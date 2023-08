Assassinat de Fernando Villavicencio: les raisons de la violence en Équateur

Temps de lecture: 8 min

C'est un dialogue glaçant. Il l'était déjà au moment où il s'est produit et il l'est encore plus depuis l'assassinat de l'un de ses deux protagonistes, le candidat centriste Fernando Villavicencio, qui, à 59 ans, ambitionnait d'être élu président de l'Équateur. Face au discours musclé de son interviewé contre le crime organisé, le journaliste Carlos Vera prévient: «Ils ne vous laisseront pas gouverner.»

Entre ex-collègues –Fernando Villavicencio a été journaliste– le ton est plutôt chaleureux, ce qui n'empêche pas une certaine gravité. «J'aurai 18 millions d'amis [en appliquant ma politique] et 40.000 fils de p... comme ennemis. Et je serai fier d'avoir ces ennemis et d'avoir un pays entier d'amis. [...] Je n'ai rien à perdre, Carlos», répond un Fernando Villavicencio visiblement décidé. «Si, vous pouvez perdre la vie», lui rétorque alors Carlos Vera.

Realmente fuerte esta entrevista; tengo esperanza que las palabras de Fernando Villavicencio tendrán eco en LATAM y serán escuchadas con más fuerza que las balas que lo asesinaron. Quienes no le tememos a las mafias debemos seguir haciéndoles frente, ¡van a caer! https://t.co/WTb955bDES — Diego Mora Olivares (@moraolivaresdmo) August 10, 2023

La réplique du journaliste, manifestement préoccupé, sonne aujourd'hui comme une prémonition. D'autant plus qu'il lui citait l'exemple de Luis Carlos Galán, candidat favori à l'élection présidentielle colombienne, tué en août 1989, neuf mois avant le scrutin –assassinat auquel ne serait pas étranger le narcotrafiquant Pablo Escobar. Deux jours après l'interview, le mercredi 9 août 2023, à la sortie d'un meeting à Quito, Fernando Villavicencio était abattu. Un déluge de feu, à l'image de la violence qui meurtrit l'Équateur au quotidien: une trentaine de coups tirés, quelques impacts fatals et «plusieurs balles dans la tête».

À l'inverse de Luis Carlos Galán il y a trente-quatre ans en Colombie, Fernando Villavicencio (candidat du parti Mouvement construire) semblait n'avoir que peu de chance de remporter l'élection présidentielle équatorienne anticipée, dont le premier tour aura lieu le dimanche 20 août. Dans une campagne marquée par l'indécision de l'électorat, les sondages le situaient globalement entre la quatrième et cinquième place (au mieux, un seul sondage effectué à la mi-juillet l'avait provisoirement fait grimper au deuxième rang des intentions de vote).

Mais, avec une ligne politique basée sur l'anti-corruption, Fernando Villavicencio se savait menacé. Et pas par n'importe qui. Il avait même livré le nom de Fito, capo du gang Los Choneros, le groupe criminel le plus important d'Équateur, qui serait allié aux Mexicains du cartel de Sinaloa. Condamné à trente-quatre ans de prison, José Macías Villamar, dit «Fito», est pourtant incarcéré à Guayaquil (sud-ouest de l'Équateur). Mais les établissements pénitentiaires sont justement un des bastions du crime organisé, qui y dicte sa loi, même aux autorités. Samedi 12 août, lors d'une opération d'envergure, le gangster a été transféré dans une nouvelle prison de haute sécurité.

Un pays «gouverné depuis les prisons par le crime organisé»

Fernando Villavicencio se battait contre une pieuvre, dont les tentacules remontent si haut que le pays, autrefois l'un des plus paisibles d'Amérique du Sud, est désormais considéré par certains comme un «narco-État». En décembre 2021, Michael Fitzpatrick, l'ambassadeur des États-Unis en Équateur, avait ainsi pointé du doigt des hauts gradés de l'armée impliqués dans le trafic de drogue. Des «narco-généraux», selon ses propres termes. «Je dirais que l'Équateur est un narco-État gouverné depuis les prisons par le crime organisé», considère pour sa part Carla Álvarez, chercheuse et enseignante à l'Institut des hautes études nationales (IAEN) de l'université de Quito, spécialisée sur les sujets de sécurité.

Une emprise qui peut prendre la forme d'exécutions par armes à feu, mais aussi de massacres en prison entre bandes rivales (plus de 420 morts depuis février 2021 dans les prisons du pays, dont 257 pour le seul établissement pénitentiaire d'El Litoral à Guayaquil) ou de bombes qui explosent en pleine rue, un procédé qui ramène aux funestes années Escobar chez le voisin colombien. «Nous sommes passés de 5,8 homicides pour 100.000 habitants en 2017 à 14 en 2021», indique Carla Álvarez à la BBC. En 2022, le taux d'homicide a même explosé: 25 pour 100.000 habitants, soit 4.603 victimes et 85% d'augmentation en douze mois. Comment cette nation de 18,3 millions d'habitants en est-elle arrivée là?

Si, en Amérique latine, les taux d'homicides figurent parmi les plus élevés au monde –pays en guerre exceptés–, la vitesse avec laquelle s'est dégradée la situation sécuritaire de l'Équateur, dont l'assassinat de Fernando Villavicencio est un nouveau témoin alarmant, ne peut qu'interpeller.

Il n'y a pas si longtemps, en 2017, le pays alors gouverné par le socialiste Rafael Correa (président entre 2007 et 2017) se situait ainsi en bas du baromètre de la violence en Amérique latine, établi par Insight Crime, site d'investigation et d'analyse consacré au crime organisé, à la sécurité et à la corruption dans la région. Seul le Chili faisait mieux. Aujourd'hui, d'après la dernière enquête chiffrée d'Insight Crime pour l'année 2022, la petite nation coincée entre le Pérou et la Colombie, les deux principaux producteurs de cocaïne au monde, occupe le quatrième rang de ce sinistre classement.

#Homicides | Ecuador saw murders absolutely skyrocket last year, with 85% more killings in 2022 than 2021. The country is awash with Colombian cocaine being sent to Europe and its gangs are more than happy to kill to control this trade.



➡️ https://t.co/CPlKfT1GX9 pic.twitter.com/gwiIWgRCLB — InSight Crime (@InSightCrime) February 15, 2023

Désengagement étatique et situation géographique

Pour Carla Álvarez, cette augmentation exponentielle de la violence a été largement favorisée par la politique de l'ancien président Lenin Moreno (2017-2021). Vice-président de Rafael Correa de 2007 à 2013, il devait poursuivre sa politique, mais avait drastiquement changé de cap quelques mois après sa prise de fonction, en réduisant fortement les dépenses publiques. «Alors, l'appareil institutionnel de sécurité a été désarticulé, analyse la chercheuse de l'université de Quito. [...] Et l'État a perdu sa capacité à réagir. Cette politique a été poursuivie et durcie par le gouvernement de Guillermo Lasso [l'actuel président, qui ne se représentera pas à la prochaine élection, ndlr].»

Le terreau sur lequel a prospéré la violence était toutefois déjà riche. Avec la perte d'influence des cartels colombiens, à cause notamment du Plan Colombie, accord de lutte contre le narcotrafic passé à la fin du siècle dernier entre les États-Unis et la Colombie, il y a eu «des migrations forcées vers l'Équateur de personnes liées aux activités criminelles», relève ainsi Daniel Pontón, chercheur à l'École de sécurité et défense de l'IAEN de l'université de Quito.

Une reconfiguration régionale s'est aussi produite, avec des cartels mexicains qui ont pris la succession de leurs homologues colombiens à la tête du trafic de cocaïne et tracé de nouvelles routes. De simple centre de transit et de stockage, l'Équateur, sur sa façade Pacifique, est graduellement devenu un des «principaux points d'embarquement pour le trafic de cocaïne au niveau mondial», selon le rapport annuel du site spécialisé InsightCrime publié en février 2023.

L'épicentre de la violence liée au crime organisé ne se situe pas par hasard à Guayaquil, le grand port équatorien, dont la zone métropolitaine abrite plus de trois millions de personnes. Près de 30% des homicides ont eu lieu en 2022 dans cette ville à l'urbanisation chaotique, où des quartiers entiers ne bénéficient pas d'infrastructures publiques, «ce qui les a convertis en bunker pour les groupes criminels», se lamente son maire Aquiles Álvarez.

Sur place, les gangs Los Lobos, Los Choneros ou Los Tiguerones, se disputent le contrôle du trafic de drogue. Avec une cruauté sans limite. Le 20 février 2022, un jeune homme était ainsi décapité à la dynamite, alors que ses agresseurs venaient de l'extraire d'un véhicule. Tel un aveu d'impuissance, au début du mois d'avril, le président libéral-conservateur Guillermo Lasso a fini par autoriser la possession et le port d'armes aux citoyens civils de plus de 25 ans qui souhaitaient se défendre eux-mêmes, sous certaines conditions.

Dans un pays où la moitié de la population vit du travail informel, la crise liée au Covid-19 a aussi favorisé l'emprise du crime organisé, même si l'Équateur a vu son taux de pauvreté largement baisser depuis le début du siècle (de 37,6% en décembre 2006 à 21,5% en décembre 2017), avant une remonté récente (27% en juin 2023), selon les chiffres de l'Insee équatorien, l'Institut national des statistiques et des recensements (INEC).

Une influence mexicaine?

Après l'assassinat de Fernando Villavicencio, le président Guillermo Lasso a pointé du doigt le crime organisé. Tous les regards se sont tournés vers Los Choneros, qui se dédient au narcotrafic, mais aussi à l'extorsion et aux meurtres mafieux. Un autre groupe, Los Lobos, a aussi été mis en cause. Alors que le premier serait allié du cartel de Sinaloa, le second défendrait les intérêts d'une autre organisation mexicaine majeure, le cartel de Jalisco Nouvelle Génération.

L'étroitesse et la nature des liens entre «narcos» du Mexique et d'Équateur est toutefois difficile à établir, comme pour celles avec la mafia albanaise qui règnerait sur le transport de cocaïne vers l'Europe. Pour Daniel Pontón, «on ne sait pas à quel point les cartels mexicains tirent les ficelles dans le pays. [...] Ni les chercheurs ni les institutions ne disposent d'un état des lieux clair de ce qui se passe ici.»

Une certitude: l'enjeu est immense. Camouflés dans des containers, près de 700 et 800 tonnes de cocaïne partiraient chaque année depuis l'Équateur, majoritairement vers les États-Unis, tandis qu'une autre partie descend vers le Brésil, deuxième consommateur mondial de cocaïne et ses dérivés. Comme l'écrit El País, dans un article dédié à l'influence des cartels mexicains, «aucun pays au monde ne distribue une proportion aussi élevée de cocaïne par habitant que l'Équateur».

Submergé par un raz-de-marée de poudre blanche, le gouvernement équatorien multiplie les décrets d'état d'urgence et autres couvre-feux dans diverses régions depuis 2021, mais l'échec de sa politique est patent. Manque de juges, de policiers, corruption (un policier était impliqué dans au moins 10% des affaires liées au narcotrafic): l'Équateur paie des défaillances structurelles pour faire face à une délinquance locale et internationale. Après l'assassinat de Fernando Villavicencio, les autorités ont toutefois été réactives, en arrêtant six suspects de nationalité colombienne, dès le lendemain (jeudi 10 août), alors qu'un tireur présumé a été abattu lors de la fusillade.

Il n'empêche, en 2020, le pays se situait à la cinquante-cinquième place sur soixante-neuf à l'indice global d'impunité calculé par des chercheurs de l'université de Puebla (sud du Mexique). Le président, Guillermo Lasso, est lui-même accusé de corruption. Menacé de destitution, il a dissous le Parlement le 17 mai 2023, ce qui l'a conduit à convoquer des élections anticipées.

Pour le moment, Luisa González (Révolution citoyenne), protégée de Rafael Correa, fait figure d'immense favorite pour lui succéder. Un courant qui n'avait pas la sympathie de Fernando Villavicencio, qui avait déjà enquêté et révélé l'existence d'un vaste réseau de corruption durant le mandat de l'ancien président, entraînant un procès et une condamnation par contumace en 2020, puisque Rafael Correa a fui vers la Belgique. Quelques jours avant son assassinat, Fernando Villavicencio avait d'ailleurs indiqué qu'il allait révéler des preuves d'un nouveau scandale de corruption impliquant Rafael Correa et ses proches.

Le retour du «corréisme» pourrait-il toutefois aider l'Équateur à freiner sa déliquescence? L'exemple mexicain, où le président de gauche Andrés Manuel Lopez Obrador, élu en 2018, ne parvient pas à faire baisser le taux d'homicide, alors qu'il connaît quelques succès dans la lutte contre la pauvreté, ne prête pas à l'optimisme.