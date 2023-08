Coober Pedy, le village australien où les habitants vivent sous terre

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

À l'époque où le village a été fondé, le réchauffement climatique n'était pas encore une préoccupation. En 1915, la découverte d'un gisement d'opale le long de l'actuelle Stuart Highway, au sud de l'Australie, pousse les colons à y installer une mine, et à faire venir des travailleurs qui habiteront sur l'exploitation. Aujourd'hui, les maisons troglodytes de Coober Pedy accueillent quelques 2.500 habitants, qui vivent sous terre et préservés de la chaleur écrasante qui s'abat l'été sur la région.

À près de 850 kilomètres au nord des plaines côtières d'Adélaïde, on observe des dunes de sables rosées, qui laissent bientôt place à quelques tas de terre pâle d'où sortent ici et là des tuyaux ou des bouches de ventilation. C'est que 60% de la population de Coober Pedy habite dans des maisons construites dans de la roche de grès et de siltite: en été, les températures peuvent atteindre jusqu'à 52°C, ce qui fait vite passer l'envie de sortir au soleil.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Vivre au frais

Coober Pedy est loin d'être la première colonie souterraine au monde, ni même sa plus grande, fait remarquer la BBC: la pratique est ancienne (on la trouvait déjà chez les Néandertaliens), et continue d'être utilisée dans des zones à climat extrême: en Turquie, en Jordanie, en Iran, en Chine… mais en grande majorité dans des zones sèches, l'humidité étant ennemie des structures souterraines.

À Coober Pedy, les bâtiments souterrains sont enterrés à au moins quatre mètres de profondeur pour éviter que leurs toits ne s'effondrent. Sous cette quantité de roche, la température est stabilisée à 23°C. Et en hiver, la température est toujours meilleure que les 2-3°C enregistrés en plein air.

Le prix de ces maisons reste, pour peu que l'on goûte le calme et l'obscurité, relativement abordable –autour de 24.000 euros pour une maison moyenne avec trois chambres–, quand il faut compter 415.000€ en moyenne pour une maison à Adélaïde, la grande ville la plus «proche».