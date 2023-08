«Zepotha», ce film d'horreur devenu viral qui n'existe pas

Temps de lecture: 2 min

Pas la peine d'inspecter les tréfonds d'internet ni de mettre en doute la qualité des moteurs de recherche des sites cinématographiques de référence: Zepotha, ce film d'horreur dont parle tout TikTok, n'existe pas. En tout cas pour le moment.

Sur le papier, il s'agit d'un long-métrage datant des années 1980. Dans la réalité, Zepotha est le fruit de l'imagination d'Emily Jeffri, musicienne âgée de 18 ans, qui s'est dit un beau jour qu'il pourrait être amusant de créer un film de toutes pièces, ou en tout cas l'idée d'un film, et d'observer la propagation de sa légende sur TikTok.

Le week-end du 12 août, raconte Mashable, la jeune femme a posté le message suivant sur le réseau social: «Nouvelle idée, et si on créait un faux film d'horreur des années 1980 nommé Zepotha et qu'on commençait à commenter “oh mon dieu tu ressembles EXACTEMENT à cette fille dans Zepotha” à chaque photo un peu dénudée [...]. On verrait alors un nouveau leurre se développer, des personnages principaux prendre forme, et nous pourrions convaincre des milliers de personnes que ce film d'horreur au titre étrange existe vraiment.»

C'est le genre de plan qui peut rapidement virer au fiasco, ou alors devenir rapidement un succès –les mystères de la viralité. La publication d'Emily Jeffri fait partie de la deuxième catégorie, puisqu'elle a dépassé le million de likes et a reçu 20.000 commentaires. Dans le même temps, le hashtag #zepotha est en passe de dépasser les 100 millions de vues en trois jours à peine.

Mieux: il existe désormais des filtres Zepotha, des montages Zepotha, et des cassettes vidéo Zepotha. Comme si le film avait toujours existé et qu'il venait de réinvestir nos mémoires après avoir disparu pendant quelques décennies. La manœuvre d'Emily Jeffri a totalement fonctionné, et à plus d'un titre: en arrière-plan sonore de sa vidéo devenue virale, on peut en effet entendre «Do you remember me», chanson dont elle est l'autrice et qui fait partie de son album prévu pour le 25 août, intitulé... Soundtrack for an 80's horror movie. Bien joué.

Mashable s'interroge: une société de production s'emparera-t-elle tôt ou tard du mythe naissant autour de Zepotha pour en tirer un véritable long-métrage? Pour l'instant, c'est toujours Emily Jeffri qui mène les opérations: elle a lancé un concours de courts-métrages, promettant 500 livres sterling (581 euros) –et la promesse que l'œuvre gagnante «sera propulsée dans l'univers Zepotha» à qui réalisera la meilleure version possible de ce film qui ne possède actuellement rien d'autre qu'un titre.