre les girl dinners (les dîners de fille), être aussi naturelle que les clean girls (littéralement, les filles propres) ou aussi travailleuse que la girl boss, tout en passant son meilleur été de hot girl summer (sous-entendu, un été passé à s'amuser et à retrouver confiance en soi). Alors, tendance rétrograde ou mouvement d'empowerment féminin?

«Codes genrés» du «monde patriarcal»

«“Quel genre de fille insupportable es-tu?” m'a demandé mon algorithme TikTok la dernière fois, se souvient Rebecca Jennings. Les options étaient “femcel”, quelqu'un que l'on peut difficilement aimer car trop féministe; “coquette”, comme quelqu'un qui porte des nœuds et écoute Lana del Rey; ou “blogueuse”, comme moi. La vidéo originale a été supprimée (trop insupportable, peut-être).»

Ces tendances mènent souvent au discours selon lequel tout ce qui se rapporte aux «filles est mauvais et/ou stupide», explique la journaliste. Pourtant, si l'on peut croire qu'elles enferment encore plus les femmes dans des «codes genrés» du «monde patriarcal», il peut en être tout autre d'après la journaliste: ces tendances seraient en réalité des campagnes marketing.

Les «girls» font cliquer

Pourquoi ces jeunes femmes parfois trentenaires, qui ont passé l'âge d'être qualifiées de filles, se prêteraient-elles au jeu? Dans son essai What Does It Mean When We Call Women Girls? («Qu'est-ce que cela signifie lorsque nous appelons les femmes “filles”?», non traduit en français) publié en 2016, Robin Wasserman évoque ce qu'on conçoit comme une période de transition entre la vie de jeune femme et la vie de femme adulte, «de passer de “femme de” à “mère de”» –que ce soit la trajectoire de vie de la femme en question ou non.

Difficile d'imaginer, donc, que des femmes modernes suivent ce type de tendances les ramenant à une vision aussi réductrice. Pourtant, certaines utilisatrices affirment se réapproprier ces moments pour elles-mêmes.

Olivia Maher, 28 ans, a par exemple lancé la tendance du girl dinner en mai dernier sur TikTok. Dans le New York Times, elle a confié: «Je le ressens vraiment comme un dîner de fille parce qu'on le fait lorsque notre compagnon n'est pas là et qu'on n'a pas besoin d'avoir un repas classique.»

En utilisant une terminologie incluant le mot «girl», ici avec girl dinners, elles s'émancipent de l'image traditionnelle de la femme au foyer nourrissant enfants et époux, pour montrer ce qu'elles aiment manger, seules. Le tout, avec l'utilisation du terme «fille» (plus fun) plutôt que «femme».

Enfin, en accolant ce terme à ce type de vidéos, elles savent que ces dernières peuvent devenir virales, soutient la journaliste. C'est une réflexion qu'elles mènent, comme lorsqu'on élabore une stratégie marketing: en faisant ce qui fonctionne sur les réseaux.