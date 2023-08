Gagnantes à la loterie, ces personnes millionnaires ont tout perdu

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Insider

En Floride, un homme a touché le gros lot. Resté anonyme, il vient de remporter 1,58 milliard de dollars, soit 1,43 milliard d'euros. C'est le plus gros montant de l'histoire de la loterie. Mais l'argent ne fait pas toujours le bonheur... Insider revient sur les histoires singulières de gagnants qui ont fini par tout perdre (et pas que leur argent).

C'est par exemple le cas de l'Américain William Post, qui en 1988 remporte 16,2 millions de dollars à la loterie. Ce jour-là, il n'a que 2,46 dollars sur son compte en banque. Pour pouvoir jouer, il met en gage l'une de ses bagues, puis confie les 40 dollars récoltés à sa petite amie de l'époque, Ann Karpik, qui s'en sert pour acheter quarante billets de loterie. L'un d'eux est le ticket gagnant.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Se considérant légitime d'obtenir une part du gâteau, elle le poursuit en justice quelques mois plus tard, et William Post est condamné à lui verser un tiers de ses gains.

La même année, le frère de Post, avec qui il est en mauvais termes, tente de l'assassiner en faisant appel à un tueur à gages dans l'espoir d'hériter d'une part de sa fortune.

S'il réussit à échapper à l'attaque, il se retrouve tout de même endetté de plus de 1 million de dollars, à peine un an après avoir gagné la somme astronomique. Sa solution: emprunter à des personnes peu recommandables. Lorsque l'une d'entre elles pénètre chez lui pour demander remboursement, le désormais ancien millionnaire lui tire dessus. Après jugement, il écope d'une peine de prison.

Une fois relâché, il survit avec 450 dollars par mois et des aides alimentaires, avant de décéder en 2006. Peu avant sa mort, il confiait: «J'aurais préféré que cela ne se soit jamais produit, ça s'est transformé en un véritable cauchemar». Avant d'ajouter: «J'étais bien plus heureux quand j'étais fauché.»

Réveil (trop) tardif

Kay et Martyn Tott, originaires du Royaume-Uni, ont vu 5 millions de dollars passer sous leur nez en 1994.

S'ils ont bien choisi la combinaison gagnante, impossible de retrouver le ticket de jeu. Après sept semaines d'enquête, la compagnie qui gère la loterie nationale obtient la preuve de la véracité des faits avancés par le couple. Mais les gagnants se sont réveillés trop tard: la réclamation du gain doit se faire sous trente jours. La société n'est donc pas tenue de payer.

«Penser que vous allez avoir tout cet argent est vraiment libérateur. Le voir disparaître a l'effet inverse. [...] C'était la torture la plus cruelle imaginable», déclare Kay. Ce jackpot reste à ce jour le plus gros montant non versé dans toute l'histoire de la loterie.

Assassinée par son mari

Dans la province canadienne de l'Ontario, Ibi Roncaioli gagne la belle somme de 5 millions de dollars lors d'un tirage en 1991.

Ce qu'elle ne dit pas à son mari, c'est qu'elle fait don de 2 millions de dollars à un enfant caché, qu'elle a eu avec un autre homme. Lorsque l'époux découvre le pot aux roses, il décide de l'empoisonner avec des opioïdes. Il est jugé et reconnu coupable d'homicide involontaire. Sans un sou, il doit faire appel à sa belle-famille pour l'aider à payer les funérailles.

Les cas de gains faramineux ayant débouché sur des situations tragiques sont hélas légion. D'ailleurs, Insider en répertorie une vingtaine dans son article, qui donne envie de cesser de jouer à tout jamais.