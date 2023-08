Courir après votre bus peut vous éviter un cancer

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post

On le sait, l'activité physique nous permet de rester en bonne santé et de réduire certains risques, notamment celui de contracter des maladies. Mais selon une étude publiée par JAMA Oncology, pas besoin d'être un grand sportif pour réduire considérablement les risques de mourir d'un cancer, comme le rapporte The Washington Post.

Dans le cadre de cette nouvelle étude, les données de plus de 22.000 hommes et femmes ont été analysées, et les résultats obtenus sont assez surprenants. Selon les chercheurs, bouger rapidement pendant au moins trois minutes –par exemple courir pour ne pas rater son bus ou accélérer le pas dans les escaliers du métro– pourrait être plus bénéfique pour votre santé que vous ne le pensez.

«Le minimum nécessaire pour observer une réduction des risques se situe bien en dessous d'une minute par jour», indique même Emmanuel Stamatakis, professeur d'activité physique et de santé publique à l'Université de Sydney.

Treize cancers concernés

Par rapport aux personnes qui se déplacent d'un point A à un point B tranquillement, ces petites accélérations permettraient de réduire de 30% les risques de mourir d'un cancer. «L'étude et l'analyse sont très impressionnantes», reconnaît Susan Gilchrist, une ancienne professeure en cardiologie au MD Anderson Cancer Center de Houston (Texas).

L'étude montre qu'un exercice physique vigoureux –de ceux qui font accélérer notre respiration et nous donnent une sensation d'essoufflement rapide– pourrait nous aider à nous protéger contre le cancer. Mais surtout, elle prouve qu'un exercice physique classique ne serait pas nécessaire pour obtenir ces résultats: il suffirait juste d'accélérer le rythme de certaines activités quotidiennes.

Les treize cancers pouvant être concernés par ces résultats sont relativement communs –cancer du sein, de l'estomac, du foie, du colon ou encore cancer du sang.

Le docteur Stamatakis est optimiste. «Notre étude montre que ces résultats sont particulièrement pertinents pour les personnes qui n'aiment pas réellement faire du sport comme loisir –c'est-à-dire la majorité de la population adulte. Pour eux, notre étude suggère que faire quelques exercices intenses au fil de la journée peut être bénéfique.»

Malgré tout, il est toujours recommandé de faire au moins trente minutes d'activité physique par jour, un minimum qui était respecté par les personnes suivies dans le cadre de l'étude. Une autre analyse datant de 2022 et venue des États-Unis avait montré que 3% des cas de cancer pouvaient être évités grâce à des exercices physiques réguliers.