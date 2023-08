La «magical girl», une figure plus féministe et queer qu'on ne le pense

Temps de lecture: 5 min

Début juillet, Miraculous, le film réalisait près de 320.000 entrées le jour même de sa sortie en salles, battant ainsi le record du meilleur démarrage au cinéma pour un film d'animation français.

Un mois plus tard, ce succès ne se dément pas, dépassant le million et demi d'entrées. Son personnage principal? Une magical girl.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Du Japon des années 1960 à nos jours

Une magical girl, c'est quoi? Ce terme, que l'on pourrait traduire par «fille magique» en français, désigne un personnage de jeune fille ou d'adolescente doté de pouvoirs magiques, qu'ils viennent des quatre éléments naturels, de la technologie ou d'un monde imaginaire. En règle générale, soit l'héroïne vient d'une autre planète et s'installe sur Terre où elle essaie de s'intégrer, soit il s'agit d'une fille comme les autres qui se voit offrir des pouvoirs par une créature ou un objet magique.

Si, au départ, les magical girls ne recouraient à la magie que pour se camoufler en changeant d'apparence ou pour faciliter leur quotidien, elles s'en servent désormais plutôt pour se battre contre des méchants.

Apparue au Japon dans les années 1960, la magical girl a donné son nom à un sous-genre de fictions dans la fantasy. Aujourd'hui, l'influence de ces mangas et animés sur la pop culture occidentale est considérable. En témoigne la scène très codifiée de transformation, durant laquelle l'héroïne revêt son costume de magical girl sous l'impulsion d'un objet magique et d'une chorégraphie millimétrée. Cette scène, présente dans chaque œuvre du genre, a ainsi marqué plusieurs générations.

Si la première série française de magical girls ne date que de 2014 (avec LoliRock, un an avant la série Miraculous), le public français a été familiarisé avec le genre bien avant ça grâce à des séries étrangères de magical girls ou des séries françaises qui s'en sont inspirées, telles que Sailor Moon (1992-1997), Totally Spies! (2001-2013), ou encore Winx Club (2004-2019).

Une figure «à tendance féministe»

Destinées, à l'origine, au jeune public féminin et mettant systématiquement en scène un personnage principal féminin, les histoires de magical girls contiennent un discours en sous-texte sur la condition féminine, empreint de conservatisme. En effet, à leurs débuts, les magical girls s'occupent généralement d'enfants (en tant que grande sœur ou mère de substitution), aiment cuisiner, faire le ménage, du shopping, ou encore se maquiller. Néanmoins, aucun jugement de valeur n'accompagne ce discours: les magical girls sont montrées comme étant épanouies et leur féminité n'est pas synonyme de faiblesse, de naïveté ou de bêtise, mais de force.

Pour s'ouvrir à un public masculin et plus âgé, les magical girls vont, dans les années 1970, être souvent objectifiées et réduites à des personnages sexualisés à l'excès (grosse poitrine, tenues plus courtes, scènes de nudité ou à connotation sexuelle non essentielles à l'intrigue, répliques sexistes présentées comme de l'humour de la part des personnages masculins, etc.). Ainsi, dans Meg la sorcière (1974-1975), le méchant, Chou, est un homme adulte qui use de nombreux stratagèmes dans le but de réussir à observer la jeune Meg nue, ce à quoi il ne parvient jamais complètement.

«Cette figure peut avoir une résonnance avec des vécus queers puisqu'elles partagent l'expérience de l'identité cachée [...] et celle de la transformation.» Alice Gervat, autrice du mémoire Les magical girls comme symbole de la transformation des femmes: aux origines de Sailor Moon et vers son héritage

Ce n'est que dans les années 1990 que le genre assume véritablement le potentiel féministe du personnage de la magical girl qui, érigeant l'amitié et la sororité en valeurs fondamentales, évolue dorénavant en bande et montre qu'une femme peut exister par elle-même sans être systématiquement renvoyée à un homme.

Cela s'explique par un changement de mentalité des sociétés occidentales (on parle alors de «girl power»), mais aussi par la place que prennent les artistes femmes dans un milieu jusqu'ici très masculin: il faut attendre 1985 et Susy aux fleurs magiques de Kiyoko Arai pour voir une magical girl créée par une femme. Cette évolution se poursuit grâce à internet et ses plateformes de financement participatif, ses sites d'édition et de partage de fictions, ainsi que ses fanarts et fanfictions.

«La magical girl n'est plus seulement un personnage. C'est un genre à part entière qui regorge désormais d'œuvres aussi bien pour les tout jeunes enfants et les adolescents que les adultes. Dès lors, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut, même si, au départ, il s'agit d'une figure à tendance féministe», expose Alice Gervat, étudiante en première année de master en animation à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, autrice d'un mémoire sur les magical girls.

«Les “magical girls”, c'est l'histoire de gens différents»

Avec l'arrivée d'animés tels que Sailor Moon ou Utena, la fillette révolutionnaire (1997), la représentation de personnages féminins plus variés et ayant des relations interpersonnelles plus complexes s'accompagne de magical girls et de personnages secondaires bisexuels, lesbiens, ou plus largement queers. Ce renouveau du genre ne s'effectue cependant pas sans censure.

Dans son mémoire, Alice Gervat rapporte, par exemple, le cas d'Haruka et Michiru dans Sailor Moon. Ce couple de lesbiennes deviennent des cousines après que le scénario, les dialogues et le montage de plusieurs épisodes ont été retravaillés dans la version américaine de l'animé japonais.

Mais si les magical girls parlent à un public bien plus large que les jeunes filles, ce n'est pas uniquement en raison d'une variété de personnages féminins. «De nombreux enfants ont connu le sentiment de ne pas être à leur place. Ça peut aller d'un simple déménagement, une rentrée dans une nouvelle école où l'on ne connaît personne, jusqu'au vécu d'enfants d'immigrés qui vivent parfois avec la barrière de la langue ou culturelle. Les magical girls, c'est montrer aux enfants que leur différence peut également faire leur force, et qu'elle n'est pas un obstacle à la réussite. Les magical girls, c'est simplement l'histoire de gens différents», explique Alice Gervat dans son mémoire.

Des personnages ouvertement queers

D'où l'appétence que certaines personnes LGBT+ ont pour les histoires de magical girls. «Cette figure peut avoir une résonnance avec des vécus queers puisqu'elles partagent, d'une part, la même expérience de l'identité cachée, c'est-à-dire différente des autres et qu'on doit masquer en société [...] et, d'autre part, celle de la transformation, qui parle forcément aux personnes trans et aux drag queens ou kings», remarque Alice Gervat.

Rien d'étonnant donc à voir débarquer, depuis les années 2010, des magical girls et des personnages secondaires queers de plus en plus nombreux et s'affichant de plus en plus ouvertement. Des magical girls drag queens (Super Drags, 2018), trans (Magical Boy, 2022) ou non binaires (SheZow, 2012-2013; She-Ra et les princesses au pouvoir, 2018-2020) sont ainsi apparues ces dernières années.

«Personnellement, les magical girls sont des personnages qui m'ont fait énormément de bien tout au long de ma vie, confie Alice Gervat. En tant que femme, pour me rendre compte que c'est possible d'être forte. Et en tant que lesbienne, de me voir représentée à l'écran dans un contexte d'indépendance féminine.»