Mexique: un réseau de pharmacies vendait de la meth et du fentanyl aux touristes

Repéré sur Vice

Plusieurs pharmacies mexicaines des villes de Cancún, Playa del Carmen et Tulum ont dû fermer boutique, accusées d'avoir délibérément vendu des pilules contrefaites et dangereuses à des touristes. Vice revient sur le scandale qui a éclaboussé le pays.

Une enquête menée par les autorités mexicaines a en effet révélé la présence de fentanyl, de méthamphétamine et de xylazine (un tranquillisant pour animaux connu aux États-Unis sous le nom de «tranq») dans certaines des pilules proposées à la vente. Les pharmacies seraient liées à d'importantes organisations criminelles mexicaines, comme le cartel de Jalisco Nouvelle Génération ou le cartel de Sinaloa.

La mission de démantèlement, connue sous le nom d'«opération Albatros», a été menée sur quatre jours menée par la Marine mexicaine et la Commission fédérale pour la protection contre les risques sanitaires (Cofepris). «En réponse à diverses plaintes de citoyens, une opération d'envergure sans précédent s'est déroulée dans une région du pays accueillant chaque année des millions de touristes», explique le responsable de la Marine nationale.

Les vingt-trois pharmacies concernées ont été contraintes de suspendre leur activité. Elles «ciblaient volontairement les touristes étrangers et leur vendaient des médicaments illégaux sans prescription», déclarent les autorités.

Des médicaments périmés à la vente

De nombreuses autres irrégularités auraient été observées dans les établissements, et notamment l'absence de licences de santé, la possession illégale de médicaments contrôlés, le manque de traçabilité de ces derniers, l'absence de signature des responsables santé sur les carnets de contrôle, la délivrance illégale d'ordonnances médicales, la vente illégale de médicaments, ou encore la présence de médicaments périmés depuis plus d'un an.

Malheureusement, le fléau s'étend à d'autres régions du pays. En janvier 2023, la célèbre université californienne UCLA a publié une étude révélant que plusieurs pharmacies du nord du Mexique, proches de la frontière avec les États-Unis, vendaient des pilules contrefaites contenant du fentanyl et de la meth.

Pour prévenir les risques, l'État américain avait mis en garde les étudiants s'apprêtant à voyager au Mexique pendant le «spring break»: «Là-bas, la contrefaçon de médicaments est courante. En plus de s'avérer inefficaces, ils peuvent contenir des substances dangereuses, voire affecter la concentration sur le long terme.»