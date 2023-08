90% des habitats fluviaux d'Angleterre sont souillés par la pollution

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

C'est une enquête accablante sortie par le média britannique The Observer: 90% des habitats d'eau douce des rivières les plus précieuses d'Angleterre se trouvent dans un état de dégradation lié à la pollution agricole, au déversement d'eaux usées et de microplastiques, et aux prélèvements d'eau.

Parmi la quarantaine de rivières protégées du territoire, aucune n'est en bonne santé: les habitats d'eau douce souffrent considérablement plus que les habitats protégés des côtes et des estuaires, dont 59,4% sont dans un état favorable, selon les derniers chiffres publiés par le gouvernement.

«Ils devraient être les bassins hydrographiques les plus protégés du pays, mais il y a eu un échec total de la réglementation», déplore Charles Watson, fondateur et président de l'association caritative River Action, qui sensibilise à la pollution des rivières et au besoin de solutions.

Certains sites classés d'intérêt scientifique particulier (SSSI) n'ont pas été inspectés depuis 2010, en raison de manque de financements, et ce sont des bénévoles qui doivent se mobiliser sur tout le territoire pour vérifier la qualité de l'eau et exiger des mesures de conservation auprès des autorités locales.

Produits chimiques à gogo

Sur l'Avon, l'un des ruisseaux de craie les plus diversifiés du pays, qui prend sa source dans le Wiltshire et se jette dans le Hampshire, seulement deux tronçons parmi les dix-sept habitats protégés sont en bon état, comme le relevait déjà une évaluation de 2021.

Encore pire pour le fleuve Eden et ses affluents du comté de Cumbria, dont aucune des trente-cinq zones protégées ne sont en bon état, et qui présente une série d'obstacles physiques entravant la migration des saumons, ainsi que de hauts niveaux de phosphore. L'Itchen n'a rien à lui envier, avec six tronçons classés SSSI, qui présentent également des concentrations de phosphore qui dépassent les niveaux réglementaires.

En 2020, une évaluation des masses d'eau faite dans le cadre des directives de l'Union européenne avait montré que la proportion d'habitats fluviaux en bon état écologique était en Angleterre de 14%, mais qu'aucun n'atteignait un bon niveau en matière de présence de produits chimiques.

En l'état, le gouvernement britannique porte un calendrier d'assainissement de ses habitats fluviaux qui table de 2027 à 2063.