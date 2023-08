Une cartographie du cerveau pour de nouveaux traitements contre les maladies mentales

Comment faire pour que Paris ne soit plus une fournaise en temps de canicule?

En raison de son urbanisme et de son manque d'espaces verts, la capitale française est actuellement l'une des villes européennes les moins adaptées aux fortes chaleurs.

Marianne Cohen et Laurence Eymard et Romain Courault et Serge Muller — 16 août 2023 — Temps de lecture : 9 min