Ce symptôme du Covid long que personne n'avait vu venir

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Le Covid-19 ne cessera sans doute jamais de nous surprendre. Ses variants se succèdent mais ne se ressemblent pas, et la liste de ses symptômes est en mutation permanente. Récemment, on apprenait par exemple que ni la perte de goût ni la diminution de l'odorat ne pouvaient plus être attribuées au virus. En revanche, de nouvelles caractéristiques viennent s'ajouter à la liste.

Des médecins de l'université britannique de Leeds viennent par exemple de détecter un symptôme du Covid long qui, jusqu'ici, était resté en dehors des radars. The Independent se fait l'écho de cette découverte pour le moins inattendue, mais dont les médecins du monde entier gagneraient à prendre connaissance.

Les visages du Covid long sont multiples, mais parmi les symptômes pouvant toucher les personnes malades, nos spécialistes maison distinguaient récemment les éléments suivants: fatigue, «brouillard mental», difficultés respiratoires, troubles du sommeil, maux de tête, migraines, vertiges, douleurs thoraciques, palpitations, douleurs musculaires, troubles gastro-intestinaux, anxiété, dépression, aggravation de maladies psychiatriques préexistantes.

Le grand bleu

Du côté de l'université de Leeds, on affirme désormais avec la plus grande des certitudes qu'une certaine forme d'acrocyanose peut être ajoutée à la liste. Il s'agit d'une pathologie vasculaire caractérisée par un bleuissement de certaines parties du corps. Généralement, ce sont les doigts, et parfois les pieds, qui sont touchés, et une exposition à un grand froid en est souvent la cause.

Reprenant des résultats de recherche initialement publiés par la revue médicale The Lancet, The Independent décrit un cas dans lequel les basses températures n'y sont pour rien: c'est bien le Covid-19 qui est responsable de l'acrocyanose d'un patient âgé de 33 ans, lequel a eu la surprise de voir bleuir... ses jambes.

Le patient décrit six mois de calvaire au cours desquels ses jambes avaient tendance à devenir subitement violettes. Mais ce n'est pas tout: depuis qu'il a contracté le Covid, la position debout provoque chez lui une sensation de jambes très lourdes, avec des picotements, des démangeaisons et des passages vers des teintes plus foncées. Toujours dans cette position, des éruptions cutanées apparaissent sur la plante de ses pieds, avant de s'évaporer une fois qu'il se place en position allongée.

«Les patients qui expérimentent cela peuvent ne pas être au courant qu'il peut s'agir d'un symptôme du Covid long», affirme le Dr Manoj Sivan, coauteur de l'étude, qui décrit l'acrocyanose comme une conséquence d'une dysautonomie –nom donné à un dysfonctionnement du système nerveux autonome.

L'objectif des scientifiques à l'origine de l'étude est de faire connaître leurs travaux aussi rapidement que possible afin «que les cliniciens disposent des outils nécessaires pour traiter les patients de façon appropriée». La présence d'une acrocyanose pourra en effet mettre plus rapidement les médecins sur la piste d'un Covid long, et donc leur éviter de perdre un temps potentiellement précieux.