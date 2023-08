Un costume de kebab vendu plus de 10.000 euros aux enchères

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Non, vous ne rêvez pas. Un costume de kebab, plus précisément un pain pita géant garni de tranches de bœuf, de tomates, d'oignons et de laitue, le tout enveloppé dans du papier aluminium brillant, vient d'être vendu 16.025 dollars canadiens, soit près de 10.900 euros, lors d'une vente aux enchères. The Guardian revient sur cet événement pour le moins insolite.

Avec ou sans salade?

À l'origine de la dépense faramineuse? Une dispute des enchérisseurs concernant la recette du donair (kebab nappé d'une sauce sucrée à base de lait concentré), la version canadienne du döner kebab. C'est notamment la présence de salade dans le sandwich qui a fait débat: plusieurs restaurateurs ont affirmé qu'ils la retireraient du costume s'ils parvenaient à mettre la main dessus.

C'était sans compter sur la détermination d'Adil Asim, propriétaire de PrimeTime Donair & Poutine à Edmonton, au Canada: «J'ai rejoint la course car je voulais acheter un costume de donair pour mon restaurant, mais ce qui m'a poussé à y rester, ce sont les menaces contre la salade proférées par les autres acquéreurs potentiels.» Le restaurateur explique: «Je suis né et j'ai grandi dans l'Alberta. J'y mange des donairs depuis 40 ans, et j'en vends depuis 18 ans. Je sais avec certitude que près de 90% des donairs vendus dans l'Alberta contiennent de la laitue.»

«J'étais prêt à mettre beaucoup plus»

Après une lutte acharnée entre plus de 1.710 offres, Adil Assim parvient à remporter le costume signé Christine Papalexis et Bill Bryan, ce dernier ayant également conçu l'iconique costume de Marshmallow Man dans le film Ghostbusters. Le propriétaire de fast-food affirme: «Si nécessaire, j'étais prêt à mettre beaucoup plus.»

Son principal concurrent était Steve Wallis, un Canadien participant à la vente en hommage à sa défunte épouse, Jessica. Le casse-croûte lui rappelle un voyage en Nouvelle-Écosse qu'il a fait avec Jessica avant leur mariage: le couple avait visité tous les fast-foods prétendant être le lieu de naissance du donair. Steve Wallis comptait profiter de la couverture médiatique autour de la vente aux enchères afin de lever des fonds pour la banque alimentaire de la ville d'Edmonton. Mais juste avant la fin de la vente, il a contacté Adil Assim et lui a proposé de le laisser gagner à condition qu'il l'aide à mener à bien son projet caritatif. Touché par la cause, le restaurateur a promis d'y contribuer en organisant un concours de dégustation de donairs.

S'il a déjà récupéré sa nouvelle emplette, Adil Assim ne sait pas encore qui aura l'honneur de la porter: «Je suis un grand gaillard, donc je ne suis pas sûr de rentrer dedans», déclare t-il, avant de poursuivre: «J'imagine que les candidatures ne manqueront pas!»