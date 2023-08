Comment passer une journée parfaite, selon les experts

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Faire l'amour le matin et un gâteau pendant la nuit? Dans un article publié par The Guardian, des experts nous révèlent quel est le meilleur moment de la journée pour réaliser chacune de nos activités quotidiennes.

Le matin

Selon la thérapeute et sexologue Marianne Johnson, le matin serait le moment idéal pour avoir des relations sexuelles. D'après une étude, la capacité de réponse au stress s'améliore après un rapport sexuel. Ce dernier permet également de booster les sentiments de confiance en soi et de détente: de quoi se lever du bon pied.

Vous pouvez aussi en profiter pour parler d'un sujet délicat qui vous taraude, sur les conseils de la psychothérapeute Philippa Perry: «J'aime bien entamer une conversation importante le dimanche matin, dès le petit déjeuner: je me sens reposée et j'ai hâte de passer une belle journée, ce qui fait que la conversation me paraît davantage intéressante que difficile.»

9h serait l'horaire parfait pour consulter votre thérapeute. Vous vous souviendrez probablement encore de vos rêves et pourrez les décrire de façon détaillée, tandis que votre psychologue aura une oreille attentive. Au contraire, à la fin de la journée, il pourrait davantage se laisser guider par ses pensées, ou par ses séances précédentes.

L'après-midi

Bonne nouvelle: la légendaire sieste de l'après-midi est recommandée! Vers 15h, la plupart des gens ressentent une baisse d'énergie combinée à une augmentation de la somnolence. Faire une sieste de vingt minutes à ce moment-là est idéal: c'est suffisamment éloigné de l'heure du coucher pour ne pas perturber votre sommeil futur.

Moins bonne nouvelle pour les plus jeunes: faire ses devoirs fait également partie du planning. En rentrant de l'école, autorisez-vous une courte pause d'une demi-heure pour prendre une collation, puis finissez votre travail avant de dîner. C'est le créneau parfait: les leçons apprises au cours de la journée sont encore ancrées dans votre esprit.

Plus tard, cela devient une tâche redoutée que vous repoussez. Si vous avez besoin d'écrans pour accomplir votre travail, il est d'autant préférable d'essayer de terminer tôt. L'objectif est de ne pas utiliser d'appareils à mesure que la soirée avance, afin que la lumière bleue des écrans ne perturbe pas votre sommeil.

Le soir

Pâtissière de métier, Kim-Joy avoue: «J'adore faire de la pâtisserie la nuit. Tout est plus calme: il y a moins de stimuli, moins d'interruptions, il fait plus sombre. Dans cet environnement, je suis plus détendue, plus concentrée, et beaucoup plus créative!»

Contrairement aux idées reçues, Tim Spector, auteur et cofondateur de l'application nutritionnelle Zoe, nous encourage à manger un bon repas du soir: «En matière de pics de glycémie et de métabolisation des graisses, il n'y a aucune différence à manger le matin ou le soir. Retarder ou sauter le petit déjeuner pourrait même être bon pour le métabolisme. J'encourage les gens à manger un gros repas le soir s'ils en ont envie, et à essayer de retarder au maximum le petit déjeuner le lendemain matin, pour laisser à leur microbiote intestinal le temps de se reposer.»

Avez-vous déjà pensé à faire une petite séance de sport avant d'aller vous coucher? Le coach personnel Omar Mansour en vante les bienfaits: «Même si une séance d'entraînement le matin vous mettra de bonne humeur car vous libérerez des endorphines, les hormones du bien-être, il est probable que vous obteniez de meilleures performances le soir, car le niveau de testostérone de notre corps augmente au fur et à mesure de la journée.»