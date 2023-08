Perséides: une pluie d'étoiles filantes à observer au creux des nuits d'été

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Les plus diligents en auront déjà aperçu ce vendredi nuit, mais il n'est pas trop tard pour assister au spectacle d'étoiles filantes des Perséides: le long week-end du 11 au 13 août 2023 sera un pic d'activité pour le ciel de l'hémisphère nord.

Actives depuis la fin du mois de juillet, les Perséides sont un essaim de météores qui traverse le ciel d'été chaque année, et tire son nom du héros de la mythologie grecque Persée, triomphateur de Méduse et né de l'union entre Danaé et Zeus, transformé en pluie d'or.

Elles surviennent lorsque la Terre traverse la traînée de poussière laissée par leur comète mère, aussi appelée corps patent: la comète 109P/Swift-Tuttle.

«À mesure que nous la traversons, cette substance tombe en cascade dans notre atmosphère et se déplace à des vitesses phénoménales, donc elle se réchauffe», ce qui permet d'observer ce que l'on appelle des étoiles filantes, explique Derek Smale, responsable de programme de l'Agence spatiale britannique pour le programme de sûreté et de sécurité spatiales de l'ESA. De nombreux fragments ne sont pas plus gros qu'un grain de sable, rappelle l'astronome.

Selon la Nasa, jusqu'à cent météores peuvent être vues traversant le ciel toutes les heures pendant le passage des Perséides, dont certaines sont particulièrement brillantes, et peuvent revêtir des couleurs rouges, bleues ou vertes.

Quelques conseils

Afin de mieux observer la pluie d'étoiles, il est recommandé de s'éloigner des endroits, notamment urbains, où la pollution lumineuse est trop importante, pour aller chercher l'obscurité. Rangez vos téléphones, éteignez les phares des voitures et n'utilisez qu'une lumière rouge si vous devez chercher quelque chose –comme une carte des étoiles– dans la nuit, pour habituer vos rétines à l'obscurité.

Autour de 22 heures, vous pourrez commencer à observer les premières étoiles habituelles: Véga, Deneb et Altaïr pour le Triangle de l'été, le plus facile à observer, mais aussi Antarès, l'étoile principale de la constellation du Scorpion, et Arcturus, l'étoile principale de la constellation du Bouvier, légèrement rougeâtre.

C'est à partir de 23h15, jusqu'à l'aube, que viendra la pluie d'étoiles filantes des Perséides. Pour vous aider à vous repérer dans le ciel nocturne et trouver de bonnes étoiles, l'Association française d'astronomie a mis à disposition plusieurs ressources, dont un planning de veillée.