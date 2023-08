Pénurie de travailleurs au Japon: les plus de 70 ans au boulot

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Quartz

L'une des conséquences du vieillissement de la population japonaise se fait actuellement ressentir sur le marché de l'emploi. Le pays peine à trouver des personnes à embaucher, et se retrouve contraint de se rabattre sur les personnes âgées. C'est ainsi que d'après le ministère du Travail, environ 4 entreprises sur 10 ont dû avoir recours l'an dernier à des personnes de plus de 70 ans.

C'est un choix contraint qui ne ravit personne, d'autant qu'il a pour effet de faire augmenter le risque d'accidents du travail. Mais l'affaiblissement du yen a également contribué à tarir la source: ce basculement économique rend le pays peu attirant pour les travailleurs étrangers, et il pousse les jeunes Japonais à s'expatrier afin de gagner en pouvoir d'achat.

Une autre solution pourrait être de prendre des mesures en faveur de l'emploi des femmes, suggère Quartz, qui se tiennent souvent loin du marché du travail en raison de fortes inégalités salariales –elles aussi sont moins bien rémunérées que les hommes– et d'un manque criant de perspectives –les promotions qui leur sont accordées sont rares.

11 millions d'emplois vacants en 2040

En 2013, sentant la tuile arriver, le gouvernement japonais a œuvré en faveur d'une flexibilité de l'âge de la retraite, jusqu'ici fixé à 60 ans: l'objectif était que les travailleurs puissent poursuivre leur activité jusqu'à 65 ans si tel est leur souhait –ou s'ils ont le couteau sous la gorge, car on choisit rarement de travailler plus longtemps lorsqu'on dispose d'un budget confortable.

Mais Tokyo n'avait visiblement pas anticipé la réaction des entreprises: contraintes de conserver plus longtemps certains de leurs employés les plus âgés (et les mieux payés en raison de leur grand nombre d'années passé dans la société), elles voyaient cette réforme de la retraite comme un fardeau économique de plus. Beaucoup d'entre elles ont alors contourné la loi en commençant à embaucher des personnes de plus de 60 ans, mais sur la base de contrats plus précaires. Idéal pour gagner en flexibilité et pour réaliser des économies substantielles sur le dos des plus anciens.

À présent, la barrière des 65 ans est allègrement franchie: au nom de la flexibilité, il est désormais permis de travailler jusqu'à un âge encore plus avancé. D'où le fait que les septuagénaires sont de plus en plus sollicités pour les emplois dont personne d'autre ne veut. Les chiffres fournis sont alarmants: 10,6% des travailleurs japonais ont désormais plus de 65 ans (c'est 7% aux États-Unis et 4% en Allemagne), ce taux pouvant dépasser les 15% dans certains domaines (bâtiment et services à la personne). Du côté des taxis et des services de transports, on atteint même les 30%...

La tendance devrait se poursuivre, les prévisions indiquant qu'en 2040, environ 11 millions d'emplois devraient rester vacants au Japon –en tout cas si le pays ne faisait pas appel à des personnes de plus de 65 ans. Idéalement, Tokyo aimerait faire venir plus de 6,7 millions de travailleurs étrangers d'ici là, afin de compenser en grande partie cette pénurie de travailleurs.