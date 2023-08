«Les gamins sont obligés de faire ça pour faire vivre leurs familles»: les enfances ruinées de Mossoul

Temps de lecture: 6 min

À Mossoul (Irak).

Sous un soleil écrasant, des enfants errent par grappes de deux ou trois dans les faubourgs industriels de la ville irakienne de Mossoul. Certains sont juchés sur une carriole de fortune tirée par une mule et remplie de vieux fers à béton tordus. Les plus jeunes, tous frêles, tirent derrière eux des chariots sur lesquels s'empilent des montagnes de canettes vides, des câbles électriques et des bouts de fils de fer.

Nous sommes à Haramat, une banlieue pauvre de l'ouest de Mossoul, qui porte encore les stigmates de la guerre contre l'autoproclamé État islamique. Les rues sont éventrées, les bâtiments effondrés et les façades criblées d'impacts. À la sortie de la ville, s'étendent des terrains vagues qui accueillent des tonnes de gravats –les restes de bâtiments détruits pendant le conflit.

Des millions de tonnes de gravats à fouiller

Nashat et Nayef, 14 ans, en reviennent tout juste avec une carriole remplie de morceaux de métal rouillé qu'ils sont venus vendre aux ferrailleurs d'Haramat. «C'est très difficile, le soleil tape fort et il fait très chaud», souffle Nashat. À ses côtés, son cousin Nayef acquiesce: le mercure dépasse les 45°C. Levés depuis l'aube, les deux garçons ont passé la matinée dans les gravats pour en sortir de la ferraille. En une journée, ils gagnent en moyenne entre 8.000 et 15.000 dinars irakiens (5,5 à 10,4 euros).

Comme Nashat et Nayef, des centaines d'adolescents fouillent les ruines et les décharges de Mossoul depuis sa libération en 2017. Une libération qui s'est faite au prix de lourdes pertes humaines et de la destruction de 65% de la ville: la guerre lui a légué 55 millions de tonnes de gravats.

Six ans plus tard, Mossoul panse toujours ses plaies. Si la réhabilitation de la vieille ville et de ses édifices religieux progresse, des quartiers entiers restent détruits ou minés. La reconstruction passe par la démolition préalable des bâtiments endommagés et la récupération des matériaux pouvant être réutilisés –fers à béton, acier, cuivre et aluminium. Un secteur qui attire beaucoup d'enfants des quartiers pauvres, qui survivent grâce au recyclage informel des décombres.

Un travail dangereux et informel

Arrivés à l'ombre d'un garage couvert, Nashat et Nayef détellent leur mule, renversent leur carriole et déchargent leur butin du jour. Au milieu de la pièce, une grosse balance sert à peser les matériaux. Dans un coin de la remise, s'entassent des gros sacs blancs remplis de fers à béton tordus et de barres d'acier.

«Tout ça vient des gravats, précise le jeune ferrailleur qui tient le garage. Quand le gouvernement fait démolir les bâtiments endommagés, [les entreprises de démolition] récupèrent les fers à béton et jettent tout le reste à l'entrée de la ville. C'est là que les enfants vont chercher le métal.»

Des enfants déchargent leur carriole contenant du métal récupéré dans les gravats à Haramat. | Lyse Mauvais

Installés dans des petits garages le long d'une route passante, les nombreux ferrailleurs d'Haramat rachètent les métaux aux enfants pour quelques centaines de dinars irakiens, soit quelques centimes d'euro. Le prix au poids, qui varie selon le type de métal, est inférieur à celui auquel ils revendent eux-mêmes leur stock, qui finit dans des usines de métal dans la province autonome du Kurdistan irakien –où il est refondu pour fabriquer de nouveaux matériaux de construction.

Largement contrôlée par les milices armées pro-iraniennes qui tiennent Mossoul depuis la défaite de Daech, la lucrative industrie de la ferraille repose en grande partie sur le travail informel et mal rémunéré de centaines d'enfants. «Ce sont les gamins sans ressources, ceux qui ont été fait orphelins pendant la période de Daech qui sont obligés de faire ça pour faire vivre leurs familles», souligne le ferrailleur, qui n'a pas souhaité donner son nom.

C'est un travail dangereux. Après la libération, il restait des munitions, des explosifs et des mines dans les décombres. Certains enfants en ont fait les frais. Aujourd'hui, Nashat assure qu'il se sent en sécurité dans les gravats, mais il est constamment exposé aux poussières qui s'en échappent –et qui peuvent contenir des polluants dangereux comme l'amiante, retrouvée dans les décombres de plusieurs quartiers de la ville.

Plus de ferrailleurs, mais des gains moindres pour tous

Dans certains quartiers pauvres, 90% des familles disent avoir au moins un enfant qui travaille. Les trois-quarts sont sur les chantiers de reconstruction, dans l'industrie de la ferraille ou le ramassage des ordures, comme Hamoudi, 14 ans, qui ramasse les boîtes de conserve et les canettes d'aluminium dans les décharges pour les revendre. Il gagne 3.000 à 4.000 dinars (entre 2 et 2,7 euros) par matinée de travail.

Mahmoud, 15 ans, est ferrailleur à Haramat depuis la libération de Mossoul. Tous les jours, il voit passer des dizaines d'autres enfants qui lui livrent du métal. Ce métier l'aide à faire vivre sa mère et sa fratrie. Pour lui, l'école n'est plus qu'un lointain souvenir: «J'aime mon travail, je m'y suis habitué.»

Un dépôt de ferraille proche du centre de Mossoul. «Avant la libération, il n'y avait qu'une soixantaine de ferrailleurs à Mossoul. Maintenant, on est plusieurs centaines», affirme Farhad | Lyse Mauvais

Les circuits informels de recyclage de la ferraille existent depuis des décennies en Irak et dans la région. Souvent, ce sont les populations les plus précaires qui y opèrent: réfugiés, femmes des quartiers pauvres et leurs enfants... Mais à Mossoul, le secteur est en pleine croissance depuis la fin de la guerre contre Daech, en raison de l'ampleur des besoins de reconstruction.

«Avant la libération, il n'y avait qu'une soixantaine de ferrailleurs à Mossoul. Maintenant, on est plusieurs centaines», affirme Farhad, un ferrailleur d'une cinquantaine d'années qui tient un dépôt du centre-ville de Mossoul, dans lequel transitent une à deux tonnes de métal par jour. La pauvreté ambiante et la forte demande en matériaux de construction alimente une compétition entre les ferrailleurs, qui cassent les prix. «C'était mieux avant: on est plus nombreux aujourd'hui, mais le prix des matières a beaucoup baissé. On a du mal à s'en sortir.»

«Sur cinquante familles, il n'y a qu'un seul homme adulte»

Le travail massif des enfants dans certains quartiers de Mossoul n'est que le symptôme d'un drame social plus profond. Six ans après la libération de la ville, l'économie peine à redécoller et des milliers de familles restent plongées dans une misère profonde. Beaucoup vivent dans des maisons de fortune faites de parpaings nus, dans des bidonvilles en marge de la ville, ou dans des maisons endommagées pendant la guerre et laissées vides par leurs propriétaires.

«Il y a beaucoup de femmes qui élèvent seules leurs enfants, et la plupart sont sans emploi», explique un chef de quartier à Intisar, un arrondissement pauvre de Mossoul. «Il y a un coin de ce quartier où sur cinquante familles, il n'y a qu'un seul homme adulte.»

Six ans après la libération, des quartiers entiers de Mossoul restent détruits et minés. | Lyse Mauvais

Les bidonvilles brassent une population variée de ruraux arrivés à Mossoul avant la guerre et de déplacés internes qui ne peuvent retourner dans leur région d'origine. Mais dans les quartiers périphériques comme Intisar ou Haramat, on trouve aussi beaucoup de femmes «perçues comme étant affiliées à Daech», note Mélisande Genat, une historienne spécialiste de l'Irak qui a mené de nombreux entretiens dans les bidonvilles de Mossoul.

Qu'elles aient de simples liens familiaux avec des membres de l'autoproclamé État islamique ou qu'elles aient eu une participation plus active au sein de l'organisation terroriste, beaucoup de ces femmes se sont retrouvées sans ressources après la défaite du califat et la disparition de leurs maris.

«Elles ont peu d'options. Elles peuvent essayer de retourner chez leurs parents, mais parfois ils sont [dans des camps], ont été tués ou ne veulent pas les voir, ajoute Mélisande Genat. Elles font souvent face à une grosse pression sociale pour se remarier –mais lorsqu'elles le font, elles doivent souvent laisser les enfants à leur propre famille. Donc beaucoup de ces mères célibataires vont se retrouver dans ce genre de quartiers, car les loyers y sont moins chers.»

Une génération sacrifiée

Parmi les enfants qui fouillent les gravats à la recherche de métal, on trouve des profils variés –ceux dont les parents ont disparu ou sont invalides, ceux qui n'ont pas les moyens de ne pas travailler. Mais les enfants des familles dites «de Daech» sont particulièrement vulnérables, car ils sont complètement exclus du système éducatif irakien.

Plus de 45.000 enfants irakiens n'ont pas de papiers d'identité valides, souvent parce qu'ils sont nés sous le califat. Or, ces documents ont longtemps été obligatoires pour s'inscrire à l'école. Depuis février 2022, les autorités de la province de Ninive autorisent enfin les écoles à accueillir les enfants sans papiers.

Nashat livre un chargement de métal chez un ferrailleur à Haramat. | Lyse Mauvais

Mais dans la pratique, tout est fait pour que les familles n'y parviennent pas et beaucoup d'écoles n'appliquent pas la nouvelle loi. «Les femmes liées à Daech rencontrent beaucoup de difficultés pour obtenir des papiers pour leurs enfants –il faut de l'argent, un avocat, liste le chef de quartier à Intisar. Alors, la plupart des enfants n'entrent jamais à l'école. C'est un gros problème.»

Pour bon nombre d'enfants qui vivent des ruines de Mossoul, il est désormais trop tard. «Comment iraient-ils à l'école, les gamins qui font ça depuis six ou sept ans, qui ont commencé à 7 ans, qui n'ont pas de père et qui doivent ramener de l'argent à la maison?, s'exclame le jeune ferrailleur d'Haramat. Qui va travailler à leur place?»