Votre grossesse influence la santé de vos futurs petits-enfants

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

«Le saviez-vous? Une partie de votre vie débute lors de la grossesse de votre grand-mère», révèle le docteur Karan Raj, chirurgien pour le National Health Service (NHS) au Royaume-Uni, dans une vidéo Tik Tok postée le 15 août qui cumule déjà plus de 590.000 vues.

Newsweek revient sur les conséquences que la grossesse d'une femme peut avoir sur ses futurs petits-enfants –et plus particulièrement sur ses petites-filles.

«C'est un peu comme une poupée russe, version biologie»

«Lorsqu'une femme est enceinte d'un fœtus féminin, ce fœtus va développer tous les ovules qu'il aura dans sa vie, ajoute le docteur. Donc chaque femme enceinte d'une fille porte aussi une partie de ses petits-enfants –c'est un peu comme une poupée russe, version biologie.»

Pour le spécialiste, le stress ou les régimes alimentaires, par exemple, peuvent ainsi avoir des influences transgénérationnelles. «Nous n'avons pas encore toutes les réponses, reconnaît-il, mais nous portons une attention croissante sur l'épigénétique –autrement dit la manière dont l'environnement peut influencer le développement– qui a probablement des conséquences aussi importantes que la génétique dans chaque système biologique.»

Selon le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), notre environnement et nos comportements ont des influences indéniables sur notre santé. Il est donc logique que ce soit aussi le cas lors d'une grossesse: «L'environnement d'une femme enceinte et les comportements qu'elle adopte durant sa grossesse, comme le fait de manger plus sainement, peut changer l'épigénétique du bébé. Certains changements peuvent perdurer durant plusieurs décennies et certains d'entre eux peuvent accroître les risques pour l'enfant de développer certaines maladies.»

Trois générations touchées

Une étude publiée en novembre 2022 dans BMC Medicine attirait déjà l'attention sur ce phénomène: «L'environnement maternel, qui englobe aussi des facteurs génétiques, les déterminants sociaux, les milieux nutritionnels et métaboliques ou encore les infections et inflammations, ont des conséquences immédiates sur le développement du fœtus in utero, mais aussi à long terme sur son enfance et sa vie d'adulte.»

Le docteur Karan Raj estime quant à lui que «l'exposition prénatale –c'est-à-dire l'environnement auquel une femme enceinte est exposée– peut avoir des effets sur trois générations», incluant ainsi la femme, son fœtus et, si ce dernier est féminin, les ovules qui deviendront ses petits-enfants.