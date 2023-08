Ce que la chirurgie esthétique pourrait faire pour moi... si j'étais riche

Temps de lecture: 13 min

Voici une liste de ce que je n'aime pas dans mon visage: ma tête est énorme et orthogonale, au point que sous certains angles, on dirait Fred Pierrafeu. Cela rend inenvisageables de nombreux accessoires de mode. Je rallonge au maximum le diamètre de mes casquettes et je n'achète que des montures de lunettes rectangulaires les plus larges possible chez Warby Parker.

Mes yeux, peut-être parce qu'ils paraissent minuscules, perdus dans toute cette surface de chair, ont toujours été plutôt petits –et leur présence est obscurcie par des paupières tombantes et somnolentes qui donnent l'impression que je viens juste de sortir d'une boîte envahie de vapeurs de haschisch (au lycée un professeur m'a dit que j'avais des yeux «de fouine», et depuis, je suis incapable de les aimer).

Je suis assez satisfait de mon nez et de mon menton, mais comme beaucoup d'Américains qui ne sont pas encore arrivés au bout de leur combat contre le ballonnement pandémique, je suis affligé d'une couche de gras qui s'entête à déshonorer mon profil au niveau du cou –et qui fait toujours surface de manière humiliante quand je suis tagué sur Instagram dans des photos prises sur le vif.

J'ai écrit cette confession dans un brouillon de mail en chemin vers l'Upper East Side, direction ma première consultation de chirurgie esthétique. Je me suis dit que le médecin allait me demander ce que je voudrais changer. Il fallait donc que je mette de l'ordre dans mes doléances.

Leçon méritée

Elle, c'est la Dre Dara Liotta. Elle est spécialisée en rhinoplastie, certifiée par l'American College of Surgeons, et elle a gracieusement accepté de me guider dans les délicats premiers pas psychologiques d'un rendez-vous de chirurgie esthétique. Nous n'avions pas rendez-vous pour une intervention chirurgicale complète –elle allait simplement me dire ce qu'elle ferait si c'était le cas.

Je ne savais pas à quoi m'attendre, à part qu'il était fort peu probable que la Dre Liotta trouve ma structure cranio-faciale parfaite et estime qu'il n'y a rien à retoucher. Personne dans ma vie ne m'a jamais fait une liste précise des choses qu'il serait avisé de changer dans mon corps, et d'ailleurs je n'ai jamais demandé.

Je n'ai jamais ressenti de désir fou de rechercher comment un scalpel pourrait faire passer un 7 à 7,5 ou peut-être même à un 8.

J'entretiens mes propres théories sur ce qui ne va pas dans mon apparence (comme je l'ai disséqué ci-dessus) mais je les réserve largement à mon monologue intérieur; c'est du grain à moudre pour les petites baisses de moral et d'estime de moi qui se pointent, je dirais, grosso modo tous les trois mois.

En outre, je suis un homme blanc hétérosexuel cisgenre de 32 ans qui a été élevé en étant épargné par la terrifiante dysmorphie institutionnelle que les parents et les médias d'une certaine génération infligent aux filles, ce qui signifie que je me sens extrêmement privilégié de partir en vrille au sujet de mon corps aussi peu souvent (et aussi, je mesure plus d'1m80, ce qui me semble suffisamment pertinent pour être mentionné ici).

La Dre Liotta était donc destinée à me donner une leçon d'humilité telle que la société l'avait encore rarement fait. On pouvait dire que moi, comme tous les autres hommes au même stade de la vie, je méritais ce qui allait me tomber dessus.

Dés pipés

Je connais des gens qui ont mémorisé tout le catalogue de la chirurgie plastique –toutes les sortes de liftings– pour mieux s'habituer aux diverses manières dont l'argent peut acheter la beauté. Toute une sous-catégorie de l'industrie des médias spécialiste des célébrités et des potins documente sans relâche les fluctuations des dépôts de silicone des Kardashian-Jenner, qui gonflent et dégonflent au fil du temps, et servent de rappel intensément satisfaisant que les personnes qui font profession de leur belle apparence souffrent du même dégoût de leur corps que le reste d'entre nous –à la différence près qu'elles ont les moyens d'y remédier.

Encore une fois, ce n'est pas précisément mon domaine d'expertise. Comme beaucoup d'autres hommes, je me suis fait depuis longtemps à l'idée que je squatterais toujours la zone la plus épaisse de la courbe d'attractivité, et je n'ai jamais ressenti de désir fou de rechercher comment un scalpel pourrait faire passer un 7 à 7,5 ou peut-être même à un 8.

Mais il est vrai que nous autres, les hommes millennials, avons généralement davantage de préoccupations esthétiques que nos ancêtres, et malgré cette trêve durement acquise je n'ai pu m'empêcher de ressentir le besoin d'impressionner la Dre Liotta; d'introduire le meilleur de moi-même –en faisant ce que les incels appellent du «looksmaxing»– dans son cabinet.

Concrètement, cela signifie que je suis sorti de la station de métro Lexington Avenue/59th Street dans mes plus beaux atours de premier rendez-vous. Chemise de baptiste, short saumon J. Crew, baskets Lacoste, cheveux gominés et luisants et lunettes de soleil devant mes petits yeux de fouine. C'était une tentative de rendre son diagnostic le plus difficile possible, de piper les dés, l'équivalent de se nourrir exclusivement de concombre pendant les semaines angoissantes qui précèdent une prise de sang. Elle pourrait me dire que j'étais moche, mais je ne me laisserais pas mettre à terre sans combattre.

Contrairement à tous les hôpitaux dans lesquels je suis entré, celui-ci n'a jamais vu passer la mort.

Si la géographie de la ville de New York ne vous est pas familière, sachez qu'il y a littéralement des centaines de cabinets de chirurgie esthétique dans tout l'Upper East Side. C'est le cœur cosmétique de la ville; une rafale de Sunset Boulevard criblant les profondeurs de Manhattan. Le cabinet de Dara Liotta est situé dans un immeuble résidentiel paré de marbre, niché entre des brasseries majestueuses et des bars à sushis, le long d'une zone arborée de Park Avenue.

Le portier m'envoie au sous-sol, où l'intérieur résidentiel baroque cède la place à des couloirs d'hôpital gris clair et aseptisés. Après avoir dévalé les escaliers et ouvert une porte arborant le nom et le titre de la Dre Liotta, je me retrouve indéniablement au milieu de la plus belle salle d'attente que j'aie jamais vue. Elle a toutes les caractéristiques d'un salon VIP en étage. Ça suinte la prospérité ostentatoire.

Des ronds et des carrés façon Rothko ornent les murs, fournissant une toile de fond pleine de goût à un intérieur luxueux extrêmement travaillé; canapés couleur bronze et tables basses polies, mini-frigo rempli de bouteilles d'eau Fiji. Pas le moindre élément cafardeux incontournable typique des cabinets médicaux en vue. Pas d'exemplaire délabré du National Geographic, pas de téléviseur accroché au plafond et beuglant des émissions pour enfants.

En fait, les seules concessions au divertissement sont un épais livre jaune d'or contenant les plus belles toiles d'Andy Warhol, et un vaste réseau d'enceintes Sonos connectées à une playlist doucement millennial: «Best Song Ever» de One Direction, et «Starships» de Nicki Minaj.

C'est peut-être ce qu'on est supposé ressentir lorsqu'on choisit de se faire opérer par pure coquetterie plutôt que, par exemple, pour réparer une hernie ou élargir une artère. Fun, sexy, chic et d'une complaisance totalement assumée, une arène ouverte à la réalisation de vos désirs où faire l'expérience de soi jusqu'à la garde. Contrairement à tous les hôpitaux dans lesquels je suis entré, celui-ci n'a jamais vu passer la mort.

Le couperet

La réceptionniste me dit de me mettre à l'aise, et que la Dre Liotta va me recevoir dans un instant. J'attends et une femme au milieu de la cinquantaine émerge de sa propre consultation enserrée dans une minerve rembourrée, maintenant précautionneusement sa tête dans un axe parallèle à son corps. Quatre mots sont imprimés dans le dos de son pull à capuche magenta: «C'EST POUR BIENTÔT.»

Une infirmière vient me chercher dans la salle d'attente et m'escorte dans le couloir jusqu'à un espace médical beaucoup moins attrayant, flanqué d'un lavabo et de rangées de placards identiques –exactement comme tous les cabinets médicaux où on va faire des check-ups. Je m'assieds dans le fauteuil d'examen et quelques instants plus tard, la Dre Liotta, vêtue d'une blouse médicale verte et les oreilles pleines de diamants, se penche sur mes pores et dessine délicatement une ligne verticale dans la longueur de mon visage avec un coton-tige.

La Dre Liotta m'informe que la science n'a pas encore mis au point d'intervention permettant de réduire la tête.

Elle me confie alors qu'environ un cinquième de ses patients sont des hommes et qu'ils sont souvent de mon âge, ce qui est un changement marquant de l'industrie cosmétique. Sa théorie, c'est que les hommes de ma génération ont grandi dans un environnement où la chirurgie esthétique est devenue plus acceptable et moins genrée, et par conséquent qu'elle s'inscrit de manière plus pertinente dans leur poursuite individuelle du bonheur.

En 2018, plus de 1,3 million d'hommes ont subi une intervention esthétique [aux États-Unis, ndlr], la rhinoplastie étant de loin l'option la plus populaire. Cela me fait du bien de savoir que je ne suis pas un cas isolé et que mes préoccupations s'inscrivent dans une angoisse nationale plus large –je suis un homme moderne, après tout.

Je lui expose les maux qui m'affligent, dans les grandes lignes (tête trop grosse, yeux trop petits, mâchoire trahie par mon indice de masse corporelle). La Dre Liotta m'informe que la science n'a pas encore mis au point d'intervention permettant de réduire la tête. Toutefois, elle peut penser à quelques moyens susceptibles de mettre du baume sur mes afflictions. Le coton-tige contourne ma tempe et remonte l'angle de ma paupière gauche. Et là, la Dre Liotta me diagnostique un truc qui a l'air terrible: j'ai du ptosis. Avec un «p» presque muet.

Nez à nez avec mon ptosis

Le ptosis est le nom médical de la paupière qui s'affaisse par-dessus l'os orbital, cachant une partie de l'orbite (voire toute). Il touche 1 enfant sur 842 à la naissance et il est presque entièrement inoffensif d'un point de vue épidémiologique. Un médecin n'est amené à régler ce problème que si, par exemple, un patient s'est aventuré dans un cabinet de chirurgie esthétique, désireux de savoir pourquoi ses globes oculaires n'ont pas l'attrait escompté.

«Vous voyez comme la paupière touche l'œil?» me demande la Dre Liotta qui me brandit un miroir de coiffeur sous le nez et me démontre ainsi que j'ai un pan de peau qui pend et me sabote le regard. La chirurgie esthétique, poursuit-elle, est une question de lumière. Le scalpel ne peut pas vous offrir un visage tout neuf –vous ne pouvez pas prendre un George Clooney ou un Ryan Gosling en rayon– mais ce qu'il peut faire, c'est affecter la manière dont le spectre visible rebondit sur votre peau.

«Nous percevons la lumière comme quelque chose d'éveillé ou de vivant», explique-t-elle. «Nous voulons en voir le plus possible.» Alors, avec quelques petits ajustements, un chirurgien pourrait réimplanter mes cils plus profondément dans ma tête, ce qui permettrait à une plus grande densité de lumière de se refléter dans ma pupille –et donnerait l'impression que mes yeux sont plus lumineux et, idéalement, plus grands. Des décennies de pensées amorphes et inconscientes remontent alors à la surface avec une netteté choquante: Elle a raison! Je plisse toujours les yeux quand je souris! Au moins, je peux me trouver un coupable: c'est la faute au ptosis.

La séance continue comme ça pendant vingt minutes. La Dre Liotta trace plusieurs chemins sur toute la surface de mon visage avec son coton-tige, signalant divers points problématiques et zones à améliorer, en formulant toujours ses suggestions sans se départir de son ton formel et tout à fait thérapeutique.

La petite mise en beauté que j'ai réalisée avant de venir n'avait pas la moindre chance.

La Dre Liotta maîtrise deux arts, me confie-t-elle. La dissection des visages et le tact nécessaire pour dispenser son savoir sur des sujets sensibles. Et disant cela, elle s'arrête sur mon nez –pivot de toute chirurgie esthétique– et annonce, sur un ton qui ne présage rien de bon, que sa forme n'est «pas mal». Pas mal? me dis-je. Pourquoi pas: bien? Ou super? Eh bien, «vous voyez comme il descend ici?», poursuit-elle en indiquant une légère courbure vers la droite descendant de l'arrête jusqu'aux narines, défaut dont j'étais conscient de façon très abstraite mais dont je n'avais jamais concrétisé l'idée de façon articulée.

Si la Dre Liotta me redresse le nez –c'est-à-dire, casse l'os et le cartilage sous la peau pour leur permettre de se retricoter d'une manière plus harmonieuse avec le reste de ma géométrie faciale– alors la «lumière apparaîtra là où on s'attend qu'elle soit»: en plein milieu de ma figure, dans une symétrie parfaite. De surcroît, quelques injections de toxine botulique dans le muscle masséter, celui qui contrôle la mâchoire, pourraient faire saillir mes pommettes et réduire cette «plénitude» autour du menton.

La Dre Liotta me répète sans relâche, avec autant de douceur que possible, que son devoir n'est pas de transformer le normal en beau, mais de récupérer le normal tombé dans l'anormal. Quand nous glissons sur la table d'opération, nous reconnaissons tous que nous avons un côté biscornu. Je trouve ça unificateur, d'une certaine et malsaine façon.

L'expression de la honte

La consultation a une seconde partie. Du temps des premiers jours de la chirurgie esthétique, j'aurais simplement eu à prendre la Dre Liotta au mot. Elle aurait fait ses promesses, on m'aurait collé une perfusion et, on l'espère, je me serais réveillé quelques heures plus tard pourvu d'un visage à la hauteur de ses engagements. Mais à l'ère de Facetune, des filtres Instagram et de la dysmorphie à grande vitesse et sur prescription, je ne suis pas étonné d'apprendre que la Dre Liotta dispose des outils qui permettront de me montrer de quoi tout cela aura l'air, en vrai.

Elle éteint la lumière, saisit un lourd appareil photo de type bal de promo et me dit de m'asseoir dans un fauteuil dans l'angle de la pièce. Elle va prendre plusieurs clichés de moi, façon photo d'identité panoramique, et les télécharger dans un iPad où elle pourra créer un portrait susceptible de me représenter après que ce cocktail d'interventions aura été pratiqué.

«Regardez droit devant vous.» J'ai beau faire de mon mieux, elle n'est pas satisfaite de ma posture. Apparemment, quand on me demande de regarder l'objectif, je penche la tête de quelques degrés –quelques millimètres– ce qui, selon la Dre Liotta, est une stratégie de compensation de mon asymétrie nasale. C'est une réponse pavlovienne, quelque chose d'instinctif, perfectionné petit à petit par des années de photographies vaguement décevantes.

C'est la seule chose qui me hante vraiment, depuis cette consultation; plus que le ptosis, ou les pommettes, ou l'exorbitant devis de 65.000 dollars (environ 60.000 euros) pour l'ensemble des travaux. Mon cerveau ne savait pas que mon nez était de travers jusqu'à cinq minutes avant la séance de photos, mais mon âme, elle, l'a toujours su. Peu importe la manière dont nous nous disciplinons l'esprit pour nous accepter nous-mêmes sans réserve, le corps reste éternellement capable d'exprimer sa honte.

Les photos sont hideuses. La Dre Liotta m'avait prévenu. Ce sont des gros plan ultra-grossis, pris avec des double flashs et affichés sur une tablette à la haute définition scintillante. Personne n'a bonne mine dans un format pareil. Tout, des imperfections du rasage aux gerçures de mes lèvres, ressort à l'écran; preuve que tous nos rites d'embellissement sont impuissants face à l'examen avisé d'un chirurgien esthétique. La petite mise en beauté que j'ai réalisée avant de venir n'avait pas la moindre chance.

Nous observons ensemble mon visage plus large et plus basané que jamais sur la tablette, et elle se met au travail. Elle commence à gratter mes imperfections du bout de l'index, en se concentrant tout particulièrement sur mon profil. Avant longtemps, mon nouveau moi –emprisonné dans un JPEG– arbore des sourcils plus marqués, un nez plus arrondi et une mâchoire forte façon Chad.

Il va me falloir laisser la chirurgie esthétique sur la pile de ces désirs, petits et grands, qui font de l'ombre à toutes les autres facettes de ma vie.

Il ne s'agit que de modifications simples –en fait, tout ce que la Dre Liotta suggère ne relève que d'interventions mineures, mais lorsqu'elles sont exposées en même temps et appliquées au visage qui vous tracasse tous les matins dans la salle de bain, ce sont des interventions qui commencent à prendre davantage un caractère de nécessité que d'envie. Elle bascule entre les images avant-après –l'ancien moi et le nouveau moi– en appuyant sur un bouton, ce qui ne fait qu'accentuer les différences entre les deux. Un rendez-vous de chirurgie esthétique, semble-t-il, consiste à découvrir des possibilités et à en subir les douloureuses conséquences.

Je dois confesser que la mâchoire attire particulièrement mon attention. Elle est dure et virile, et me rappelle la dernière fois que j'ai vraiment aimé mon corps (je crois que c'était à l'été 2019). Et dire qu'il suffirait d'un petit coup de bistouri ici et là pour y arriver...

Poids éternel

La Dre Liotta envoie les résultats à mon adresse mail, ce que je prends à la fois comme un souvenir à conserver et une malédiction. Lors de notre première rencontre, elle m'avait dit qu'elle débutait toutes ses consultations en demandant aux patients ce qui les gênait, dans leur visage. Si jamais je retourne sur Park Avenue, au moins j'aurai ma réponse toute prête.

Évidemment, un bon paquet de choses devront changer dans ma vie pour que j'aie les 65.000 dollars nécessaires pour faire tout ça. Cela représente littéralement trois fois mon loyer annuel. Donc pour le moment, il va me falloir laisser la chirurgie esthétique sur la pile de ces désirs, petits et grands, qui font de l'ombre à toutes les autres facettes de ma vie –les emprunts, la retraite, les chambres d'amis avec des fenêtres qui s'ouvrent à l'est.

Mes problèmes avec mon visage ne sont plus immuables et abstraits; il existe une solution qui transcende la noble lutte d'une vie entière pour obtenir l'amour total de soi.

Mais ce poids-là, je vais le porter encore un bon moment.