Les naturistes catalans en colère contre les textiles

S'il est possible de pratiquer le naturisme sur n'importe quelle plage espagnole depuis le retrait de l'article prohibant la nudité dans le code pénal espagnol en 1993, ils sont nombreux à préférer se retrouver nus sur de petites plages isolées, préservées des regards et des vacanciers dits «textiles». Ainsi, en Catalogne, une ribambelle d'endroits cachés fait le bonheur des naturistes depuis de longues années.

Mais selon The Guardian, les réseaux sociaux et le goût de plus en plus prononcé des voyageurs pour des endroits paradisiaques, secrets et instagrammables a tout chamboulé. Les endroits préservés, autrefois connus des seuls nudistes, sont désormais de plus en plus fréquentés par des vacanciers en maillot de bain, peu concernés par les habitudes locales.

À la tête de la Federación Naturista-Nudista de Cataluña (FNNC, fédération catalane de naturisme et de nudisme), Segimon Rovira a constaté un vrai changement: «Avant, les gens qui arrivaient sur une plage naturiste repartaient si ça ne leur convenait pas, ou ils se déshabillaient. Aujourd'hui, ils restent et gardent leur maillot de bain. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils sont nombreux et qu'ils finissent par nous mettre mal à l'aise. C'est un manque de respect. […] On peut pratiquer le naturisme sur n'importe quelle plage. Mais pour ne pas déranger les gens, nous préférons nous rendre sur des plages traditionnellement nudistes, où la plupart des gens sont nus. Nous voulons que les gens respectent cela.»

Au-delà de leur simple présence, les «textiles» dérangent certains pratiquants par leur comportement: rires, regards appuyés et remarques désobligeantes. «Malheureusement, ce sont les femmes qui sont le plus souvent dévisagées ou harcelées. Elles sont donc doublement discriminées: parce qu'elles sont nudistes et parce qu'elles sont des femmes, rapporte Rovira. Et les gens qui sont nus ne veulent pas que des photos d'eux se retrouvent sur les réseaux sociaux.»

Une pratique menacée?

Exaspérée par cette invasion textile qui ne date pas d'hier, la FNNC a écrit au gouvernement catalan pour évoquer ce qu'elle décrit comme «une discrimination à laquelle les nudistes sont confrontés sur les plages de Catalogne», et a commencé à imaginer des dispositifs pour protéger leur intimité, comme une signalisation renforcée des plages nudistes ou une campagne de sensibilisation du public pour promouvoir le respect du naturisme.

«Commencer à pratiquer quand on est entouré de personnes habillées est très compliqué. C'est pourquoi nous pensons qu'il est important d'avoir des espaces nudistes où la majorité des gens sont nus afin d'encourager les gens à essayer», indique le Catalan, qui s'inquiète de voir le naturisme disparaître à terme.