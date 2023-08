L'une des plus vieilles synagogues du monde trouvée en Russie

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

Sur le site archéologique de l'époque antique le plus important de Russie, une équipe de recherche vient de découvrir l'une des plus vieilles synagogues au monde.

Le lieu de culte, qui était probablement utilisé depuis le début du Ier siècle après J.-C., il y a environ 2.000 ans, dévoile peu à peu ses secrets. Newsweek fait le point sur cette découverte.

Des inscriptions qui laissent peu de place au doute

Des archéologues ont mis au jour l'une des plus anciennes synagogues sur le site de Phanagoria, situé sur la péninsule de Taman, dans le sud-ouest de la Russie. Cette ancienne cité, fondée par les Grecs au milieu du VIe siècle avant J.-C., s'étendait de la mer d'Azov au nord à la mer Noire au sud.

La cité a prospéré pendant plus de 1.500 ans et était l'une des deux capitales de l'ancien État hellénique. De nombreux objets et autres trésors avaient déjà été trouvés dans la région avant la découverte des scientifiques de l'Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences.

Grâce aux fondations excavées, les spécialistes ont pu déterminer que cette synagogue était rectangulaire, mesurait 21 mètres sur 6 et contenait deux pièces de 60 mètres carrés chacune. Des murs ont aussi été déterrés, dévoilant des peintures et des carreaux. Les recherches ont ainsi mené à la découverte de menorahs, de tables de culte, de restes de colonnes et de stèles faites de marbre.

L'une d'entre elles date du Ve siècle après J.-C. et est gravée d'une inscription grecque se traduisant par «synagogue». D'autres tablettes en marbre indiquent «salle de prière» et «synagogue», et sont respectivement datées de l'an 16 et 51 après J.-C., attestant que cette synagogue est l'une des plus anciennes au monde.

Une cité cosmopolite

Les premières traces de synagogues remontent au IIIe siècle avant J.-C., mais bien plus nombreuses sont celles qui ont été construites aux alentours du IIIe siècle après J.-C.

Certains objets trouvés sur le site des recherches ont été analysés par les spécialistes, qui ont conclu que la synagogue a existé durant plus de 500 ans –prouvant ainsi qu'elle a connu le pillage de Phanagoria, dévastée par des tribus locales barbares.

Certaines preuves historiques montrent que la communauté juive occupait une grande partie de la cité au Ier siècle après J.-C. et des données de l'époque médiévale appuient cette idée –certains historiens avancent même que la cité était cosmopolite.