À voir en salles: «Fermer les yeux», «La Bête dans la jungle», «Quand les vagues se retirent»

Ce mercredi 16 août sortent sur les écrans français trois films qui ont en commun d'être de très beaux films, d'avoir été présentés dans les trois plus grands festivals de cinéma, et de n'y avoir pas reçu l'attention que chacun méritait.

Ni Quand les vagues se retirent à Venise, ni La Bête dans la jungle à Berlin, ni Fermer les yeux à Cannes n'a été salué à la mesure de son importance. Ce qui leur vaut sans doute aussi cette date de sortie considérée comme peu favorable, mais qui ne devrait en aucun cas contribuer à les laisser dans une injuste pénombre.

Ils sont aussi différents que possible et pourtant, parce que ce sont de véritables films de cinéma (il n'y en a pas tant), ils ont chacun à leur manière affaire au même enjeu: le temps.

Celui-ci se traduit par le quart de siècle durant lequel se déroule La Bête dans la jungle, les vingt-deux ans qui séparent le passé du présent du personnage de Fermer les yeux, les dix ans de prison endurés par celui qui revient dans l'ombre de Quand les vagues se retirent. Mais ce n'est pas que, banalement, du temps a passé. C'est que le temps habite, travaille, anime la chair même de chacun de ces films, si vivants.

«Fermer les yeux» de Víctor Erice

Depuis longtemps retiré des caméras, un cinéaste (Manolo Solo) revient sur son passé, aussi mystérieux que douloureux. | Haut et Court

«My Rifle, My Pony and Me» n'est plus, depuis bien longtemps, seulement la chanson de Dean Martin et Ricky Nelson dans Rio Bravo d'Howard Hawks, mais l'hymne de générations de cinéphiles, un signe de reconnaissance international. Lorsque, entouré de quelques jeunes amis, l'ex-cinéaste Miguel la chantonne sur la plage où il vit désormais une vieillesse de bohême à l'écart du monde, il semble qu'une boucle soit bouclée.

Cette boucle, qui occupe les deux premiers tiers du film, a composé un émouvant voyage dans plusieurs monde à la fois, un imaginaire de cinéma, un passé qu'on a cherché à effacer et qui revient, un jeu fluide de souvenirs, de mystères, de légendes.

Il y avait eu cette époque lointaine, où Miguel tournait un grand film, inspiré d'un autre grand film (The Shanghai Gesture de Josef von Sternberg, sorti en 1941), avec son grand ami le grand acteur Julio. Tout était grand alors, les espoirs et l'inspiration, la promesse du succès et l'intensité des sentiments.

Et puis tout s'est cassé. Julio a disparu, déclaré mort, le film s'est arrêté, la carrière de Miguel aussi. Jusqu'à ce que, vingt-deux ans plus tard, une émission de télé ressuscite cette vieille affaire. Miguel, qui avait tout laissé derrière lui, revient en parler. Il retrouve des témoins, sort des documents, rouvre de vieilles boîtes de pellicule.

Le cinéma, c'est dans sa nature, a gardé des traces. Il y a des images, des sons, des présences. C'était déjà, en partie, l'enjeu du film que voulait tourner Miguel, autour de la fantasmagorie hollywoodienne avec Marlene Dietrich, et de la réalité du rapport à la Chine, à une jeune femme chinoise et au présent d'alors, vingt-deux ans plus tôt.

Derrière l'histoire du personnage, celle du cinéaste

Ce serait déjà une magnifique circulation dans le temps, la mémoire, les jeux de miroir des souvenirs et des oublis, des refoulements et des séductions. C'est bien davantage pour qui connaît la véritable histoire derrière ce qui se présente comme une fiction.

Car Fermer les yeux est né du drame vécu par Víctor Erice, auteur d'un scénario jouant avec la mémoire du film de Josef von Sternberg: La promesa de Shanghai. Scénario dont il a été dépossédé par la production, laquelle l'a confié à un confrère qui n'a eu aucun scrupule à tourner le film à sa place: Le Sortilège de Shanghai, réalisé par Fernando Trueba et sorti en 2002.

Miguel raconte un douloureux souvenir qui est aussi celui du réalisateur. | Capture d'écran Haut et Court via YouTube

À l'aube des années 2000, Víctor Erice était l'auteur de trois merveilles de films: L'Esprit de la ruche (1973), Le Sud (1983) et Le Songe de la lumière (1992). Il était, il est toujours, l'autre plus grand cinéaste espagnol de sa génération, dans un tout autre registre que Pedro Almodóvar. Après ce qu'il a vécu comme le coup de poignard de l'abandon forcé du film, il ne tournera rien pendant vingt-deux ans –exactement la durée qui, dans Fermer les yeux, sépare Miguel de l'abandon de son film et de sa carrière.

Pas besoin de savoir cela pour être émerveillé par le film, tel qu'il s'est déroulé jusqu'à la chanson du western, le soir sur la plage. Mémoire, mystère, présence des magies de l'enfance, enchantements et cruautés du cinéma et de la vie aussi inséparables que les veines des artères irriguent le cheminement de ce qui a été, à travers ce qui est.

Chaque séquence est une invention visuelle, vibrante de présence humaine, merveille de ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. Cinquante ans après L'Esprit de la ruche, Víctor Erice reste le cinéaste visionnaire, hanté par les rêves intimes et les horizons partagés, qu'il a toujours été.

La fin du film, avec des retrouvailles forcées, laborieuses, fait monter d'un cran le côté sentimental, au risque de confondre la puissance vibrante qui habitait de manière magnifique toute la première partie, la mélancolie, avec ce qui passe pour son équivalent et est en fait son opposée, la nostalgie.

Vapeur d'un opium orientaliste où s'estompe la silhouette d'une jeune chinoise, fragilité de l'image projetée, tremblement de souvenirs dont on ne sait qui peut décider de les conserver ou de les laisser s'enfuir, flottent sur un nuage qui s'en va dans la brume pourpre du canyon.

Fermer les yeux de Víctor Erice avec Manolo Solo, José Coronado, Ana Torrent Séances Durée: 2h49 Sortie le 16 août 2023

«La Bête dans la jungle» de Patric Chiha

John (Tom Mercier) et May (Anaïs Demoustier) dans l'univers hors du monde d'une boîte de nuit sans nom. | Les Films du Losange

Elle est là. Elle s'appelle May. Elle est vivante et belle. Elle entre dans ce lieu qui n'a pas de nom, la boîte à la porte de laquelle veille une sorcière sensuelle –qui d'autre que Béatrice Dalle, impériale? Elle y rencontre John. Mais est-il là? Est-il vivant? Beau, oui, assurément. Mais d'une beauté sombre, figée, tout le contraire de May.

John et May étaient les personnages de la nouvelle de Henry James parue en 1903 et qui portait le même titre. Le film de Patric Chiha en est l'adaptation parfaitement fidèle et parfaitement libre. Ça n'a pas d'importance.

L'important est que tout de suite, et sans cesse, une intensité vibre entre ces deux êtres, May et John, dans ce décor presque unique de la boîte de nuit, où sans cesse une foule immense danse. Sans cesse, c'est-à-dire toute la nuit, toutes les nuits. Mais il semble qu'il n'y ait pas de jours. Le temps passe, vingt-cinq ans, de la fin des années 1970 au début des années 2000.

La musique change, les lumières changent, le mur de Berlin tombe, le sida clairsème le dancefloor, les tours de Manhattan s'effondrent. John et May ne changent pas.

Ce que John attendait déjà quand elle l'a rencontré, May a choisi de l'attendre aussi. C'est inexplicable, mais peu importe, puisque de cet inexplicable naissent des vibrations, des émotions, des questions, des gerbes de joie et des torrents de tristesse.

Un miracle qui respire

La Bête dans la jungle est un pur pari de cinéma, à partir d'une œuvre majeure de la littérature. Et c'est, plan après plan, une sorte de miracle, auquel on ne trouve guère qu'une figure tutélaire, qui ne fut pas par hasard à la fois écrivain et cinéaste: Jean Cocteau. Dans cette lumière reviennent, réincarnés en John et May, La Belle et la Bête, Orphée et Les Enfants terribles. Mais sans jamais s'alourdir de références, toujours dans leur propre mouvement vif.

Là est le miracle: constater séquence après séquence, et même sans goût pour les boîtes de nuit, leurs ambiances, les musiques qui y ont cours, combien le film vit sa vie de film. Respire.

Tout est mystérieux, ce qu'attend John, les raisons de May de l'accompagner dans cette quête, ce que, individuellement et tous les deux, ils choisissent de faire et de ne pas faire.

Et aussi ce qui les lie, ou pas, à ces danseurs innombrables et étonnamment présents, singuliers, parmi lesquels ils évoluent, puis qu'ils observent. Il n'y aura pas d'explication, il y aura des présences, des sensations, des suggestions murmurées, par les gestes et les rythmes autant que par les mots.

May au cœur de la danse. Danse éternelle ou fatale? | Les Films du Losange

Cet étrange, modeste et impressionnant miracle tient à de multiples choix qui font le film, et donc à Patric Chiha, cinéaste qui renouvelle, dans un genre différent, la réussite troublante de Si c'était de l'amour, son précédent film.

Et il tient, de toute évidence, à la singulière intensité et à la finesse de l'interprétation d'Anaïs Demoustier et de Tom Mercier, aussi remarquables l'une que l'autre. Sa légèreté vive à elle, sa lourdeur inquiète à lui, la façon dont ces contraires s'agencent et vibrent.

Dans leur jeu il y a, oui, quelque chose qui vient de l'art des corps en mouvement, au delà de leur participation, ou pas, aux ébats sur la piste de la boîte. Et, bien au-delà du trajet qui mène du disco à la techno, ce qui fait de La Bête dans la jungle un film qui danse.

La Bête dans la jungle de Patric Chiha avec Anaïs Demoustier, Tom Mercier, Béatrice Dalle Séances Durée: 1h43 Sortie le 16 août 2023

«Quand les vagues se retirent» de Lav Diaz

Les multiples formes d'une violence, violence d'État, violence intime, dont il y a toujours à révéler les visages. | Épicentre Films

D'où vient cet homme épuisé à qui une femme refuse l'accès à sa maison dans la jungle? Et quelle infamie a-t-il commis pour qu'elle le rejette si violemment? Derrière chaque personnage, derrière chaque situation, il y a comme une longue chaîne d'ombres, victimes de crimes innombrables.

Ce sont les figures qui hantent le dix-huitième film du cinéaste philippin Lav Diaz, mais si celui-ci est bien un cauchemar, c'est un cauchemar réaliste. Réaliste au sens d'ancré dans une réalité, celle d'un pays en proie à une succession de massacres et de brutalités qui semble sans fin.

Et plus spécifiquement ici, de manière explicite, à la politique d'assassinats systématique instituée par le président Rodrigo Duterte, avec l'argument démagogique d'une guerre contre la drogue qui n'a en rien fait reculer les trafics, mais causé la mort de milliers d'innocents, tués par la police.

Derrière le film noir de Lav Diaz, il y a la réalité des Philippines. Hermès est l'un de ces flics tueurs. Primo aussi, qui est son aîné et a été son mentor. Les spirales de la violence, de la corruption, d'un machisme délirant aspiré dans les tourbillons de l'appétit de pouvoir les ont opposés. À mort.

Et ce sera l'envoûtante traversée des contradictions de cet anti-héros déchiré, physiquement affecté par la dérive fatale dans laquelle il est embarqué, au fil d'une succession de rencontres comme autant d'épreuves de vérité.

Ce sera le sens des présences physiques de ces corps habités de puissances troubles, l'érotisme et la terreur des regards, des peaux, des changements de rythmes. Ce seront les paysages –jungle, ville, littoral– comme des êtres vivants plus complexes que les hommes et les bêtes, êtres chargés de plus d'histoires, de plus de mémoire.

Ce sera ce noir et blanc particulier, qui ne ressemble pas à celui qui a fait la splendeur des précédents grands films de l'auteur, tels que La Femme qui est partie (2016), La Saison du diable (2018) et Halte (2019).

Visuellement plus proche de la dimension documentaire du chroniqueur-poète de l'écran qu'est Lav Diaz, en particulier de Death in the Land of the Encantos (aussi pour la puissance de la présence de l'océan), Quand les vagues se retirent fait de ces gris granuleux, aux nuances infinies à quoi la bande-son fait vigoureusement contrepoint, la matière même d'une descente aux enfers. Celle d'un grand film à la fois furieux et bouleversant.