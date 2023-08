La lecture peut devenir le meilleur allié de votre cerveau

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NewsWeek

«La lecture est une forme d'exercice cérébral qui aide à nous détendre, à nous échapper des petits tracas du quotidien et à réduire notre stress», assure le docteur Gary Small, gérontopsychiatre et expert américain de la mémoire.

Mais plus qu'une échappatoire mentale, cette pratique serait un allié au quotidien pour notre cerveau. Newsweek dresse la liste des bénéfices apportés par la lecture et nous explique scientifiquement ces phénomènes.

«Nous pouvons mesurer les effets grâce aux scintigraphies cérébrales et aux tests neuropsychologiques qui évaluent les performances cognitives et l'humeur. Lire stimule la partie gauche du cerveau dans les régions temporales, frontales et pariétales qui contrôlent le langage, la parole, la pensée et l'humeur», détaille le psychiatre.

Tant de bienfaits

Si vous avez des difficultés à vous concentrer, le docteur Small vous conseille la lecture, qui renforce la matière blanche du cerveau. Cette dernière sert à relayer l'information entre les différentes parties du cerveau, et est donc capitale pour se concentrer et apprendre.

Lire serait aussi un bon moyen de lutter contre le vieillissement. «Différentes activités stimulant le cerveau, comme la lecture, sont liées à un déclin cognitif plus lent», relate le docteur Small, qui se base sur une étude publiée dans le journal International Psychogeriatrics.

Mais ces atouts sont loin d'être les seuls. «Être absorbé dans une histoire peut aider les personnes anxieuses à s'échapper de leurs pensées négatives», ajoute Gary Small.

Une étude publiée dans la revue Thinking Skills and Creativity montre également que la créativité peut être boostée par la lecture. «Quand nous lisons, nous utilisons notre imagination, ce qui renforce les circuits neuronaux qui contrôlent cette tâche mentale.»

Faut-il alors préférer les fictions plutôt que d'autres types de livres? Tout dépend de ce que vous voulez viser, explique le spécialiste. «Dans une étude publiée en 2013, il a été montré que la fiction peut accroître les capacités à interpréter les états d'esprit, intentions et croyances des autres. Lire de la non-fiction tend à améliorer la concentration, la culture générale ou les compétences en matière de résolution de problèmes.»