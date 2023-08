Mirapolis, fiasco entrepreneurial et éternel lieu de fascination

Temps de lecture: 5 min

En 1991, Gargantua, le royaume de l'illusion et le palais de Dame Tartine verrouillaient définitivement leurs portiques. Inauguré en 1987 à Courdimanche, dans le Val-d'Oise, et fermé seulement cinq saisons plus tard, Mirapolis, le premier grand parc d'attractions français, laisse depuis place à un terrain en friche. Plus de trente ans après le dépôt de bilan, l'ancien parc basé sur la littérature française continue pourtant d'animer des fans en quête de «merch» ou entretenant l'espoir de voir à nouveau la statue de Gargantua surplomber des milliers de visiteurs.

Monter un village éco-nature: c'est ce que prévoyait l'UXCO Group, devenu propriétaire du terrain en 2019. Trois ans plus tôt, un projet du même acabit suscitait déjà l'intérêt des médias avant de disparaître des radars. Au gré de projets immobiliers relativement réguliers mais toujours inaboutis, les 55 hectares du parc restent abandonnés, et seuls un lac artificiel et quelques allées bétonnées témoignent de l'existence fugace de Gargantua et des autres attractions.

Président de l'association Mirapolis: les Amis du Parc, David Fremery a remis les pieds sur le terrain plusieurs fois depuis sa fermeture. «J'y suis allé pour conserver des traces du parc, alimenter les archives et essayer de retrouver des choses», raconte le chef d'équipe en sécurité incendie. C'est dans son jardin qu'il entrepose les souvenirs et objets glanés lorsqu'ils ne sont pas montrés lors d'une exposition dédiée au parc: «J'ai récupéré des poteaux, deux têtes de sauterelles géantes et, récemment, les automates de Dame Tartine que je compte restaurer.»

Excès d'ambition

Pour le président de l'association, l'intérêt du parc réside surtout dans l'histoire de sa construction, qui annonçait déjà un appétit gargantuesque. «En matière de travail architectural, de thématique et de construction “one shot”, rien n'équivaut à Mirapolis. Si ça rouvrait maintenant, ça cartonnerait! Aujourd'hui les gens passent cinq jours à Disneyland Paris ou trois jours à Europa-Park, mais il y a trente ans, qui aurait planifié des vacances dans un parc d'attractions? Comment Mirapolis se serait-il développé si ça n'avait pas capoté?»

L'histoire du premier grand parc français est aussi celle d'une ambition trop gourmande, et finalement celle d'un gigantesque échec. S'inspirant des géants américains, les concepteurs ont pris le parti de créer d'emblée un parc d'envergure plutôt que de l'agrandir au fur et à mesure de son succès.

Le milliardaire saoudien Gaith Pharaon a permis au parc de devenir une réalité, avant d'être recherché des années plus tard par Interpol et le FBI.

«Ils ont tout de suite voulu entrer dans la cour des grands et ont créé le parc trop vite. Ils pensaient avoir les codes, mais ils ne les avaient pas; pendant les quatre ans de construction, ils n'ont consulté aucun spécialiste ou professionnel des loisirs», abonde Benoît Belot, auteur de l' article dédié à Mirapolis sur Wikipédia.

«Ça a été une grande déconfiture. De tous les grands parcs de l'époque, c'est Mirapolis qui a le moins rencontré son public. Ils imaginaient 2,5 millions de visiteurs la première année et n'en ont eu que 600.000. C'est dire à quel point ils n'avaient pas les pieds sur terre.»

Une histoire digne d'un polar

Loin d'idéaliser le royaume de Gargantua, Benoît Belot reste cependant fasciné par le projet et son histoire: «Créer un parc de A à Z était d'une créativité folle à cette époque, mais après l'inauguration ils ont rencontré tellement de soucis pratiques et économiques que la déchéance qui a suivi en est presque romanesque.»

Parmi les principaux couacs, on compte l'intervention du milliardaire saoudien Gaith Pharaon, qui a permis au parc de devenir une réalité grâce à un montage financier… avant d'être recherché des années plus tard par Interpol et le FBI en raison de son implication présumée dans des réseaux terroristes et financiers informels.

Les ennuis se poursuivent à l'ouverture du parc, mais avec les forains cette fois. Ces derniers s'inquiètent de voir leurs clients les quitter pour Mirapolis, qui jouit alors d'un abaissement exceptionnel de 7% sur le taux de TVA sur les jeux et manèges forains accordé par l'État.

Dans les jours qui suivent son inauguration, le parc est rattrapé par des problématiques sociopolitiques, et la communauté foraine met en œuvre plusieurs actions intimidantes –voire carrément violentes– pour faire entendre sa voix: destruction massive des attractions, altercations sanguinolentes, clous déversés sur la route pour crever les pneus des visiteurs, distribution de fausses entrées gratuites dans les quartiers nord de Paris…

Seuls quelques passionnés d'urbex ou de parcs à thème s'y aventurent pour découvrir les vestiges de ce royaume du fun à l'ancrage littéraire.

En 1988, face aux 85 millions de francs de déficit du parc –l'équivalent de 23 millions d'euros actuels–, ces mêmes individus, menés par le «roi des forains» Marcel Campion, changent de camp et intègrent la gestion de Mirapolis.

Fan de parcs d'attractions, Lucas possède des pin's de Mirapolis, des autographes de Carlos, le chanteur officiel du parc, des morceaux de carrelage du restaurant de Dame Tartine, un morceau de la jambe de Gargantua…

Âgé d'une vingtaine d'années, le jeune homme n'a pourtant jamais mis les pieds dans l'enceinte de Mirapolis: «J'ai d'abord été attiré par le côté avant-gardiste du parc, puis j'ai découvert toutes les anecdotes, la guerre avec les forains… Ça m'a donné envie de me renseigner davantage et de connaître son histoire», rembobine le collectionneur.

Les vestiges d'un parc-fantôme

Sans compter le fait qu'à Courdimanche, commune de l'agglomération de Cergy-Pontoise, Mirapolis reste à ce jour irremplacé. Seuls quelques passionnés d'urbex (exploration urbaine) ou de parcs à thème s'y aventurent pour découvrir les vestiges de ce royaume du fun à l'ancrage littéraire. Le site n'est pas pour autant en libre accès: depuis le départ à la retraite du gardien, il faut l'aval de la communauté gitane qui s'y est installée avant de pouvoir poser un pied sur le terrain.

«Je rêverais de revoir ma tête le jour où j'ai découvert qu'il avait existé un parc de cette ampleur à seulement 20 minutes de chez moi. Si les choses s'étaient mieux passées, il aurait peut-être encore été là», raconte Étienne M., alias EDB attractions sur YouTube, qui s'est rendu deux fois sur les lieux en mission urbex.

Aucun nouveau projet n'est encore parvenu à redynamiser les lieux et à inverser la série d'échecs qui plombe le lieu depuis la fin des années 1980.

Ce qui était un champ avant Mirapolis ressemble désormais à un vaste espace de végétation artificielle traversé par des lignes à haute tension à l'allure inquiétante. «Ce lieu n'a plus rien à voir avec ce qu'il y a autour, que ce soit la ville ou les champs. On sent qu'il y a un truc artificiel, que c'est abandonné, que la nature a complètement repris ses droits», témoigne le YouTubeur.

En plus des «urbexers», le terrain est foulé par des militaires qui s'y entraînent, des gens qui viennent faire de l'airsoft… autant de visiteurs aux activités secrètes ou illégales qui contribuent à renforcer la dimension à la fois sombre et mystique de l'ex-parc.

«Le terrain est vivant parce qu'il y a toujours des gens, mais selon moi il ne pourra plus jamais accueillir de lieu touristique ou de construction», estime Étienne. Car malgré les immenses parkings construits à l'entrée du parc, aucun nouveau projet n'est encore parvenu à redynamiser les lieux et à inverser la série d'échecs qui plombe le lieu depuis la fin des années 1980. Entre la nostalgie d'un parc avant-gardiste pour l'époque et le pouvoir d'attraction des histoires de fantômes, Mirapolis a toujours de quoi nourrir les fantasmes.