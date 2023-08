Elle court, elle court la maladie de la gauche à tout juger sous un angle politique

Temps de lecture: 3 min

Merci, non mais vraiment merci, Juliette Armanet! Après une semaine harassante marquée par l'arrivée triomphale de ma belle-mère, je m'apprêtais à passer un week-end tranquille, c'est à dire loin d'elle et de ses remarques perfides –j'avais loué un bungalow avec vue sur une plage nudiste– quand j'ai été percuté par la polémique née de votre cinglante remarque sur la chanson de Michel Sardou, «Les Lacs du Connemara».

Depuis, je ne cesse de chantonner l'air de cette ballade irlandaise au point où ce matin, quand la caissière du supermarché m'a demandé si je voulais mon ticket de caisse, j'ai répondu avec un naturel désarmant «Maureen a dit oui», remarque qui m'a valu de sa part un regard d'une noirceur telle que je me suis senti obligé d'ajouter que «c'est une folie et que la folie ça se danse», un avis que visiblement elle ne partageait pas puisqu'elle a convoqué l'agent de sécurité pour qu'il m'expulse manu militari.

Il faut quand même l'avouer, cette chanson a de quoi irriter tant elle parvient, chez un esprit pourtant éclairé comme le mien, à déclencher des vagues de frissons, une envie presque bestiale de monter à cheval pour s'en aller galoper sur des landes de terre là où parait-il on a souvent vu rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux, oui bon, voilà que je confonds Sardou avec Brel, probablement parce qu'à bien y réfléchir, il se pourrait que «Ne me quitte pas» soit aussi une chanson de droite.

Je ne sais pas comment le dire autrement, mais parfois la gauche qu'on dit morale atteint des sommets de crétinerie qui n'ont rien à envier aux diatribes les plus enlevées de Nadine Morano ou de Christine Boutin. C'est qu'on aura beau se réciter à l'infini le texte de cette chanson écrit par Pierre Delanoë, on ne verra toujours pas en quoi elle pourrait être de droite, ou alors il faudrait considérer que les lacs, les rivières, le soleil, l'été, l'enfer, le sont aussi, une hypothèse d'une portée métaphysique telle que je préfère m'abstenir de la commenter.

J'ai déjà remarqué dans mon entourage qu'il existe certaines personnes dites de gauche qui considèrent toutes les personnes votant à droite comme des êtres malfaisants, de vrais pourris avec qui discuter ne sert à rien, si ce n'est légitimer une pensée en tout point contraire à la dignité humaine. J'avoue qu'en tant qu'électeur de gauche, ce discours m'a toujours frappé par son ostracisme et sa propension à hystériser un débat, là où il s'agit avant tout de divergences d'opinions qui au final enrichissent la vie démocratique d'un pays.

Certes, j'ai du mal à comprendre comment on peut être de droite sans pour autant considérer celui qui l'est comme le diable en personne. J'ai toujours eu en horreur cette manière très pavlovienne de tout juger au seul regard de sa sensibilité politique, de tout hiérarchiser sans jamais prendre en considération que par exemple même un chanteur catégorisé à droite peut arriver à chanter des chansons qui ne le sont nullement.

Je me souviens très bien comment cette même gauche s'était enthousiasmée –à juste titre d'ailleurs– pour le premier album de Carla Bruni. On louait la finesse de ses textes, le balancé de ses mélodies, son charme taquin, sa drôlerie, son intelligence, sa malice. Il a suffi qu'elle tombe amoureuse de Nicolas Sarkozy pour que du jour au lendemain, les mêmes qui hier encore la célébraient comme une véritable icône la considèrent comme une m… absolue.

Ce jour-là, j'ai eu honte pour eux.

C'est que l'idéologie, quand elle est prise au pied de la lettre, de droite comme de gauche, est toujours aveugle, binaire, bête au-delà du possible. Elle ne juge pas les hommes et les femmes selon leur valeur, mais au regard de la couleur de leur bulletin de vote. Ceux qui la pratiquent sont les plus sectaires qui soient, et si on peut penser que dans sa manière d'être la droite effectivement se doit de l'être, que son idéal d'ordre et d'autorité va de pair avec un certain sectarisme, ce dernier quand il provient des rangs de la gauche a quelque chose d'infiniment triste, d'un renoncement à ses valeurs les plus sacrées.

Cette vaine polémique a eu au moins le mérite de nous rappeler une chose: la bêtise ne prend jamais hélas de vacances. Elle nous surprend toujours au moment où on ne l'attend pas. Elle fédère autour d'elle les mêmes comportements outranciers, les mêmes excès, les mêmes aveuglements. À se demander si par sa propension à hanter les esprits d'à-peu-près tout le monde, finalement, la bêtise ne serait pas de gauche.

Et les lacs, de droite!