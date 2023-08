Comment se faire rembourser ses billets d'avion?

Temps de lecture: 5 min

Cinq jours à Riga, en Lettonie: voilà comment devaient commencer les vacances de Sophie, de son mari et de leurs deux enfants. Mais un problème de santé du père de famille est venu contrecarrer leurs plans. Exit le voyage, place à un parcours du combattant afin de se faire rembourser les quelque 1.200 euros de billets d'avion achetés via une agence de voyages en ligne.

Cela devait n'être pourtant qu'une simple formalité à accomplir en présentant un certificat médical. La famille de Sophie se voit verser rapidement la somme correspondant aux taxes d'aéroport, soit une centaine d'euros, mais pour le reste, les choses s'annoncent compliquées.

Sans réponse de l'agence, joignable uniquement via chatbot, ils se tournent vers Europ Assistance, puis Visa –car leur carte VisaPremier offre une assurance voyage–, qui les renvoie vers leur banque. À chaque fois leur sont demandées des dizaines de pièces justificatives, du livret de famille au dernier avis d'imposition… De quoi en décourager plus d'un.

De son côté, Julie raconte sur les réseaux: «Nous attendons depuis trois ans notre remboursement, pour un voyage annulé à cause du Covid. J'ai beau appeler toutes les semaines, on me répète sans cesse que mon remboursement va arriver.» Même incompréhension chez Jacky, client de la compagnie TAP Air Portugal. «On est dans une impasse, on ne sait plus quoi faire», se désespérait-il sur l'antenne de RMC. «Il nous manque près de 2.100 euros, on n'a pas eu la prestation et ça me paraît normal d'être remboursé.»

Mille obstacles

Les histoires comme celles-ci sont légion. «C'est un vrai parcours du combattant pour se faire rembourser», s'accordent à dire Véronique Louis-Arcène, chargée de mission au service juridique de l'association de défense des consommateurs UFC-Que choisir, et Anne-Sophie Trcera, directrice juridique de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut).

«Cela arrive notamment lorsque la personne fait appel à une agence de voyages. Il y a souvent des renvois de responsabilité, analyse Anne-Sophie Trcera. Le voyageur est baladé entre l'agence et la compagnie, qui assurent chacune que c'est à l'autre de rembourser.»

«Cette difficulté provient du fait que le réglement de droit européen fait reposer sur la compagnie aérienne l'obligation de remboursement, indique la juriste, mais qu'en pratique les remboursements sont effectués par les agences de voyage, après autorisation de la compagnie aérienne. Le voyageur étant client de l'agence, il ne peut pas s'adresser directement à la compagnie.»

Véronique Louis-Arcène met en lumière un autre obstacle: «Les compagnies inventent des circonstances extraordinaires qui ne rentrent pas dans le cas du remboursement comme des intempéries, pour se soustraire à l'obligation. Sans oublier que le droit d'assistance et d'information qu'elles devraient appliquer fait défaut. Elles jouent sur cette absence d'information et sur le parcours du combattant dans lequel l'usager se lance pour se faire rembourser, pour justement ne pas verser un centime.» Pourtant, des règles existent bel et bien.

Réglementation non respectée

À commencer par celle que l'on pourrait édicter ainsi: tout vol annulé par la compagnie doit être remboursé et faire l'objet d'un versement d'indemnités forfaitaires allant de 250 à 600 euros par passager. «C'est d'ailleurs cette indemnité qui est souvent oubliée par les compagnies», note Véronique Louis-Arcène.

Le réglement européen n° 261/2004 stipule que le remboursement doit s'effectuer «dans un délai de sept jours», au prix auquel le billet d'avion a été acheté. Cette indemnisation peut être effectuée «en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire, par chèque, ou, avec l'accord signé du passager, sous forme de bons de voyage». Sans oublier que l'usager bénéficie d'un remboursement des taxes d'aéroport et des redevances passagers.

«C'est un peu David contre Goliath.» Véronique Louis-Arcène, chargée de mission au service juridique de l'UFC-Que choisir

«Rarement la compagnie s'exécute spontanément, ajoute la chargée de mission de l'UFC-Que Choisir. C'est au consommateur de faire les démarches.» Dans le cas où c'est le passager lui-même qui annule, comme ce fut le cas pour Sophie, il doit se reporter aux conditions générales de vente pour savoir si le billet est remboursable, ou se tourner vers l'assurance à laquelle il a souscrit si tel est le cas.

«Les conséquences de l'annulation ne sont pas fixées par la loi ou les traités internationaux, mais par le contrat que vous avez passé», pointe l'Institut national de la consommation (INC). C'est clair, net et précis, et pourtant, comme le déplore Véronique Louis-Arcène, «une grande partie des compagnies aériennes ne respectent pas ces réglementations. C'est aussi dû au fait que beaucoup de consommateurs ne connaissent malgré tout pas leurs droits.»

Des solutions pour faire valoir ses droits

Il ne reste aux usagers délaissés que leurs yeux pour pleurer… Si certains se découragent du fait de délais abusivement longs ou des difficultés à trouver le bon formulaire, d'autres décident de se lancer dans l'arène. «C'est un peu David contre Goliath», observe la chargée de mission au service juridique de UFC-Que Choisir. Les usagers disposent tout de même de plusieurs pierres à leur fronde.

D'abord, s'adresser aux associations de consommateurs. «Notre rôle est de décortiquer la situation et d'essayer de comprendre ce qui bloque pour trouver des solutions», rappelle Anne-Sophie Trcera de la FNAUT. Parmi elles, le recours à la justice. UFC-Que Choisir vient d'ailleurs d'entamer une procédure contre une compagnie low cost pour cause de non-remboursement.

L'usager peut s'adresser à un médiateur lorsqu'il s'est déjà adressé à la compagnie ou à l'agence et qu'il voit que son dossier n'avance pas.

L'une et l'autre assurent que les dossiers finissent par aboutir, sans pouvoir donner de délai très précis –ce dont elles se désolent. Mais les choses avancent néanmoins dans le bon sens. «Les consommateurs, à cause de leurs déboires, sont un peu mieux informés, constate Véronique Louis-Arcène, donc ils réclament davantage leur dû.» «Ce ne sont jamais des cas sans solution», confirme Anne-Sophie Trcera.

L'usager peut également s'adresser à un médiateur lorsqu'il s'est déjà adressé à la compagnie ou à l'agence et qu'il voit que son dossier n'avance pas. Tous les professionnels de la consommation en ont un. «C'est gratuit, et faire appel à lui n'empêchera pas d'intenter une action en justice par la suite», précise Anne-Sophie Trcera.

Prendre les devants

Peut être ainsi saisie la médiation Tourisme et Voyage, qui regroupe plus de 100.000 entreprises du secteur (notamment Go Voyage, Selectour, Havas Voyages, PerfectStay, Air Corsica). Selon son rapport d'activité de 2022, 65,45% des 18.335 demandes de médiation concernaient les billets d'avion. Un gros morceau tout de même… En moyenne, les problèmes sont résolus en l'espace de 119 jours, soit quatre mois environ.

«Il y a également la possibilité de saisir la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). Celle-ci peut engager des procédures à l'encontre des transporteurs qui ne respectent pas les obligations, explique Véronique Louis-Arcène. Après plusieurs signalements, elle prononcera des sanctions financières.» Ces amendes administratives peuvent s'élever jusqu'à 7.500 euros par manquement constaté, montant qui peut être doublé en cas de récidive.

En avril 2023, la DGAC a ainsi indiqué avoir infligé 473.500 euros à l'encontre de dix compagnies pour de tels manquements à propos de vols annulés en raison de la pandémie de Covid-19. Une bonne manière de faire pression, tout comme la décision de l'agence de voyages en ligne eDreams Odigeo (eDreams, Go Voyage, Opodo), qui a annoncé en juillet ne plus travailler avec quinze compagnies aériennes car elles ne respectaient pas leurs obligations de remboursement.

Mais bien avant d'en arriver aux procédures et démarches chronophages, il y a la possibilité de prendre les devants. «Il faut d'abord bien regarder les conditions générales de vente de votre billet, détaillent les deux juristes. Souscrire à une assurance dans le cas où votre vol coûterait cher et conserver tous les documents de voyage (billets, cartes d'embarquement, cartes de bagage) en physique et en photos si possible, jusqu'au jour où tout risque de litige est écarté.» Et bonnes vacances… quand même!