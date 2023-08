Disney en grève en 1941, l'un des premiers grands mouvements de l'histoire d'Hollywood

Temps de lecture: 7 min

Depuis le début du mois de mai, soit désormais cent jours, les scénaristes d'Hollywood –représentés par la Writers Guild of America (WGA)– sont en grève pour de meilleures conditions de travail et une meilleure rémunération et contre l'arrivée de l'intelligence artificielle qui menace leurs emplois.

Depuis le 14 juillet, avec l'arrivée à leurs côtés des acteurs et figurants, dans le sillage de la SAG-AFTRA (syndicat qui représente plus de 160.000 professionnels du grand et du petit écran), cette fronde commune a pris un autre tournant, faisant trembler les plus grands d'Hollywood comme Bob Iger. Au début du mouvement des acteurs, l'actuel PDG de la Walt Disney Company n'avait pas hésité à juger ces revendications «irréalistes» et à qualifier la situation de «honteuse».

Une prise de position qui a fait hérisser les poils des uns et rappelé aux autres qu'entre l'entreprise Disney et la grève, c'est loin d'être un conte de fée. Pire encore, son fondateur Walt Disney l'avait en horreur et en a même été traumatisé, comme le révèlera sa fille Diane dans le documentaire Walt & El Grupo sorti en 2008: «Deux périodes ont été vraiment très tragiques dans la vie de mon père, la première a été la mort de sa mère et la deuxième la grève de 1941.» L'histoire de ce mouvement historique est racontée en détail par Jake Friedman, professeur et ancien artiste animateur, dans le livre The Disney Revolt (publié en juillet 2022 et non traduit en français).

Art Babbitt contre Walt Disney

13 juin 1941. Walt Disney arrive en voiture aux studios de Burbank, dans la banlieue de Los Angeles (Californie). Depuis le 28 mai, environ 400 employés –sur les 1.200 que comptent les studios Disney à l'époque– font grève sur le parvis. Ils réclament, entre autres, le paiement de leurs heures supplémentaires (ils travaillent du lundi au samedi) et le retour de leurs primes qu'ils ne touchent plus depuis Blanche-Neige et les Sept Nains, qui a pourtant rapporté plus de 8 millions de dollars depuis sa sortie en décembre 1937.

Le créateur de Dingo, Art Babbitt, licencié la veille du début de la grève et qui faisait également partie du cercle restreint des animateurs les mieux rémunérés des studios, est l'un des représentants des grévistes. En voyant son ancien patron arriver, il attrape un micro et l'interpelle violemment: «Walt Disney, tu devrais avoir honte!» C'en est trop pour le père de Mickey Mouse: il descend de sa voiture et se rue sur Art Babbitt, vert de rage. Les deux hommes se battent et la foule doit les séparer.

Entre le 28 mai et le 30 juillet 1941, près de 400 employés faisaient grève en continu devant les nouveaux studios de Disney à Burbank en Californie (ici le 29 mai 1941). | Los Angeles Times / Collections numériques de la bibliothèque de UCLA via Wikimedia Commons

Walt Disney remonte dans sa voiture, tentant de se frayer un chemin à travers des dizaines de pancartes, comme «Blanche-Neige et les 700 nains» ou «je signe tes dessins, tu signes nos vies». Comment peuvent-ils lui reprocher quelque chose? Lui qui a tout donné à ses employés, qu'il considère comme sa deuxième famille!

Les studios flambants neufs de Burbank, pour lesquels il a déboursé la coquette somme de trois millions de dollars (l'équivalent de 62 millions de dollars aujourd'hui), en est l'exemple même: avec son air conditionné dans les bureaux, son garage, sa salle de sport ou son café, il n'y a pas de meilleures conditions de travail pour l'époque. D'autres pancartes pointent cependant du doigt ces nouveaux locaux, construits au détriment de leurs bonus: «Trois ans de fac + deux ans d'école d'art + cinq ans d'animation = un stand de hamburger.» Walt Disney se sent trahi.

Montée du syndicalisme à Hollywood

Mais les studios Disney sont bien loin d'être les seuls de l'industrie du cinéma hollywoodien à voir s'implanter le syndicalisme. À partir de 1935 et l'arrivée du président démocrate Franklin D. Roosevelt au pouvoir, des syndicats sont créés dans différentes professions à travers tous les États-Unis. «Il y a eu la Grande Dépression en 1929, l'économie ne se portait pas très bien, nous explique Jake S. Friedman, qui enseigne l'histoire de l'animation à la Tisch School of the Arts de l'Université de New York. Hollywood n'était qu'un endroit parmi tant d'autres où les gens cherchaient une sécurité de l'emploi.»

À Hollywood, tout le monde parlait alors des syndicats –et les syndicats étaient partout. «Dans Variety, qui est un peu le magazine d'Hollywood, on parlait d'eux tous les jours, ajoute-t-il. Les grèves n'étaient pas une chose courante, mais les menaces de grève l'étaient.»

Malgré tout, le milieu de l'animation –autrefois divisé entre New York et Hollywood, contrairement au reste de l'industrie cinématographique concentré sur la côte ouest– restait à l'écart de toute cette agitation. Il y a bien eu la grève des studios Fleischer (créateurs de Betty Boop et Popeye) en 1937 sur la côte est.

Mais du côté de la Californie, le domaine de l'animation a été le dernier à se syndiquer. Si les employés de Walt Disney, qui embauchait près de la moitié des animateurs et cartoonistes à la fin des années 1930, décidaient de rejoindre le mouvement, les organisations syndicales n'en ressortiraient que plus influentes.

«Pour Art Babbitt, les politiques des studios commençaient à empester l'injustice.» Jake S. Friedman, professeur, ancien animateur et auteur de The Disney Revolt

«Il y avait un terreau fertile pour ça», explique Camille Chane, doctorant à l'Université d'Aix-Marseille et spécialisé dans le cinéma d'animation américain. Tout a changé lorsqu'«Art Babbitt s'est rapproché des syndicats de la côte est». Depuis 1936, l'animateur touchait 200 dollars par semaine (l'équivalent d'un salaire mensuel de 18.000 dollars aujourd'hui), mais ne touchait plus de primes comme les autres employés depuis la sortie de Blanche-Neige et les Sept Nains.

«Pour Art Babbitt, les politiques des studios commençaient à empester l'injustice, raconte Jake S. Friedman dans son livre. À la mi-août 1940, il a été choqué d'apprendre que Bill Hutz, son assistant d'animation pourtant expérimenté, ne gagnait que 25 dollars par semaine, c'est-à-dire ce que touchait un employé intermédiaire.»

Différences de classes

Dans un discours prononcé en février 1941, destiné à contrer la montée du syndicalisme dans les studios, Walt Disney assume: «Certains pensent qu'il y a des différences de classes ici. [...] J'ai toujours senti et je sentirai toujours que ceux qui ont contribué le plus à cette organisation devraient, par respect, jouir de certains privilèges.»

Pour ses employés, c'est la goutte de trop. Deux réalités s'opposent. D'un côté, la leur. Ils subissent encore les conséquences de la Grande Dépression, veulent subvenir aux besoins de leur famille et sentent que les États-Unis sont sur le point de s'engager dans la Seconde Guerre mondiale.

De l'autre, celle de Walt le visionnaire à la démarche «paternaliste» qui veut «aider» ses employés à sa façon, détaille Jake S. Friedman. Il a imaginé les studios hors-normes de Burbank avant le début de la guerre, pense à l'avenir de son entreprise et craint les conséquences de la fermeture du marché international. «Il voulait la liberté de rêver, de créer, nous explique encore l'historien américain. Les revendications des employés, ce n'était pas son département, mais plus celui de son frère Roy Disney ou de Gunther Lessing [avocat, directeur du service juridique puis vice-président de Disney, ndlr].»

La grève durera neuf semaines, jusqu'au 30 juillet 1941. Elle sera ponctuée de hauts et de bas et restera gravée dans les mémoires. Le scénariste Dalton Trumbo l'a surnommée «sa grève préférée à Hollywood», relate Jake S. Friedman dans The Disney Revolt. Les grévistes jouaient de la musique ou passaient le temps avec des jeux, la bonne humeur régnait. «Des pancartes aux levées de fonds, en passant par les fêtes organisées... la façon dont les grévistes faisaient avec ce qu'ils avaient m'a vraiment frappé», énumère l'auteur.

«La grève marque peut-être la fin de l'innocence, mais pas forcément celle de l'âge d'or de l'animation.» Camille Chane, doctorant et spécialiste du cinéma d'animation américain

Cette «guerre civile de l'animation», comme l'a surnommée l'ancien animateur de Disney et historien Tom Sito, aura en tout cas des conséquences indélébiles sur les studios et sur leur fondateur. Les grévistes obtiennent la majeure partie de leurs revendications: leurs salaires augmentent, leurs heures supplémentaires sont payées et la direction annonce qu'elle ne veut aucune distinction entre les grévistes et les loyalistes.

Walt Disney a pourtant reconnu et montré l'inverse, en effectuant un tri administratif parmi ses employés. «Ces gens sont ceux qui sont fidèles à Disney, les autres sont ceux qui, un jour ou l'autre, ne seront plus là», rapporte un des grévistes, marié à une des secrétaires de l'entreprise, dans un documentaire de PBS. Une fois de retour au travail, l'ambiance est pesante. Walt Disney deviendra conservateur et très méfiant, changeant sa relation avec ses employés.

Pour Camille Chane, cette grève marque «peut-être la fin de l'innocence, mais pas forcément celle de l'âge d'or de l'animation». Des anciens grévistes licenciés par Disney lanceront les studios United Productions of America (UPA), qui ont marqué l'histoire de l'animation (ils ont notamment fait naître le célèbre personnage de Mister Magoo). «L'émancipation des animateurs Disney a permis un élan créatif, reconnaît Camille Chane. Les studios UPA ont apporté des développements assez radicaux dans les arts modernes. Le syndicalisme et le socialisme étaient assez apparents dans leurs premiers courts-métrages.»

L'image de Walt Disney n'en pâtira qu'auprès des grévistes. Le gouvernement Roosevelt l'enverra même en Amérique latine pour jouer les ambassadeurs culturels durant la Seconde Guerre mondiale. En 1947, il sera l'un des premiers à témoigner contre le communisme, qu'il tient pour responsable de la montée du syndicalisme, «un truc anti-américain». Cet événement n'empêchera pourtant pas la Walt Disney Company de devenir l'empire culturel que l'on connaît et qui célèbre son centenaire cette année.