En Inde, à la rencontre du dernier représentant des «Juifs blancs» de Cochin

À Cochin (Inde).

À l'entrée du quartier juif de Cochin, un bel écriteau en bois et fer forgé, orné d'une étoile de David, indique «Jew Town, quartier historique, marché aux épices». On y trouve des ruelles pavées vieilles de 500 ans, bordées d'échoppes colorées vendant des épices, des antiquités du Kerala, des chandeliers à sept branches et des kippas. S'y dressent aussi des maisons portant le nom de Cohen, Koder ou Shalom, aux façades décorées de l'étoile juive de couleur bleue, référence à Israël.

Le cimetière juif et l'emblématique synagogue «paradesi» (mot indien signifiant «étranger»), qui fut construite en 1567, constituent le cœur névralgique de la communauté des «Juifs blancs». D'origine européenne et moyen-orientale, ils doivent leur arrivée ici à la colonisation de Cochin par les Portugais, les Néerlandais et les Britanniques. On les oppose aux «Juifs noirs», l'autre communauté juive du Kerala, arrivée dans la région en suivant les routes commerciales depuis le Moyen-Orient pendant le premier millénaire de l'ère chrétienne.

Si Jew Town n'est aujourd'hui qu'un reflet de l'histoire, le quartier est devenu l'une des attractions touristiques les plus prisées du Kerala. C'est au milieu de visiteurs qui déambulent sans interruption, dans une maison jouxtant la synagogue, à la façade jaune et aux volets bleus totalement décrépis, que vit Keith Halluega, le dernier juif de cette communauté paradesi.

Aller mourir ailleurs

Au bout d'une pièce encombrée d'antiquités recouvertes de plastique et de poussière, où jouent les dix-huit chats de Keith –«sa famille» comme il dit–, un escalier en bois du XVIIe siècle resté miraculeusement en état mène à l'étage où il vit. Dans ce lieu très rudimentaire composé d'une salle à manger et d'une grande chambre, on peut observer des portraits de famille.

«Je suis né dans cette maison en 1958 et je n'ai jamais bougé, dit-il. On était encore une dizaine il y huit ans. Mais entre ceux qui sont décédés et ceux partis en Israël, je suis le dernier de la communauté avec ma tante. Elle ne vit plus à Cochin. Elle vient seulement en visite quand elle n'est pas avec ses enfants aux États-Unis. Je n'ai plus rien à faire ici. Je suis seul…» Sa voix se serre et il rompt un court silence par ces mots: «Je vais partir pour Israël mourir en Terre sainte... quand ce sera le moment.»

Keith Halluega chez lui. | Pauline Garaude

Même s'il a toujours eu une vie active bien remplie –son agence de tourisme a fermé au moment du Covid–, la solitude le gagne. D'abord parce que beaucoup de ses amis chrétiens et hindous «viennent moins dans le quartier depuis que de nombreux musulmans du Cachemire y ont ouvert des commerces pour les touristes», murmure Keith à demi-mots.

Ensuite parce que Sarah Cohen, figure iconique paradesi, s'est éteinte en 2021 à 96 ans, «emportant avec elle un siècle d'histoire de la communauté». «À son décès, tout le quartier était en deuil. Ça a créé un vide énorme», se souvient cet homme à la silhouette frêle qui raconte être allé en Israël «au moins une demi-douzaine de fois».

Si la communauté se meurt, le quartier gagne en popularité, attirant près de 800 visiteurs par jour.

La boutique tenue par Sarah Cohen, Sarah's Embroidery Shop, était le dernier commerce paradesi. La brodeuse et commerçante repose désormais au cimetière juif. Elle «n'a jamais voulu quitter Cochin pour finir ses jours auprès de sa fille, avocate à Tel-Aviv», ajoute Keith en allant chercher un album de photos au papier jauni par le temps.

Le cimetière juif de Cochin. | Pauline Garaude

«Ma famille est originaire d'Espagne. Elle a débarqué ici au XVIIIe siècle et a travaillé dans l'export d'épices et de thé pendant plusieurs générations. Après la création d'Israël en 1948, mes oncles et tantes sont partis, comme quasiment la moitié de la communauté. Mais mes parents non. Ils sont enterrés ici», raconte ce cadet d'une fratrie de quatre enfants, resté célibataire.

«Mes frères et sœurs ont fait carrière au Canada. Comme beaucoup de Paradesi, ils sont partis dans les années 1970 pour avoir un bon travail, les trois quarts en Israël et les autres aux États-Unis, au Canada ou en Australie», se rappelle Keith. Une seconde vague d'émigration sera fatale à la survie de la communauté, réduite à une trentaine de juifs au début des années 1990.

Jew Town: haut lieu du tourisme

Si la communauté se meurt, le quartier gagne en popularité, attirant près de 800 visiteurs par jour. José Joy, sexagénaire chrétien, accueille les visiteurs de la synagogue depuis trente-cinq ans –comme le faisaient son père et son grand-père avant lui.

«Comme il n'y a plus assez de résidents juifs, il n'y a plus de rabbin depuis trente ans. Mais pour Yom Kippour et Roch Hachana, le rabbin de Bangalore, à 400 kilomètres de Cochin, vient célébrer les offices et la synagogue est bondée», s'enthousiasme José, heureux de constater que ce lieu de culte reprend vie grâce au tourisme.

Jew Town. | Pauline Garaude

Avec ses lustres et luminaires multicolores en verre de Murano, ses céramiques indigo de Chine au sol, cette synagogue historique –la dernière en activité des quinze que compte le Kerala– «accueille 500 personnes par jour en forte saison», assure José.

«Je vais probablement remonter une agence de voyage pour faire connaître notre communauté et l'histoire des juifs au Kerala.» Keith Halluega

Le lieu est particulièrement plébiscité au moment du shabbat: «Nous avons beaucoup de juifs indiens des communautés Bene Israel et Baghdadi de Bombay (environ 3.500 juifs) ainsi que des Israéliens.» À seulement 10 roupies l'entrée (15 centimes d'euro), cela suffit néanmoins à entretenir la synagogue, qui vit également des dons des visiteurs.

Du patrimoine juif au tourisme de luxe

L'histoire de cette communauté paradesi se retrouve aussi dans le quartier de Fort Cochin, situé entre le front de mer et l'église Saint-François (1503), où fut enterré Vasco de Gama. Un quartier où évolua la noblesse juive, qui s'est principalement enrichie avec le commerce des épices.

Beaucoup de ces maisons nobles, ensuite habitées par les Portugais et les Néerlandais, sont aujourd'hui converties en hôtels de luxe et témoignent de l'importante communauté paradesi. En attestent la Koder House et l'hôtel Forte Kochi, où ont été conservés et restaurés le puits et le bassin d'ablution.

Bénéficiant d'un attrait touristique chaque jour plus important, Cochin et le Kerala voient déferler chaque année des dizaines de milliers de visiteurs, curieux de cette riche histoire juive et coloniale. Ce qui fait espérer un nouvel avenir à Keith Halluega.

«Notre patrimoine juif revit grâce au tourisme, et je vais probablement remonter une agence de voyage pour faire connaître notre communauté et l'histoire des juifs au Kerala», dit-il esquivant un sourire laissant penser que «ce n'est pas encore le moment d'aller en Israël».

Dans le même temps, de l'autre côté de la baie de Cochin, à vingt minutes de ferry, dans la ville d'Ernakulam, une communauté d'une quinzaine de «Juifs noirs» existe encore.