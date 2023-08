Les «bracelets d'amitié» inspirés par Taylor Swift rapportent gros

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Insider

Alors que le Eras Tour de Taylor Swift bat son plein aux États-Unis, les fans de la chanteuse américaine affichent leurs «bracelets d'amitié» sur les réseaux sociaux, et notamment TikTok. Ces bijoux colorés, échangés au cours de ses concerts, ravissent les «Swifties» (surnom que se donnent les fans de Taylor Swift). Mais ils font aussi le bonheur des petits vendeurs sur la plateforme Etsy, comme l'explique Insider.

Jamie Tompkins, une mère américaine de 46 ans, a lancé sa boutique Etsy en 2022. Au début, pour cette gestionnaire d'événements vivant à Oklahoma City, c'était un loisir. Mais tout a changé en avril dernier lorsqu'elle s'est rendue avec sa fille au concert donné par Taylor Swift à Arlington, au Texas.

Celle qui se décrit comme une «grande Swiftie» a raconté qu'elle avait confectionné ses premiers bracelets d'amitié avec sa fille juste avant d'aller au Eras Tour. «J'ai commencé en vendant des nœuds pour les cheveux sur ma boutique en ligne, puis nous avons fait 100 bracelets d'amitié avec ma fille pour les échanger au concert», se rappelle-t-elle.

À la fin du show, il lui restait une cinquantaine de bracelets. «Ma fille m'a suggéré de les poster sur Etsy pour voir s'ils se vendaient. Je les ai tous vendus en deux jours, et désormais j'en fabrique toujours plus chaque jour.» Sur sa boutique Etsy, Jamie vend des packs de cinq bracelets pour 15 dollars (13,60 euros), et assure avoir gagné plus de 16.000 dollars (14.5000 euros) depuis qu'elle a commencé à en vendre.

Un carton sur les réseaux sociaux

Jamie et sa fille ne sont pas les seules à afficher fièrement ces bracelets inspirés des chansons et albums de Taylor Swift. Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus les Swifties qui montrent les leurs, recueillant plusieurs millions de vues pour chacune de leurs vidéos.

Cette tendance est inspirée d'une des chansons figurant dans Midnights, son dernier album. Sur «You're On Your Own, Kid», la superstar chante:

«Make the friendship bracelets

Take the moment and taste it

You've got no reason to be afraid»

(«Fais les bracelets d'amitié

Prends le temps et apprécie-le

Tu n'as aucune raison d'avoir peur»)



Les Swifties se mettent alors à faire référence à leurs albums préférés et à leurs titres favoris de la chanteuse grâce aux petites perles «lettres» intégrées aux autres perles colorées qui les composent. Cette façon de rendre hommage à la chanteuse est d'ores et déjà déjà devenue une tradition du Eras Tour.

Pour Jamie Tompkins, ces bracelets pourraient représenter bien plus à l'avenir: elle espère que sa boutique en ligne continuera de prospérer afin qu'elle puisse quitter son travail pour se lancer à plein temps dans son entreprise.