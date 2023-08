La mer chauffe et les coraux meurent

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

C'est un phénomène d'ampleur que l'on doit au niveau de stress thermique sans précédent qui frappe les océans: en Amérique du Nord, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, les coraux blanchissent et meurent en masse.

Les récifs coralliens du Panama, de Colombie, du Salvador, du Costa Rica, du Mexique et de six autres pays des Caraïbes, dont les Bahamas et Cuba, mais aussi des États-Unis ont commencé à montrer des signes de décoloration dès le mois de juin de cette année: cette transformation témoigne d'un phénomène de dépérissement des coraux, qui les rend beaucoup plus fragiles, pouvant dans certains cas entraîner leur mort.

Lorenzo Álvarez-Filip, spécialiste des coraux à l'Université nationale autonome du Mexique, surveille pour sa part le blanchiment de la barrière de corail mésoaméricain qui passe à Puerto Morelos, près de Cancùn, et qui est classée au patrimoine mondial. Selon lui, la région n'avait encore jamais connu de mortalité massive de coraux due au stress thermique, mais il est désormais «très probable» que cela se produise dans les mois à venir.

Fin juin 2023, alors que les coraux de Floride avaient également commencé à blanchir, certains sites ont signalé la perte totale de leurs coraux.

Une disparition massive

Déjà en 2018 et en 2019, une épidémie avait tué quelques quatre-vingt millions de coraux dans les eaux mexicaines en quelques mois. Aujourd'hui, Álvarez-Filip craint que les coraux qui avaient survécu à l'époque ne périssent à cause de la chaleur.

«Nous voyons un monde où des types de températures extrêmes se produisent si fréquemment qu'il va devenir de plus en plus difficile pour les récifs de se rétablir dans les périodes intermédiaires», explique le chercheur Sean Connolly, du Smithsonian Tropical Research Institute, au Panama.

Les récifs coralliens, bien qu'ils n'occupent environ que 0,1% du fond de l'océan, abritent plus d'un quart des espèces marines mondiales, et sont l'un des écosystèmes les plus sensibles au réchauffement climatique. Avec eux, c'est donc tout l'équilibre marin qui est menacé, et subit déjà des effets catastrophiques.

Même dans certaines zones de récifs coralliens qui faisaient l'objet de restauration, comme au Costa Rica, un blanchiment du corail a été signalé, et certains coraux mous se désintègrent dans l'eau trop chaude. Selon les espèces et la quantité de chaleur enregistrée, certains coraux peuvent récupérer du blanchiment, mais ils demeurent plus sensibles aux maladies et leurs capacités de reproduction en sont affectées.