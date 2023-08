Cet organe souvent considéré comme inutile lutte contre le cancer

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur ScienceAlert

Le thymus, cette petite glande graisseuse située derrière le sternum, pourrait sauver des vies. Pendant longtemps, les médecins le retiraient chez certains de leurs patients, le pensant superflu.

Pourtant, selon un article publié dans ScienceAlert, une récente étude vient de prouver qu'enlever l'organe en question augmenterait les risques de développer un cancer, et les risques de décès en général.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Un rôle clé dans le système immunitaire

Lors de l'enfance, le thymus joue un rôle majeur dans le développement du système immunitaire. Le retrait de la glande à un jeune âge entraîne la réduction à long terme du nombre de cellules T, un type de globules blancs combattant les infections et les maladies. Les vaccins auraient par ailleurs moins d'effet sur elles, une fois le thymus retiré.

Cependant, après la puberté, l'organe se réduit et produit beaucoup moins de cellules T. C'est pourquoi de nombreux médecins pensent que l'enlever ne présente aucun risque pour leurs patients (situé juste devant le cœur, le thymus est souvent retiré lors des opérations de chirurgie cardiaque).

Une étude réalisée à Boston vient de prouver le contraire: en analysant les données de plus de 7.000 patients ayant subi une opération du cœur, les chercheurs ont remarqué que les 6.000 qui se sont vu retirer le thymus ont eu deux fois plus de risques de mourir dans les cinq ans.

Selon les observations, les cinq années suivant la chirurgie ablative seraient une période durant laquelle le risque de contracter un cancer est deux fois plus élevé. Plus étonnant encore: ce cancer serait généralement plus agressif et aurait davantage de probabilités de récidives. «Nous n'aurions jamais pu nous attendre à une telle ampleur de risque», commente l'oncologue David Scadden, coauteur de l'étude.

Un risque accru de cancers et de maladies auto-immunes

L'étude étant purement observationnelle, il n'est pas prouvé avec certitude que l'ablation du thymus est à l'origine de ces résultats. Mais un élément pousse les chercheurs à le penser: un sous-ensemble de patients de l'étude ayant subi une ablation du thymus présentaient des récepteurs de cellules T moins diversifiés dans leurs résultats d'analyses sanguines. Le retrait du thymus pourrait ainsi favoriser le développement de cancers ou de maladies auto-immunes.

Les auteurs de l'étude déclarent: «Ces résultats confirment le rôle du thymus dans la production de nouvelles cellules T à l'âge adulte et dans l'aide au maintien d'un bon état de santé à l'âge adulte», et en concluent: «Jusqu'à ce que nous en sachions plus, et dans la mesure du possible, nous conseillons aux médecins de conserver le thymus de leurs patients.»