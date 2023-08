Quand on a un gros pénis, se faire palper à l'aéroport, c'est toujours quelque chose

Temps de lecture: 4 min

Dans la rubrique «What It's Like», publiée par Slate.com, le journaliste Luke Winkie partage les témoignages d'individus ayant connu des expériences qu'une immense majorité d'entre nous ne vivra jamais. Il recueille ici la confession de Max, développeur web âgé de 36 ans, vivant sur la côte ouest des États-Unis.

Au repos, mon sexe est plus gros que celui de beaucoup d'hommes en pleine érection. Au maximum de sa puissance, il atteint 20 centimètres de long, et 15 centimètres de circonférence. Au repos, 15 centimètres de long, 13 centimètres de circonférence, ce qui fait de moi un «shower», et non un «grower». Selon la terminologie adoptée par des scientifiques américains, les «growers» sont les hommes dont le pénis se développe significativement à l'état d'érection, les «showers» ceux dont le pénis reste sensiblement de la même taille. Qui plus est, je possède des testicules extrêmement volumineux; autant dire qu'il se passe des choses à ce niveau-là.

Certes, il y a des hommes qui me battent, avec leurs 25 voire 28 centimètres. Je ne dis pas que j'ai la plus grosse queue du monde. Mais au bout du compte, nous sommes tous des aberrations biologiques et nous avons tous au moins un point commun: notre bazar est immanquablement soumis à une palpation à l'aéroport. Apparemment, ils pensent que nous cachons un flingue sous notre pantalon, ou un truc du genre.

Si vous vous êtes rendu récemment dans un aéroport, vous connaissez les scanners à ondes millimétriques qu'ils ont installés aux contrôles de sécurité –ceux qui ont remplacé les anciens détecteurs de métaux dans les années 1990. Vous entrez dans la cabine, un faisceau d'ondes balaie votre corps et le personnel vous rend votre liberté à la sortie. Ces appareils comparent votre silhouette à celle d'un corps dit normal. Ainsi, si le scanner révèle la présence d'une bosse ou d'une masse anormale, l'agent saura où regarder et vous fouiller.

Mais voilà: vous devez vous tenir debout jambes écartées, et donc mon sexe pend ostensiblement entre mes jambes pendant le contrôle. Et malheureusement, un pénis massif ne correspond pas à la morphologie masculine normale. Cela signifie que je suis fouillé environ deux fois sur trois quand je prends l'avion. C'est presque inévitable: la rançon de ce cadeau de la nature.

Je n'envie pas les agents

On ne peut pourtant pas dire que j'arrive à l'aéroport gonflé à bloc. Je doute que le passage au contrôle de sécurité soit très propice aux érections. Est-ce qu'il y en a qui bandent au moment de montrer leur passeport et leur carte d'embarquement au guichet?

Au début, je n'ai même pas compris que c'était mon pénis qui affolait le dispositif. Je le mettais sur le compte d'une malchance exceptionnelle. Jusqu'à ce que je jette un œil sur l'écran où les agents visualisent la partie du corps qui semble suspecte. En effet, on voyait un carré jaune juste au-dessus de mon sexe et de mes testicules, comme si je transportais un explosif là-dedans.

Je suppose qu'ils ne s'attendent pas vraiment à tomber sur un pénis géant lorsqu'ils font leur boulot. C'est plutôt rare.

Je n'envie pas les agents qui sont obligés de procéder à la fouille par palpation. Je ne crois pas non plus que le personnel de la TSA (Transportation Security Administration) soit au courant de ce problème: «Parfois, notre système réagit lorsque des types bien membrés sont scannés, alors gardez cela à l'esprit.»

Mais je suis toujours très professionnel lorsqu'ils passent leurs doigts sur cette zone. Je ne fais pas de blagues à la papa du style: «Eh bien, vous devriez d'abord m'inviter à dîner, non?» La plupart des agents de sécurité se servent du revers de la main lorsqu'ils palpent pour trouver d'éventuels objets suspects, de sorte que ça n'est pas trop intime.

Une fois la palpation effectuée, je suis sûr qu'ils comprennent rapidement pourquoi les ondes millimétriques m'ont repéré. C'est seulement gênant lorsque vous voyagez avec votre famille ou avec des collègues de travail et qu'ils vous demandent pourquoi le passage à la sécurité prend toujours tellement de temps pour vous. «Ouais, je ne sais pas ce qui se passe», que je leur dis…

Moment gênant

En fait, je n'ai vécu qu'un moment vraiment embarrassant avec la TSA, et paradoxalement, cela s'est produit après que je me suis inscrit au programme «Pre-Check» (qui permet de passer plus vite le contrôle de sécurité) il y a quelques années. Cette décision n'était pas entièrement motivée par la taille de mon pénis –je voyageais beaucoup pour le travail, et ce passage accéléré me facilitait la vie–, mais ne pas être arrêté au contrôle était définitivement un plus.

Cependant, lors d'un récent voyage, j'ai été l'un des passagers sélectionnés au hasard pour une inspection plus poussée. Le pauvre agent n'utilisait pas la méthode du revers de la main. Il a fait courir ses paumes jusqu'en haut de ma jambe, avant d'attraper rien de moins que mon sexe. Sa main s'est écartée immédiatement, dans un vrai moment de panique. Je suppose qu'ils ne s'attendent pas vraiment à tomber sur un pénis géant lorsqu'ils font leur boulot. C'est plutôt rare.

Comme peu de gens sont susceptibles de compatir, c'est bien d'avoir une communauté.

Ce problème à l'aéroport est l'un des désagréments les plus courants auxquels est exposé un homme bien doté au quotidien, mais personne n'en est vraiment conscient, à part des cas extrêmes comme moi. C'est un sujet de conversation fréquent sur le «subreddit» [rubrique du forum de discussion américain Reddit, ndt] consacré à ce thème. Toutes les deux semaines environ, quelqu'un partage une expérience comme la mienne. En fait, c'est plutôt agréable de savoir que je ne suis pas seul.

Les premières fois, je me suis demandé s'il n'y avait pas autre chose dans mon physique qui justifiait un contrôle supplémentaire. Par exemple, je suis un homme plutôt mince, malgré les mensurations susmentionnées. C'était peut-être ça le problème? Mais non, tous ceux qui ont un pénis avantageux sont passés par là. Et comme peu de gens sont susceptibles de compatir, c'est bien d'avoir une communauté.

Malheureusement, c'est aussi un problème pratiquement insoluble, si ce n'est en déboursant de l'argent pour le Pre-Check. Il n'y a pas de marque spécifique de sous-vêtements que vous pouvez acheter pour «ranger votre paquet». Vous devez soit emprunter la file express, soit accepter de subir une inspection impromptue de vos parties génitales à chaque fois que vous prenez l'avion…