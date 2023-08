Les granités sont dangereux pour la santé de vos enfants

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Sky News

Alors que les températures remontent, la Food Standards Agency (FSA) et la Food Standards Scotland (FSS), les agences britannique et écossaise des normes alimentaires, alertent les parents: la consommation de granités, ces boissons givrées que les enfants adorent, est déconseillée aux moins de 4 ans. Sky News se penche plus précisément sur le dossier.

Les deux organisations viennent de publier une étude mettant en garde contre la présence de glycérine dans le mélange sucré. Les granités sont en effet fabriqués à partir de minuscules particules de glace aromatisée. Afin de pouvoir être consommés, ces breuvages doivent conserver une consistance un minimum liquide. C'est là que la glycérine intervient: une fois ajoutée à la recette, elle empêche la boisson de geler complètement.

Hélas, l'exposition des enfants à cette substance pourrait leur causer des maux de têtes et des nausées. La FSA et la FSS ont identifié deux cas en Écosse, un en 2021 et un autre en 2022, dans lesquels des enfants ont été hospitalisés à cause d'une intoxication à la glycérine.

Gare au «binge drinking»

Si plusieurs granités sont bus en peu de temps, cela pourrait provoquer chez les enfants une hypoglycémie, voire une perte de conscience. Adam Hardgrave, responsable des additifs à la FSA, déclare: «Les symptômes de l'intoxication à la glycérine sont généralement légers, mais il est important que les parents soient conscients des risques, en particulier en cas de forte consommation.»

«De plus, poursuit l'expert, il est probable que certains cas d'intoxication à la glycérine n'aient pas été identifiés, les parents ayant pu attribuer les nausées et maux de tête à d'autres facteurs.»

Pour limiter les risques, les deux agences conseillent aux fabricants de n'ajouter que la quantité minimale de glycérine nécessaire à la réalisation d'un granité. «Nous sommes reconnaissants envers ceux qui ont déjà pris des mesures pour réduire les taux de glycérine et envers ceux qui nous ont appris qu'ils le feraient sous peu», conclut Adam Hardgrave.