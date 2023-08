Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Qu'est devenu l'AMX-30 français? Sont-ils en stock? Si oui, combien?»

La réponse de Vassili Fiodorovitch Patrouchev:

D'abord, il faut dire que de manière générale les armées modernes ne peuvent pas se permettre de garder du matériel dont elles ne se servent plus. On ne garde pas du matériel militaire comme on garde des bijoux de famille dans un écrin. À défaut d'être entretenu, le matériel militaire devient inopérationnel.

L'armée n'a donc ni la place, ni les moyens techniques et financiers de simplement stocker du vieux matériel pour un usage –lequel?– à venir. De plus, les armées européennes –l'armée française, bien sûr, beaucoup moins que l'armée allemande laissée en pleine décrépitude par l'ancienne ministre de la Défense von der Leyen– ont déjà sur le matériel actif une partie qui ne fonctionne pas.

L'usage est, quand un matériel est remplacé par un autre plus performant, de garder une partie un certain temps puis de s'en débarrasser quand le remplacement est complet. Or le char Leclerc, fabriqué depuis 1993 et jusqu'en 2008, restera en service jusqu'en 2040. Cela signifie que les recherches pour construire le char qui le remplacera sont déjà en cours, entre autres sous forme de recherches de partenariats européens.

Retraite ou reconversion

Maintenant, qu'est devenu l'AMX-30?

C'est simple. La moitié de la production (3.571 exemplaires) a été exportée. Le plus gros client étant l'Arabie saoudite et les Émirats qui, une fois qu'ils les considéraient comme dépassés, les ont dispatchés dans divers pays.

Pour les Saoudiens, en 2002, 290 AMX-30 ont été regroupés dans la région de Khamis Mushait, dont 160 à 170 opérationnels. En 2005, il restait 145 chars opérationnels, et en 2015 un bon nombre fut déployé par les garde-frontières saoudiens dans le cadre de la guerre civile au Yémen.

Et puisqu'on parle de guerre, les AMX-30 qataris ont participé à la guerre du Golfe et détruit trois T-55 irakiens. Un AMX-30 a été détruit. Plus tard, lors de l'opération Daguet, les unités françaises de cavalerie furent disposées de manière à éviter que les AMX-30 se retrouvent face à des T-72 bien supérieurs. Surtout ceux de la garde républicaine, avec leurs équipages aguerris.

Pour ce qui est de l'autre moitié, une grande partie a été, là aussi comme c'est l'habitude, reconvertie pour «développer d'autres systèmes d'armes sur châssis blindés, tels le char de dépannage AMX-30D, l'obusier automoteur de 155mm AuF1 ou le véhicule de lancement du missile Pluton».

Je suppose qu'il doit en rester quelques-uns à des fins d'instruction pour une formation basique sur char d'assaut, avant de passer à l'entraînement sur Leclerc. Cela aussi se fait souvent lorsque les systèmes se ressemblent.

Mais aucune armée n'a les moyens de garder des armes aussi exigeantes en entretien que des blindés simplement dans un dépôt.