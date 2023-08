De meilleures martyres: la montée des femmes dans les mouvements d'extrême droite

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Aux États-Unis, l'image de l'extrême droite s'est largement féminisée au cours des dernières années. L'on retrouve en tête d'affiche des combats les plus réactionnaires de l'alt-right de nombreuses femmes, qui capitalisent sur leur image de «femmes traditionnelles», de «mères protectrices» ou de «mamans blogueuses engagées pour la liberté».

Ces personnalités mises en avant dans les médias les plus conservateurs et qui font un tabac sur les réseaux sociaux présentent ce que la professeure de philosophie à l'Université du Connecticut Tracy Llanera appelle «les visages acceptables de la propagande conservatrice».

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Parmi elles, la commentatrice politique de la chaîne états-unienne Fox News Tomi Lahren, ou la YouTubeuse canadienne Lauren Southern, qui engrangent des audiences à plusieurs millions, et des bénéfices à l'avenant. Sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, la mode des «Tradwifes» («épouses tradi»), qui s'est développée depuis l'accession de Donald Trump au pouvoir en 2017, est devenue une vitrine de l'alt-right, où des influenceuses comme Estee Williams promeuvent un mode de vie ultra-conservateur selon lequel les femmes doivent tenir le rôle d'épouses soumises à Dieu et leur mari.

Des martyrs de la liberté

Lors de l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021, les femmes d'extrême droite ont joué un rôle de premier plan, que ce soit à travers le groupe d'influence Moms for Liberty, l'organisation Women for America First qui a coordonné le rassemblement devant la Maison Blanche, la milice Oath Keepers, fondée par Jessica Watkins (depuis condamnée à huit ans et demi de prison) et qui a envahi le Capitole, ou des personnalités politiques, comme Marjorie Taylor Greene, élue républicaine de Géorgie à la Chambre des représentants, fidèle de Trump et soutien de la mouvance conspirationniste QAnon, accusée d'avoir encouragé les émeutiers.

«Les femmes font de meilleurs martyrs pour l'alt-right», estime Sandra Jeppesen, professeure de médias et de communications à l'Université Lakehead en Ontario, qui en veut pour exemple Ashli Babbitt, militante d'extrême droite tuée par la police lors de l'assaut du Capitole, dont l'image est depuis largement utilisée par les groupuscules extrémistes sur les réseaux sociaux ou lors de rassemblements.

La figure des mères conservatrices est par ailleurs devenue très porteuse dans les débats de société, notamment en ce qui concerne l'éducation: les Moms for Liberty ont ainsi largement investi et orienté les débats sur l'interdiction de certains livres dans les écoles (allant d'ouvrages traitant de l'esclavage et du racisme aux questions LGBT+).

Pour Iowyth Ulthiin, doctorant·e en culture et médias à l'Université métropolitaine de Toronto et chercheur à l'Université Lakehead, les groupes d'extrême droite se servent volontiers des questions liées à la sécurité des enfants pour diffuser leurs idées: «Qui n'aime pas les enfants et ne veut pas qu'ils soient en sécurité?» La rengaine des enfants à protéger à tout prix face à des dangers omniprésents, tout comme l'image de mères au foyer à la vie parfaite, deviennent un terrain propice pour faire fructifier les théories complotistes, jouant sur le sentiment anti-gouvernemental et l'angoisse sécuritaire.